Pe câți bani cântă cei mai tari artiști pe litoral? Ce tarife au Vlăduța Lupău și Alex Velea

Bani să fie și ai artiști de top pe litoral! Că e vorba de terase sau de teatrele de vară, muzicienii de la noi care știu cum să întrețină atmosfera percep niște prețuri, să le zicem, interesante pentru un recital de aproape o oră!

Pe câți bani cântă cei mai în vogă artiști pe litoral. Am aflat tarifele!

FANATIK a descoperit care sunt sumele de bani pentru care o serie de artiști de la noi dau totul pe litoral vara aceasta! Dacă vrei să îți cânte Maria Dragomiroiu, Lorenna sau Alex Velea trebuie să scoți ceva bănet din buzunar.

Vlăduța Lupău, Bogdan de la Ploiești, Alex Velea, Nicu Paleru, Maria Dragomiroiu, Mirabela Dauer, Gheorghe Gheorghiu, Lorenna, , Azur și Georgiana Lobonț au tarife asemănătoare pentru spectacolele lor muzicale.

FANATIK vă spune că prețurile diferă în funcție de locul în care are loc spectacolul. Mai precis, dacă vreunul din artiștii mai sus enumerați cântă la o terasă, suma e una. Dacă evenimentul are loc la unul din centrele de cultură de pe litoral, tariful crește simțitor!

Vlăduța Lupău, Jean de la Craiova & alții – circa 1.500 de euro pentru concertele la teatrele de vară

Cu alte cuvinte, , Jean de la Craiova sau trupa Azur percep cam 1.500 de lei pentru 50 de minute de recital, dacă are loc cântarea la o terasă. Pentru un spectacol într-un loc ceva mai organizat, e nevoie de mai mulți bani dacă vrei ca acești artiști să facă show pe litoral.

Tot pentru 50 de minute, dar de data asta la teatrele de vară, aceiași muzicanți mai sus pomeniți cer în jur de 1.500 de euro. La un simplu calcul, dacă au doar trei astfel de cântări în locurile publice destinate spectacolelor, un cântăreț câștigă, săptămânal, aproape 5.000 de euro! Într-o lună, artiștii pot ajunge acasă și cu 20.000 de euro doar din evenimentele de la teatrele de vară!

An de an, artiștii își fac prezența la mare! Este locul unde ”se mută” sute de mii de români în cele trei luni de vară, dar și în septembrie! Asta, mai ales că de ceva ani încoace prima lună din toamnă e la fel de caldă ca august.

Gheorghe Gheorghiu vine an de an în România pentru a cânta la mare

Unul dintre cântăreții care vine taman din America pentru a încânta publicul, pe litoral, este Gheorghe Gheorghiu. Muzicianul e nelipsit de pe plajă! Pe lângă spectacolele pe care le susține la Marea Neagră, colindă, în timpul săptămânii și restul țării, după cum recent a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK.

Până pe 4 octombrie, după care va lua zborul către Statele Unite, acolo unde s-a stabilit de câțiva ani alături de soția sa.

„Sunt la mare, apoi plec la Brașov. Am multe spectacole. Alaltăieri am avut la Băile Felix. Am făcut în două zile 2.000 de kilometri. Merg la Bran. La noapte ajung înapoi.

Avem spectacole pe plajă. Facem zumba… Tot felul de jocuri, concursuri. Stau până la sfârșitul verii. În toamnă mă întorc. Pe 4 octombrie am bilet de întoarcere în America”, a declarat Gigi Gheorghiu, de curând, pentru FANATIK.