Pensia uriașă pe care o încasează, lună de lună, Gheorghe Turda! Cântărețul e și general: ”Sunt gospodar”

Gheorghe Turda a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre veniturile sale, mai exact, despre pensia pe care o încasează lunar din partea statului român și care nu este deloc una mică. Cum se descurcă cu banii celebrul cântăreț de muzică populară, în vârstă de 75 de ani?

Ce spune Gheorghe Turda despre pensia sa

Interpretul originar din Maramureș primește o pensie de 1900 de euro pe lună, Este o sumă colosală, comparativ cu sumele de sub 1500 de lei pe care le încasează mulți pensionari din țară. Mulți ar crede că interpretul de muzică populară are o pensie din categoria celor speciale, dar nici pe departe.

Gheorghe Turda a precizat în diferitele sale interviuri că pensia sa este, de fapt, una militară și a reușit să beneficieze de ea datorită faptului că a contribuit regulat la bugetul de stat. Concret, a cotizat 55 de ani de carieră artistică pentru a avea o pensie militară.

Gheorghe Turda primește pensie militară. Cum este posibil

Pentru cei care încă nu au aflat, Gheorghe Turda a fost angajat al MAI din 1991, astfel că deține titulatura de general de brigadă în Poliție și de pe urma acesteia se poate mândri cu un venit uriaș. Cântărețul de folclor ne-a declarat că nu se poate plânge deloc de situația lui financiară.

Gheorghe Turda crede, totodată, că se descurcă foarte bine cu finanțele și datorită vieții sale sentimentale solitare. Artistul nu are, deocamdată, o parteneră de viață care să-l pună la cheltuieli, așa cum se întâmplă în cazul altor bărbați sau colegi de-ai săi de breaslă.

”Mă descurc pentru că sunt singur, deocamdată, din punct de vedere familial pentru că nu am nicio parteneră de viață, deocamdată. Am doar familia, fetele, nepoții și ginerii, doar atât. Mă descurc foarte bine”, ne-a detaliat Gheorghe Turda.

Cântărețul se descrie drept ”un gospodar din toate punctele de vedere”

Interpretul a refuzat să ne spună , dar ne-a mai împărtășit faptul că este un individ care calculează fiecare bănuț scos din portofel. Nu este adeptul cumpărăturilor irelevante, ci ”un gospodar din toate punctele de vedere”.

”Nu are importantă cât aloc cheltuielilor lunare. Eu sunt un tip econom. Sunt gospodar din toate punctele de vedere. Știu să-mi drămuiesc fiecare bănuț, să nu fac excese în cheltuieli”, ne-a mai explicat solistul.

Ce părere are Gheorghe Turda despre pensiile românilor simpli

Chiar dacă el este mulțumit de pensia sa, Gheorghe Turda se gândește la restul românilor, oameni simpli, care încasează după ani de muncă grea la CAP un venit cu mult sub limita supraviețuirii. Sora lui, de exemplu, beneficiază de o remunerație extrem de mică.

”Pensiile sunt sub nivelul de existență a unei familii și a unui pensionar. Sora din Săpânța are pensie de CAP de pe vremuri. E normal? Statul nu are grijă de pensiile persoanelor de vârsta a doua, de vârsta a treia”, ne-a mai spus Gheorghe Turda.