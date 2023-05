Pentru câți bani cântă câștigătorul Te cunosc de undeva la un eveniment. S-a dat de gol

Câștigătorul Te cunosc de undeva al sezonului trecut a fost victima unei farse de zile mari! Unul din cântăreții show-ului transformărilor de la Antena 1 a fost sunat de Radu Țibulcă, într-un live realizat pe YouTube, în care a fost păcălit că este primarul comunei de unde artistul provine.

Fără să știe căt totul este o glumă, Emilian, căci despre el este vorba, a spus câți bani cere pentru 40 de minute de cântat. Luându-și rolul în serios, Țibulcă nu a fost bănuit nicio secundă de partenerul de scenă al lui WRS, cu care a câștigat emisiunea de la Antena 1, că este ținta unei farse.

Ba mai mult, Emilian a tot insistat cu suma pe care o cere pentru aproximativ 40 de minute de cântat la ziua comunei Bârnova, iar prețul este de 1.500 de euro plus TVA! Mai exact, pentru 40 de minute de prestație, Emilian ia în jur de 7.500 de lei. Trebuie spus că nu toți banii merg în buzunarul său!

Acesta are și dansatoare la spectacolele sale. Așadar, suma pentru care artistul pare dispus să cânte la o zi de comună nu e una piperată. Ba chiar, putem spune că e unul din cântăreții care cer puțin, având în vedere notorietatea de care se bucură.

Țibulcă a luat la rând mai mulți colegi de la Te cunosc de undeva, în cadrul live-ului pe care l-a făcut cu CRBL pe YouTube. Dintre toți, doar Emilian a fost transparent, spunând direct pentru câți bani cântă.

Emilian, colegul lui WRS din show-ul de la Antena 1, cere 1.500 de euro pentru 40 de minute

„Pentru mai multe detalii, puteți suna la persoana care se ocupă de booking. 1.500 de euro, 40 de minute”, a spus cu seninătate Emilian, neștiind că îl aud toți cei care urmăreau

„În iulie, facem de Ziua Franței, că noi suntem cu francofilia asta. Am sunat la ăștia de muzică populară. Am sunat și la colegul dumneavoastră Valentin Sanfira. El n-a răspuns”, a fost ”vrăjeala” cu care l-a luat Radu Țibulcă pe Emilian. „Pachetul ăsta e standard. 1.500 de euro plus TVA”, a completat, insistând pe sumă, Emilian.

”Primarul” Țibulcă i-a contactat și pe Jean Gavril, Juno și Radu Bucălae, după ce l-a sunat pe câștigătorul Te cunosc de undeva

Radu Bucălae, și Juno au fost și ei contactați de Țibulcă în farsa pe care a gândit-o cu CRBL. Lui Jean, de pildă, primarul fictiv Țibulcă i-a cerut să îi pupe nevasta pe scenă, așa cum a făcut-o, de dragul show-ului, cu Andreea Bălan la America Express.

Jean Gavril a spus că nu intră în pachetul său așa ceva. L-a refuzat politicos pe ”domn primar”, fără să aibă habar că la celălalt capăt al firului era, de fapt, actorul

CRBL și Țibulcă, despre gala Te cunosc de undeva din 6 mai: „Sâmbăta asta va fi un dezastru”

CRBL și Țibulcă au dat, din nou, câteva spoilere despre ce urmează să vadă telespectatorii la Te cunosc de undeva. Aceștia au zis că și-au depășit limitele, doar că în ediția din 6 mai, cea de sâmbăta aceasta, vor avea un moment dezastruos, fără să ofere detalii prea multe.

„Ne depășim limitele, cu bune, cu rele. Cu lacrimi, nu!”, a spus CRBL în live-ul de pe YouTube. „Sâmbăta asta va fi un dezastru, vă spunem de pe acuma. Dar o să râdeți. Vă garantăm râsul și amuzamentul. Râsul de noi și cu noi. Aveți permisiunea noastră. Veți râde oricum, garantat”, au adăugat CRBL și Țibulcă.