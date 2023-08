Cozi la casele de bilete pentru FCSB – CFR Cluj. Mesajul lui MM Stoica din Ghencea

”Roș-albaștrii” vor să onoreze cum se cuvine întoarcerea în Ghencea după mai bine de opt ani de pauză, iar FANATIK a aflat că fosta legendă a Stelei, Adrian Ilie, va fi invitatul special. Fostul internațional .

MM Stoica, mesaj împăciuitor înainte de FCSB – CFR Cluj

Managerul general MM Stoica a fost prezent în Ghencea în momentul în care s-au deschis casele de bilete pentru partida FCSB – CFR Cluj. Oficialul vicecampioanei României a avut un mesaj clar pentru suporterii care vor prezenți la duelul din etapa a 4-a din SuperLiga.

”Am ajuns după nouă ani jumate aici. Nimic nu mai are legătură cu ce era când am fost ultima dată. Mă gândesc dacă am găsit în străinătate un asemenea stadion. Avem o mare provocare: să lăsăm stadionul așa cum l-am găsit. Suporterii trebuie să se comporte civilizat. Nu am venit aici să provocăm sau să facem o regulă din a juca aici.

Suporterii de la CSA să ne creadă că vrem să jucăm pe Arenă când e disponibilă. Am auzit că se încercă să se comite acte de vandalism. Nu mai e vandalism. E terorism. Iar pedepsele sunt extrem de mari. Nimeni nu cred că riscă să petreacă ani în spatele gratiilor.

Nici nu mă gândesc la meci, ci la cum vom arăta când plecăm de aici. Suporterii să înțeleagă că dacă cineva va comite un act de vandalism, noi nu vom mai puteam juca aici. Și ne vom îngrămădi pe un stadion de 7.000 de locuri”, a declarat Stoica.

Mustață interzice torțele și petardele în Ghencea

Fanii FCSB au venit în Ghencea cu mult înainte de deschiderea caselor de bilete, astfel că s-au format cozi mari pentru ultimele tichete disponibile la derby-ul cu CFR Cluj. Sunt șanse foarte mari ca .

Prezent și el în Ghencea, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a anunțat că galeria FCSB nu va folosi torțe și petarde. ”E cel mai frumos stadion din țară. Jucăm un meci în Ghencea. Ne-am întors acasă. Suntem Steaua. Venim acasă, jucăm acasă!

Vreau să fac un apel la suporteri. Vreau să vină în stadion în liniște. Să nu le fie frică. Și fac un apel. Vom avea toleranță zero pentru torțe și petarde! Peluza Nord nu va folosi torțe și petarde. Vrem să arătăm că suntem oameni civilizați. Se poate discuta orice cu noi.

Nu vrem să fim catalogați drept huligani sau nenorociți. Vom avea toleranță zero. Îndrum suporterii să meargă civilizat la stadion, să nu instige pe nimeni. Eu garantez că Peluza Nord va avea toleranță zero. Fără torțe! Fără nimic”, a spus Mustață.

