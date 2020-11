Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola, nu a exclus transferul lui Lionel Messi, deși ar vrea ca argentinianul să își încheie cariera la FC Barcelona.

Fostul antrenor de pe Camp Nou se declară un fan înfocat al echipei FC Barcelona și susține că dorința sa este ca Lionel Messi să nu evolueze pentru alt club.

În data de 19 noiembrie, clubul Manchester City a anunțat oficial prelungirea contractului managerului până în 2023, iar analiștii din Spania și Anglia susțin că anunțul a fost făcut acum pentru a-l atrage pe Messi.

Pep Guardiola a vorbit despre transferul lui Lionel Messi: „Am zis de mii de ori”

În vârstă de 49 de ani, managerul catalan a condus-o pe FC Barcelona în perioada 2008-2012, reușind să cucerească de două ori trofeul UEFA Champions League și de trei ori campionatul în La Liga. Toate performanțele au fost facilitate și de faptul că l-a avut la dispoziție pe Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie.

După ce a plecat de la FC Barcelona, Pep Guardiola nu a reușit să reediteze performanțele obținute pe Camp Nou, mai ales la nivel internațional, iar o nouă colaborare cu Lionel Messi ar putea reprezenta cheia succesului pentru catalan. Asta deși, atunci când a rupt înțelegerea cu Barcelona, s-a spus că Guardiola a plecat și din cauză că nu se mai înțelegea cu Messi.

Răcirea relațiilor dintre superstarul argentinian și singurul club pentru care a evoluat pe parcursul carierei ar putea provoca o plecare a lui Messi de pe Camp Nou. Atacantul a anunțat deja că a vrut să părăsească încă de vara trecută echipa blaugrana, iar peste mai puțin de o lună și jumătate va fi liber să semneze cu orice echipă, fără să fie necesară plata vreunei clauze.

Pep Guardiola și-a prelungit până în 2023 contractul cu Manchester City, aspect considerat de experții din Spania și Anglia un prim pas făcut de „cetățeni” pentru a-l convinge pe Messi să meargă în Premier League. Antrenorul a dezvăluit, însă, că ar prefera ca argentinianul să își încheie cariera pe Camp Nou.

„Messi e jucătorul Barcelonei. Am zis de mii de ori. Din perspectiva unui fan, îmi doresc ca Leo să își termine acolo cariera. Am o recunoștință imensă pentru Barcelona și pentru tot ce a făcut acest club pentru mine. Mi-au dat totul cât timp am fost la academia lor, cât timp am jucat pentru ei și pe toată perioada în care am fost manager.

Contractul lui Messi se termină în vară și nu știu ce o fi în sufletul său. În momentul acesta, el joacă pentru Barcelona, iar fereastra de transferuri (n.r. în care ar putea pleca) se deschide abia în iunie. Momentan, tot ce îmi ocupă mintea e seria incredibilă de jocuri pe care trebuie să le câștigăm și de obiective pe care vrem să ni le îndeplinim. În rest, n-am ce să comentez”, a spus Guardiola potrivit BBC.

