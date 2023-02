Livia Graur de la Prima Tv vorbește despre pericolul în care îi e fetița, după divorț: „Încerc să îi găsesc alte preocupări”

Este Livia Graur o mamă mai strictă după divorțul de fostul partener sau a devenit mai permisivă? Vedeta Prima TV a dezvăluit, pentru FANATIK, care sunt lucrurile de care ține cont în creșterea fetei sale, Renata, în vârstă de 9 ani.

Livia Graur consideră că rețelele de socializare reprezintă un potențial pericol pentru copii

Pentru tot mai mulți părinți, rețelele de socializare încep să reprezinte o problemă tot mai mare, mai ales că micuții au acces mai ușor la acestea. În cazul Liviei, această tentație nu a reprezentat un obstacol uriaș până acum. Asta deoarece vedeta știe cum să managerieze accesul fiicei sale la platformele la modă printre cei mici.

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă are vreo teamă cu referire la influența pe care o are social-media asupra fiicei sale, a recunoscut că este, într-adevăr, un potențial pericol.

Cu toate acestea, Livia nu îi restricționează accesul la internet Renatei, pentru că nu crede că asta ar funcționa foarte bine în creșterea ei. Realizatoarea de televiziune spune că îi explică la ce se expune pe anumite rețele. Renata știe de la mama ei ce e bine și ce nu e indicat să facă sau să vadă pe aplicațiile care fac furori printre copii.

ADVERTISEMENT

”Este o tentație și un potențial pericol”

„Partea cu social media este o componentă a zilelor noastre. Da, este o tentație și un potențial pericol. Însă, așa cum și când eram eu mică existau fel de fel de pericole, așa le avem pe acestea acum. Renata nu are restricții. Are telefonul la discreție. Are, la fel, și acces la platforme, dar am încercat să-i explic ce poate și ce nu poate să facă”, a declarat Livia Graur pentru FANATIK.

Livia nu merge, așadar, pe varianta interzicerii prezenței fetei sale pe TikTok, Facebook sau alte platforme de socializare, acolo unde mai toți adolescenții și-au făcut conturi personale.

ADVERTISEMENT

Vedeta Prima TV susține, în schimb, că e atentă la timpul pe care fiica ei îl alocă acestor rețele de socializare. Îi caută alte preocupări ca să nu petreacă ore în șir în social-media.

Vedeta are grijă, totuși, ca fiica ei să nu stea prea multe ore cu ochii în telefon: „Încerc să îi găsesc alte preocupări”

„Eu nu cred în restricții,. Pe măsură ce îi interzici copilului, pe atât de interesat va deveni să facă ce nu are voie. Și atunci încerc să îi găsesc alte preocupări. Astfel, timpul alocat care îi rămâne la dispoziție pentru aceste lucruri să fie cât mai mic.

ADVERTISEMENT

Cred că bazele educației se sedimentează acum. Mai târziu, dacă este crescut așa cum trebuie, copilul va ști să discearnă răul de bine”, a mai declarat în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

aceasta a făcut câteva dezvăluiri despre relația pe care o are cu fiica ei. Aceasta o consideră pe Renata, în primul rând prietena ei, fiind crescută în același spirit de prietenie de mama ei.

Vedeta ne-a zis că nu îi place să o facă pe autoritara. Are încredere că poate avea o relație sănătoasă cu fata ei, în care fiecare să spună ce are pe suflet. Cele două se sfătuiesc des indiferent ce temă ar aborda.

„Cred că ceea ce a moștenit de la mine este spiritul competitiv și seriozitatea. Pentru că se lupta să fie mereu prima în orice. Să fie cea mai bună. Totodată, este extrem de conștiincioasă în tot ce face. Iar aici mă recunosc pe mine”, ne-a spus recent Livia Graur.