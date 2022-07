Petrecere exclusivistă în inima Ardealului! Celebrul DJ Markus Schulz și românca Adina Butar și-au botezat fiul în România

Mare petrecere în lumea vedetelor. Unul dintre cei mai cunoscuți DJ din lume și soția sa și-au creștinat micuțul în weekend. Markus Schulz și românca, Adina Butar, căci despre ei este vorba, au venit special în România pentru a-și boteza primul copil. Cel mai important eveniment din viața lui Liam a fost organizat și atent supravegheat chiar de mămica băiețelului, care a sosit cu 10 zile înainte de eveniment pentru verifica că este totul așa cum își doresc.

Celebrul DJ Markus Schulz și românca, Adina Butar, și-au creștinat fiul într-un local exclusivist din Deva

Cel mai cunoscut Dj din America și soția sa l-au botezat pe micul Liam în decorul de poveste al unui conac din inima Ardealului, în mijlocul naturii, la piscină, cât mai departe de ochii curioșilor. Printre cei invitați la petrecere s-au numărat și buna prietenă a Adinei Butar, Celia, alături de familia ei minunată, dar și Ellie White și soțul.

ADVERTISEMENT

”Am ținut botezul la un conac foarte frumos, este ca un fel de fermă, cu cai…. Și a fost afară la piscină. Ne-am dorit să facem afară, chiar a ținut și vremea cu noi, nu a plouat, nu a fost nici foarte cald.

Toată lumea a fost prezentă și l-au cunoscut pentru prima dată. Evenimentul a fost mai restrâns puțin, pentru că ne-am dorit să fie mai mult prietenii apropiați și familia. Am avut în jur de 50-60 de invitați, cam așa”, a declarat Adina Butar, exclusiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Invitații micuțului Liam au fost tratați cu cele mai fine mâncăruri, dar și cu gustări pentru poți pofticioșii. Nici băuturile nu au lăsat de dorit, fiind foarte atent alese, astfel încât totul să fie pe placul tuturor. Prețul meniului a fost pe măsură, dar a meritat fiecare bănuț. Adina Butar, soția lui Markus Schulz, ne-a descris totul, în detaliu.

”Am avut open bar de la 14:00 la 22:00. Am avut trei feluri de mâncare, cu aperitive, bufet suedez, apoi felul principal, iar spre seară am avut așa un fel de burger stand, un fel de burger bar, pentru că, ne-am gândit, că dacă se bea toată ziua, va fi bine venit. Meniul a fost puțin mai mult de 100 de euro”, a precizat artista pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

deși nu a pus muzică la marele eveniment, totuși s-a ocupat ca atmosfera să fie așa cum și-au dorit el și frumoasa lui soție.

”Markus a vrut să aibă o zi liberă, a vrut să se relaxeze. Dj-ul care a fost pe tot parcursul petrecerii, a fost un dj care a pus un fel de chill tulum vibe. Noi ne-am dorit să fie așa un vibe mai chill, având în vedere că botezul a fost pe timp de zi”, a mai spus Adina Butar, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cele mai mari temeri ale Adinei Butar și ale lui Markus Schulz

Adina Butar, prietena de peste 20 de ani a Celiei, a trecut și prin momente mai puțin plăcute în timpul slujbei de creștinare a micuțului Liam. Temerile au pus pentru câteva momente stăpânire pe proaspăta mămică.

ADVERTISEMENT

”Am avut temeri, vă dați seama… dar am lăsat preotul să decidă el cum va dori să facă, cum e ritualul. A plâns foarte puțin, mai mult pentru că era obosit. Și eu, și Markus am fost emoționați, pentru momentul scufundării. Noi până acum nu l-am băgat cu tot capul sub apă”, a mai declarat Adina Butar.

Noua fiță la botez: O stea cadou!

Conform dezvălurilor făcute de Adina Butar, fastuoasa petrecere ar fi costat în jur de 15.000 de euro, la un calcul pe repede înainte, dar nimic nu a contat, atâta timp cât toată lumea s-a distrat. Românca și-a sărbătorit fiul trei zile și două nopți, fără să pună preț pe cadouri sau pe bani, dar a existat un dar care a impresionat-o. Micuțul Liam Schulz a primit cadou o… stea!

”Noi nu am așteptat absolut nimic. Intotdeauna suntem pe ideea că invitații trebuie să vină să se simtă bine, nu facem ceva pentru a aștepta ceva în schimb.

Dar a fost un cadou care ne-a impresionat din partea unor prieteni foarte buni de-ai noștri și de-ai părinților mei, care i-au cumpărat lui Liam o stea pe care au denumit-o după numele lui, Liam Schultz ”Cuceritorul”. Deci a primit o stea din Constelația Peștilor, care este de fapt zodia lui. A fost unul dintre cele mai impresionante cadouri primite. Pur și simplu, nici nu am știut că se poate așa ceva”, ne-a dezvăluit Adina.

Celia, prietenă de peste 20 de ani cu Adina Butar: “Am aflat că suntem însărcinate la o săptămână distanță”

Celia, cea mai bună prietenă din România a Adinei Butar, a fost și ea alături de Liam în cea mai importantă zi din viața lui, și nu singură, ci alături de familia ei. Fiica artistei, micuța Sara, care este cu doar două săptămâni mai mare decât Liam, a avut o conexiune specială cu micuțul.

”Adina îmi e prietenă de peste 20 ani și nu aș fi putut să lipsesc de la acest eveniment special și minunat din viața lor. A fost o mare bucurie pentru noi când am aflat că suntem însărcinate la o săptămână distanță una de cealaltă și toată sarcina ne-am vorbit și sfătuit.

Evenimentul a fost unul restrâns și deosebit, totul a fost cu mult bun gust și special, s-a în aceeași locație unde mi-am făcut și eu nunta cu aproape 10 ani în urmă. Ne-am bucurat pentru micuțul Liam, și Sara i-a fost alături, ne-am simțit toți minunat”, a declarat Celia, pentru FANATIK.

La finalul lunii august, și artista Celia o va creștina pe micuța Sara, eveniment despre care FANATIK a mai