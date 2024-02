Petrică Cercel ar fi împlinit 56 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis Sabina Cercel, nora regretatului interpret

În urmă cu aproape 3 ani, lumea muzicii a fost în doliu. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lumea manelelor s-a stins din viață. Petrică Cercel a murit din cauza Covidului, iar familia sa a fost răpusă de durere. În continuare, cei dragi îi duc dorul.

Petrică Cercel ar fi împlinit azi 56 de ani

Petrică Cercel a fost unul dintre cei mai iubiți artiști din lumea muzicală. Acesta s-a făcut remarcat datorită talentului și pasiunii sale pentru muzică. Din păcate, în 2021, acesta a pierdut lupta cu boala.

ADVERTISEMENT

Covidul a fost nemilos cu Petrică Cercel. Artistul s-a simțit din ce în ce mai rău și, în ciuda efortului depus de familie și de medici, boala l-a răpus pe faimosul cântăreț.

Inițial, și nici nu a vrut să primească îngrijiri din partea medicilor. Într-un final, acesta a ajuns la spital și a sta,t pe toată perioada internării, intubat.

ADVERTISEMENT

Medicii au depus toate eforturile necesare pentru a-l salva pe Petrică Cercel. Din păcate, pentru artist nu s-a mai putut face nimic, acesta stingându-se din viață la 53 de ani.

Artistul a lăsat un gol profund în inimile celor dragi

În continuare, familia și cei dragi îi duc dorul. Nu există zi în care aceștia să nu se gândească la regretatul artist. Azi, în ziua în care Petrică ar fi împlinit 56 de ani, nora lui a transmis un mesaj emoționant care i-a înduioșat pe toți.

ADVERTISEMENT

l-a privit mereu pe artist ca pe propriul tată. Tocmai de aceea, i-a mulțumit pentru tot ce i-a oferit și pentru tot ce are datorită lui.

”Azi era ziua ta, tată. Sunt sigură că ești mândru de noi toți și mai ales de el, că îți calcă pe urme! Te vom iubi mereu și îți mulțumesc pentru omul bun și familist lângă care trăiesc datorită ție. Am ce nu are nimeni, am cea mai frumoasă familie și asta datorită ție, tată!”, a scris Sabina Cercel pe pagina sa de Instagram, potrivit

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, Petrică Cercel a fost unul dintre cei mai apreciați și mai respectați artiști din breasla sa. Dincolo de faptul că a avut o carieră remarcabilă, acesta și-a pus amprenta și asupra evoluției fiului său, Ionuț Cercel.

Cei doi au făcut mereu o echipă pe cinste, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Au cântat de multe ori împreună, iar relația tată-fiu dintre cei doi a fost mereu apreciată de către public.