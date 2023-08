Peluza Nord, mesaj înainte de FCSB-CFR Cluj. Ce le-a transmis rivalilor de la Sud

Astăzi, de la 21:30, . Roș-albaștrii lui Gigi Becali revin după 8 ani în Ghencea. Meciul va fi incendiar, atât pe teren, cât și în tribune. Cele două galerii, de la FCSB și CSA Steaua, sunt la cuțite de câteva săptămâni. Cei de la Peluza Nord au avut un mesaj important pentru cei de la Sud.

Motivul conflictului între galerii

De câteva săptămâni fanii lui FCSB și cei ai lui CSA Steaua se contracarează pe Social Media. Motivul este că cei de la Peluza Sud nu sunt de acord ca să evolueze pe Stadionul Steaua. În ultima perioadă s-au creat multe discuții pe acest subiect. Echipa din Berceni a încercat să găsească o soluție legală prin care să își desfășoare pentru puțin timp partidele în Ghencea.

Roș-albaștrii au fost aproape să dispute meciul cu Dinamo acolo. Însă, în ultima instanță, cei de la CSA Steaua au intervenit și au schimbat cursul lucrurilor. Astfel că meciul cu dinamoviștii s-a jucat pe Arcul de Triumf. Acum, după alte încercări, actele s-au semnat și jocul cu CFR Cluj se dispută în Ghencea. Din acest motiv, în ultima vreme s-au aruncat mai multe cuvinte grele între galerii. Iar cei de la Peluza Nord au scris un mesaj pe Facebook pentru fanii echipei din Liga 2.

Mesajul Peluzei Nord pentru fanii CSA Steaua

Suporterii vicecampioanei au făcut un anunț prin care îi ironizează pe cei din galeria Sud. Acesta începe cu “Ne umplem puterile cu ura voastră” scris în engleză. Mesajul arată că pentru Peluza Nord nu este important ce mai au de zis cei de la CSA Steaua. Asta pentru că obiectivul lor s-a îndeplinit. Galeria Nord a mai lăsat și un mesaj informativ pentru toți suporterii care vin astăzi să o susțină pe FCSB.

“Feed our power with your HATE!!!

Duminică… 06.08.2023. O zi ca oricare alta, o zi liniștită, o duminică în care suntem alături de echipa noastră în partida cu CFR 1907 CLUJ! Poate se simte ceva tensiune în aer, trolii au venele umflate la maxim iar ultrașii din canapea și Facebook sunt surexcitați!

Pentru cei din Peluza Nord este doar o zi obișnuită! Mergem să ne încurajăm echipa, suntem alături de ei oriunde joacă, mergem să cântam și să ne bucurăm de victoria mult așteptată! Respectăm regulile peluzei, venim îmbrăcați în negru, cu eșarfe și steaguri, cântam pentru echipă!

Cei care vor să ajungă alături de noi la stadion sunt așteptați începând cu ora 18:00 la Prosper Mall (calea 13 septembrie 221-225), iar plecarea spre stadion se va face în jur de 19:00! Ah da, meciul se joacă pe stadionul Steaua! Iar noi ignorăm în continuare toată agitația din social media pe acest subiect!

Ps – Cum toate astea, cum să nu îi iubești pe toți cei născuți cu ultraseria-n suflet, pe cei fără de pată, pe cei care știu mai bine, pe cei mai presus de tot? Ne cerem umil scuze față de ei pentru faptul că noi, ca peluza, am luat o decizie comună. Că am avut acest tupeu nemărginit de a ne întâlni toate brigăzile din peluză și a lua o decizie pentru noi și echipa noastră!”, a fost .

FCSB, interzisă în Ghencea pentru Conference League?

Echipa lui Gigi Becali nu a putut evolua pe Arena Națională la primele meciuri din acest sezon. Pe stadion au fost mai multe concerte, iar gazonul nu este refăcut complet. Pentru partida din turul trei preliminar al Conference League, . Stadionul Arcul de Triumf este prea mic pentru un meci de asemenea nivel, însă roș-albaștrii trebuie să dea un răspuns mai rapid celor de la UEFA. Până acum nu au o confirmare clară că pot evolua pe Stadionul Steaua și există riscul ca duelul cu Nordjaelland să nu se joace acolo.