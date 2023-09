Pe cine dăduse în judecată colonelul ISU care a anulat licența stației GPL din Crevedia. Bogdan Pușcoi câștigase procesele

Bogdan Pușcoi a fost șef al Serviciului Prevenire în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab” al județului Dâmbovița, calitate în care a anulat, în 2020, autorizația de funcționare a stației GPL din Crevedia la care au avut exploziile devastatoare din 26 august, în urma cărora cinci persoane au decedat, iar alte 53 sunt rănite. Fix la o săptămână după explozii, Pușcoi a murit în urma unui accident straniu.

Bogdan Pușcoi a cerut în instanță să fie plătit pentru titlul de doctor

Pușcoi s-a dus într-un poligon din localitatea Ulmi, de lângă Târgoviște, pentru a lua o primă lecție de motociclism, alături de un instructor. Fostul șef de la ISU , relatându-se că nu purta cască de protecție. Aflat în spatele lui Pușcoi pe motocicletă, instructorul a fost rănit și transportat la spital, conform presei locale.

Pușcoi a lucrat la ISU „Basarab” Dâmbovița până la 1 februarie 2021, când s-a pensionat cu gradul de colonel. Tot în acea perioadă, el a dat în judecată instituția, precum și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, la Tribunalul Dâmbovița s-au înregistrat două dosare al căror obiect este „litigiu privind funcționarii publici”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Primul a fost înregistrat pe 18 ianuarie 2021, cu două săptămâni înainte ca Pușcoi să se pensioneze, celălalt a fost înregistrat pe 9 aprilie 2021. Pușcoi a dat în judecată ISU Dâmbovița, IGSU și MAI cerând plata indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, actualizată cu indicele de inflație, pentru o perioadă de 3 ani anteriori sesizării instanței și până la data trecerii în rezervă. Conform declarației de avere din 2020, Pușcoi a încasat un venit anual de 68.136 lei ca șef serviciu la ISU.

În 2011, Pușcoi a luat un doctorat în Geografie la Universitatea din Oradea, astfel că a cerut să fie remunerat pentru acest titlu. Pe 9 decembrie 2021, respectiv pe 18 februarie 2022, Tribunalul Dâmbovița a respins cererea lui Pușcoi. Acesta a formulat recurs în cele două dosare, pe 1 februarie 2022, respectiv pe 12 aprilie 2022, astfel că procesele s-au mutat la Curtea de Apel Ploiești, primul înregistrat pe 20 aprilie 2022, celălalt pe 4 mai 2022.

Bogdan Pușcoi a ocupat trei posturi diferite la ISU Dâmbovița

Pușcoi a arătat că la data de 01.07.2017 a intrat în vigoare Legea nr. 153/2017 care prevede la art. 14 alin. (1) că beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. “Așadar, pentru a putea beneficia de indemnizația pentru titlul științific de doctor, personalul plătit din fonduri publice trebuie să îndeplinească două condiții: (i) deținerea titlului științific de doctor și (ii) desfășurarea activității în domeniul pentru care deține titlul”, se scrie în dosar.

Pușcoi a mai menţionat faptul că a ocupat trei posturi diferite în perioada de referință, respectiv: ofițer specialist I în cadrul Serviciului Resurse Umane, ofițer specialist I în cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților și Șef Inspecția de Prevenire în cadrul Compartimentului Inspecția de Prevenire. „Reclamantul susţine că se impune obligarea pârâților la plata dobânzii legale aferente indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor, începând cu data de 01.07.2017 și până la momentul achitării efective.”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pârâtul ISU „Basarab” Dâmbovița a precizat că legătura pe care reclamantul încearcă să o facă între domeniul studiilor sale şi exercitarea atribuţiilor de serviciu este teoretică şi forţată. „Rezultă o diferență fundamentală între sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (în cadrul căruia reclamantul și-a desfășurat activitatea) și domeniul geografie”, au susținut cei de la ISU Dâmbovița.

Bogdan Pușcoi a câștigat procesele în toamna lui 2022

Avocatul instituției a susținut că abilitățile individuale și informațiile dobândite prin urmarea programului de doctorat, pot fi considerate că acoperă cel puțin 50% din ansamblul activităților și aduc plus valoare în îndeplinirea acestor atribuții sau contribuie semnificativ la dezvoltarea instituțională, sub aspectul transpunerii acestora la conținutul fișei postului. “Așa cum se poate observa din copiile fișelor de post depuse chiar de către reclamant, atribuțiile indicate de acesta că ar avea legătură cu teza de doctorat nu însumează un procent mai mare de 20% din atribuțiile prevăzute în fișele posturilor.”, se mai scrie în dosar.

Bogdan Pușcoi a susținut în instanță că lucrarea de doctorat l-a ajutat la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. „Teza de doctorat pe care a depus-o la dosar priveşte domeniul geografie, nu un domeniul muzică sau drept; teza de doctorat se referă la clima municipiului Târgovişte, nu a Bucureştiului, nu a Jimboliei, nu a Sucevei. În concluziile scrise pe care le depune la dosar, a făcut legătura între atribuţiile sale şi teza de doctorat. Mai arată că a participat la sesiuni de formare, are lucrări scrise; nu doar doctoratul a fost preocuparea lui şi câştigarea acestor sume de bani, numai că de 10 ani stă şi nu primeşte nimic, deşi cererea a fost aprobată.”, au mai notat judecătorii.

Curtea de Apel Ploiești i-a dat câștig de acuză lui Bogdan Pușcoi în cele două dosare, pe 27 septembrie 2022, respectiv pe 26 octombrie 2022: „Admite recursul principal formulat de recurentul-reclamant Puşcoi Bogdan Georgian. Admite recursurile incidente formulate de Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Casează sentinţa recurată şi rejudecând : Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Afacerilor Interne şi a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii Ministerului Afacerilor Interne şi a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Basarab I la plata indemnizaţiei lunare pentru titlul ştiinţific de doctor, în cuantum de 50% din nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, actualizată cu indicele de inflaţie, începând cu data de 09.04.2018 şi până la data trecerii în rezervă, precum şi la plata dobânzii legale aferente, de la data scadenţei fiecărei indemnizaţii, până la data achitării efective. Definitivă”.