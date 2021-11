Petrică Mîțu-Stoian avea probleme serioase de sănătate. Dezvăluirea unei asistente medicale: “A zis că îi e rău și a leșinat”

Femeia, care a fost prezentă la priveghiul regretatului solist de muzică populară din Mehedinți, a confirmat problemele medicale ale solistului, în special pe cele cu inima.

Fosta asistentă medicală care l-a îngrijit pe în trecut a scos la iveală și alte neplăceri. Din păcate, artistul nu stătea deloc bine cu tensiunea, care era foarte mare.

Aceste lucruri au fost dezvăluite și de apropiații lui Petrică Mîțu-Stoian, însă nimeni nu se aștepta să-și găsească sfârșitul atât de repede.

Petrică Mîțu-Stoian, probleme medicale grave. Ce a povestit o asistentă

„Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur și simplu a zis «îmi este rău» și l-am așezat pe pat.

Am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid am chemat infirmiera, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița.

A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale, i s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat. De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp.

Îmi zicea: «Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac… sunt obosit! Am fost plecat, sunt obosit, așa mi-a zis». Obosit, a zis de oboseală, a fost plecat, a condus noaptea… și obosit.

Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău că s-a întâmplat inevitabil vorbind”, a dezvăluit asistenta ce l-a avut pacient pe Petrică Mîțu-Stoian pentru

Petrică Mîțu-Stoian, condus pe ultimul drum la Craiova

Interpretul de muzică populară din Mehedinți și-a pierdut viața la numai 61 de ani. Regretatul solist urma un tratament la o clinică privată din Caraș-Severin, care l-a afectat și mai mult.

Din păcate, artistul a ajuns de urgență la , unde după numai câteva ore a fost intubat. Organismul lui Petrică Mîțu-Stoian a cedat, el fiind plâns de o țară întreagă.

Regretatul muzician a fost condus pe ultimul drum de prieteni și de cei care i-au ascultat versurile, fiind înmormântat în Cimitirul Ungheni din Craiova.

Vedeta a lăsat în urma sa foarte multe piese care au ajuns la inimile românilor, care cu siguranță nu-l vor da uitării prea curând. Cântărețul a fost un nume important în muzica populară.