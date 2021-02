Pericol de incendiu la Institutul „Marius Nasta”. Fum de la un ventilator extern al unităţii mobile ATI

Risc de incendiu la Institutul Marius Nasta, după ce un ventilator extern al unității mobile ATI degajează fum, conform martorilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE. Managerul Institutului Marius Nasta a confirmat că niciun pacient aflat în unitatea mobilă ATI nu a fost rănit în urma incidentului și că toți cei aflați înăuntru sunt transferați în compartimentul ATI din interior.

“Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’ informează pacienţii şi opinia publică în legătură cu faptul că în această seară a existat un incident la un ventilator dispus în perimetrul exterior al unităţii mobile ATI. Niciun pacient nu a fost rănit în urma acestui incident, iar în prezent pacienţii aflaţi în unitatea mobilă ATI sunt transferaţi în compartimentul ATI din interior. În prezent suntem la faţa locului pentru evalua situaţia şi a lua măsurile care se impun”, a spus Beatrice Mahler.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zeci de echipaje mobilizate de pompieri și ambulanțe s-au deplasat la fața locului, la Institutul „Marius Nasta” din Capitală, unitate COVID, unde alerta a fost dată după ce un ventilator extern al unității mobile ATI a început să degajeaze fum.

Conform Digi 24, în unitatea mobilă erau 7 pacienți, dintre care 5 intubați. Din fericire nu au fost răniți, însă aceștia vor fi relocați în clădirea institutului, nefiind nevoie să fie transferați către alte spitale, conform lui Raed Arafat.

ADVERTISEMENT

Institutul „Marius Nasta”, aproape de a lua foc

„Au intervenit opt autospeciale de stingere și opt echipaje SMURD, dar în acest moment nu se mai observă degajare de fum și se fac verificări pentru identificarea focarului. In urma cu scurt timp a fost anuntat faptul ca se degaja fum de la un ventilator exterior al unitatii mobile ATI de la Spitalul Marius Nasta.

In interiorul unitatii mobile sunt 7 pacienti (5 dintre acestia fiind intubati), care nu au fost raniti. Intervin 8 autospeciale de stingere, 8 SMURD. In acest moment nu se mai observa degajare de fum si se fac verificari pentru identificarea focarului. Preventiv, cei 7 pacienti vor fi relocati in cadrul altor sectii din spital”, a transmis ISU.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Incidentul vine la mai puțin o lună după ce Institutul „Matei Balș” a luat foc, peste 20 de oameni murind în urma acelui incendiu. O anchetă a fost demarată pentru a stabili cauza incendiului, cel mai probabil o aerotermă.

”În acest moment al anchetei nu putem să vă dezvăluim cauza incendiului. Am evaluat împreună cu specialiștii locul faptei și urmează ca în zilele următoare să stabilim. Sunt mai multe ipoteze, dar la acest moment nu le putem dezvălui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au fost audiate cinci persoane, este vorba despre personal medical, infirmiere și un instalator. La fel, sunt date de anchete, nu se pot dezvălui în acest moment”, a declarat comisarul șef Marian Mihoci, șef Serviciul Omoruri.