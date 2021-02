Pensiile speciale pentru parlamentari au fost eliminate. Camera Deputaţilor a votat proiectul de lege

Senatul și Camera Deputaților au adoptat, în plenul reunit al Parlamentului de miercuri, eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Au fost 357 de voturi „pentru” şi niciun vot „împotrivă”.

Parlamentarii UDMR s-au abținut. 30 de persoane au fost prezente, dar nu au participat. A fost adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul PSD.

În schimb, Comisia pentru statut a respins proiectele asemănătoare propuse de PNL și URS – PLUS. Solicitarea introducerii pe ordinea de zi a acestui punct a aparținut președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

Nu au lipsit nici clasicele atacuri dintre partidele politice. Liderul PNL, Ludovic Orban a avut o ieșire nervoasă în timpul discusului ținut în plen. El a criticat grav pensiile speciale și pe inițiatorii acestor proiecte de lege: „ suntem astăzi într-un moment în care Parlamentul are ocazia să reintre în slujba cetăţeanului român, are ocazia să arate că cine împarte nu îşi face parte şi că nu ia partea leului şi că legile trebuie făcute pentru cetăţeni şi nu pentru privilegiaţi şi că nimeni nu are dreptul să aibă privilegii, chiar dacă este la decizie”.

„În anul 2010, după adoptarea legii pensiilor, nu mai existau decât foarte puţine categorii de pensii speciale. După 2014 au curs pe bandă rulantă acte normative făcute de o majoritate în jurul PSD care a culminat cu nesimţirea ca parlamentarii care trebuie să îi reprezinte pe cetăţeni şi nu pe ei înşişi să voteze pensii speciale. Singurul partid care a votat împotriva introducerii acestor pensii speciale a fost PNL. În rest, voi aţi votat pentru”, a explicat Orban, pe un ton extrem de grav.

„Nu cu pensii din burtă, fabricate pe ultimele trei luni, cu sporuri inventate din pix pentru toată şefimea, în timp ce oamenii care produc ceva pentru România sunt pedepsiţi să trăiască din pensii pe baza contributivităţii, iar alţi şmecheri au reuşit să vă convingă să votaţi pensii nesimţite”, a adăugat el.

Orban a continuat atacul, întreptat spre PSD: „astăzi aveţi ocazia să începeţi să vă îndreptaţi domnilor de la PSD. Mă bucur că v-aţi bătut ca într-un concurs de frumuseţe să fie dezbătut proiectul PSD depus în actuala legislatură, dar să ştiţi că şi proiectele PNL şi USR-PLUS depuse în legislatura trecută nici măcar nu l-aţi trimis pentru raport în comisia de statut şi l-aţi pus în sertare.”

„Depinde de capacitatea noastră de a lăsa deoparte demagogia. Noi trebuie să votăm desfiinţarea pensiilor speciale pentru parlamentari, că nu este corect ca ei să aibă pensii speciale, în timp ce milioane de români trăiesc din pensii bazate pe contributivitate. Azi e primul pas, trebuie să facem ordine în legislaţia pensiilor, trebuie să avem curaj să facem dreptate pentru oameni”, a adăugat.

Răspunsul a venit cu promptitudine. Președintele PSD, Marcel Ciolacu a menționat că liberalii puteau să emită o ordonață de urgență pentru a elimina toate pensiile speciale, au avut timp suficient, dar nu au făcut-o: „am ajuns în această situaţie pentru că dumneavoastră, Guvernul dumneavoastră aţi emis o OUG prin care aţi îngheţat pensiile, salariile în toată România.

„Era normal ca orice politician să reacţioneze în acest fel, indiferent de culoare politică, să nu mai avem indemnizaţii speciale, atâta timp cât politica actualei coaliţii e de recesiune. Nu am înţeles de ce nu aţi făcut acest lucru anul trecut, eraţi premier, domnule Orban. Aveaţi majoritate. Nu am înţeles, domnule Barna, de ce până acum împreună cu domnul premier Cîţu nu aţi dat o OUG ca să faceţi dreptate până la capăt”, a declarat Ciolacu.

„Singurele indemnizaţii speciale pe care nu puteţi să le schimbaţi erau cele ale parlamentarilor. Cine l-a ţinut un an de zile pe domnul Orban să daţi această OUG, să faceţi dreptatea până la capăt? Vă rugăm frumos, astăzi cred că toţi parlamentarii vom vota să renunţăm la aceste pensii speciale şi vă invită pe voi din coaliţia pierzătorilor să mergeţi până la capăt şi să daţi o ordonanţă de urgenţă”, a adăugat acesta.