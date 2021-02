Pepe a spus adevărul despre căsnicia cu Raluca Pastramă și conflictele care au avut loc între ei pe parcursul celor opt ani în care au fost împreună. Artistul a oferit detalii despre presupusul act de violență asupra Ralucăi.

Despărțirea a fost anunțată la începutul lunii noiembrie, timp în care Pepe și Raluca și-au făcut acuzații, însă acum sunt în relații bune și au hotărât să nu mai complice lucrurile, de dragul fetițelor pe care le au împreună.

În urmă cu câteva luni, Raluca Pastramă a depus o plângere pe numele fostului soț, susținând că acesta ar fi agresat-o fizic într-un loc public. Cântărețul latino a negat acuzațiile și a răspuns la alte întrebări privind relația cu bruneta.

Pepe, adevărul despre căsnicia cu Raluca Pastramă. Și-a agresat artistul fosta soție? Declarații uluitoare

Pepe și Raluca Pastramă au semnat actele de divorț la notar în urmă cu o săptămână, așa că nu mai există cale de împăcare între ei. Cu toate că au avut conflicte în ultimele luni, cei doi se înțeleg bine și au decis să aibă o relație amicală de dragul celor două fetițe, Maria și Rosa Alexandra.

Artistul și-a dorit să facă lumină în cazul despărțirii și a răspuns la întrebările internauților în cadrul unui videoclip postat pe canalul său de YouTube.

Întrebat dacă a lovit vreodată o femeie, Pepe a fost sincer și a recunoscut că a avut altercații cu bărbați, dar niciodată cu femei. Cântărețul a oferit și un detaliu fără perdea desprea viața sa amoroasă.

„Nu am lovit niciodată o femeie, am lovit bărbaţi şi i-am băgat în spital. Au existat certuri, îmbrânceli, chestii din astea, dar niciodată altceva. Am lovit în timp ce făceam dragoste, dar pentru că s-a vrut, mi s-a cerut să fac asta”, a mărturisit acesta pe YouTube.

Pepe a declarat că nu a lovit-o niciodată pe Raluca Pastramă și că totul a făcut parte dintr-un demers pentru ca tânăra să câștige procesul, însă nu a reușit, neavând dovezi cum că Pepe ar fi agresat-o.

„Nu s-a întâmplat niciun act de violență. S-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul ce urmează. Și nu au putut. Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi. Eu de asta am tăcut. Că am vrut să o vedeți cât e de frumoasă la față, că nu are nimic. Neavând nimic, și-a restras plângere”, a continuat artistul.

Semnarea actelor de divorț a decurs normal, fără scandaluri, însă Raluca a fost deranjată de prezența ziariștilor la notar. Pepe a fost deschis și le-a explicat că au stat mai mult timp pentru că au fost multe acte de semnat, asigurându-i pe fani că totul s-a desfășurat în mod pașnic.

„Acte! Nu e așa simplu! (n.r. la întrebarea de ce a durat atât de mult) Exact cum ne-am dorit. Copiii vor rămâne la amândoi, suntem părinți amândoi! E o treabă cât se poate de normală, fără niciun fel de conflict, exact cum am spus!”, a declarat artistul pentru spynews.ro.