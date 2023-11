Pepe i-a furat iubita lui Liviu Vârciu și a venit cu ea la ziua lui. “Cât tupeu să ai?”. Povestea pe care puțini au știut-o până acum

Cu mult timp în urmă, Pepe i-a furat iubita lui Liviu Vârciu și a adus-o la ziua lui. Actorul și prezentatorul a povestit această întâmplare, de care nu mulți știau.

Pepe i-a furat iubita lui Liviu Vârciu și a venit cu ea la ziua lui. Povestea cunoscută de puține persoane

Pepe și Liviu Vârciu se cunosc de mulți ani și sunt prieteni buni, însă au avut parte de tensiuni în trecut. Prezentatorul de la Prețul cel bun a fost invitat în podcastul cântărețului, Bar Online, acolo unde a vorbit despre o întâmplare mai veche.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Pepe a ajuns să se îndrăgostească de . Acesta o cunoscuse pe tânără în timpul unei ieșiri cu bunul său prieten.

Actorul din “Bravo, tată!” a avut un conflict cu iubita de atunci și nu au mai vorbit patru zile. Pepe l-a întrebat, în cele din urmă, dacă mai există ceva între ei.

ADVERTISEMENT

“Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. ‘Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine?’ Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant.

Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: ‘Mai ai ceva cu doamna?’ M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost”, a povestit Liviu Vârciu în podcastul artistului, notează .

ADVERTISEMENT

După o săptămână, Liviu Vârciu și-a sărbătorit ziua de naștere la un club, însă a avut o surpriză neplăcută atunci când Pepe a intrat în locație, împreună cu fosta sa iubită. Actorul a fost deranjat de fapta prietenului său, chiar dacă nu mai forma un cuplu cu tânăra respectivă.

“Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine.

ADVERTISEMENT

Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă. Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA”, a continuat prezentatorul de la Antena 1.

Ce a spus Pepe despre această întâmplare

La rândul său, Pepe a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile în legătură cu întâmplarea respectivă. Cântărețul a spus că intenția lui a fost să-l împace pe

“Eu voiam să vă împac”, i-a spus Pepe prietenului său. Cei doi au continuat să povestească întâmplări din trecutul lor și au făcut câteva glume în legătură cu situația.

Nu a fost singura dată când Pepe a ieșit cu una dintre fostele iubite ale lui Liviu Vârciu. “Eu când făceam cunoștință cu o fată nu întrebam de zodie e sau așa. Întrebam: Bună, ai fost cu Pepe, cumva?”, a glumit prezentatorul TV.