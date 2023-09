Petrolul, dezvăluiri şoc: “Istvan Kovacs spune să dai tu penalty, eu nu dau!”

Petrolul iese la atac după partida pierdută contra celor de la CFR Cluj. . Deciziile centralului au fost decisive în economia partidei. CFR a învins cu 1-0.

Kovacs a greșit decisiv în CFR – Petrolul

“Știți ce se întâmplă, nu e vorba de un punct, practic se jumătate de punct, nu vorbim doar despre asta. Vorbim despre situația în sine care se poate întâmpla, a pățit-o și Craiova, despre asta este vorba. Nu neapărat că s-a întâmplat Petrolului. Normal că pe noi ne doare cel mai mult, te simți furat.

Așa te simți. Nu poți să te simți altfel când se întâmplă așa ceva. Și acum am văzut pe toate rețelele de socializare când spune că penalty pentru Petrolul? Penalty pentru Petrolul să dai tu, eu nu dau. Așa îi spune, să dai tu, eu nu dau. Cum e posibil așa ceva?

E pe Facebook, citiți pe buze, să dai tu, eu nu dau. Pe toate rețelele de socializare se vede, apare ceea ce spune. E apărută de câteva minute și spune să dai tu, eu nu dau”, a declarat Claudiu Tudor, președintele Petrolului, pentru FANATIK SUPERLIGA.

Kovacs a ajuns viral pe internet

A apărut o filmare pe internet conform căreia se poate citi pe buzele lui Kovacs momentul în care refuză să acorde penalty pentru Petrolul. Video-ul, ajuns viral pe rețelele de socializare, nu este 100% elocvent,

“100% i-au spus că e penalty din camera VAR. E clar, nu are cum să nu îi fi spus. Ne-am gândit să scoatem echipa din teren, eram la lojă, am avut gândul acesta. Trebuie să respecți cumva competiția, dar normal dacă ajungi la momente în care nu ești respectat și îți bați joc de un oraș întreg, suporteri, jucători familii.

Probabil că trebuie făcut și un astfel de gest. Dacă ai parte de asemenea arbitraje nu ai ce să faci. Noi plătim avioane, cheltuieli, mai stai o noapte la Cluj. Se fac eforturi pentru a organiza acest joc și după se întâmplă ceea ce se întâmplă. Trimitem elita, mergem degeaba.

Eu nu cred, cred că doar el poate face așa ceva. Înțeleg greșeli, se întâmplă, la un fault, acel 5% pentru gazde. E din Cluj, stă în Cluj, înțeleg, are apartamente la Cluj, am văzut și cu Craiova, înțelegem, dar nu așa. Nu cred că CFR-ul avea nevoie, nu cred că domnul Balaj are nevoie să iasă să apere asemenea lucruri, mai ales că mâine i se poate întâmpla dânsului. Nu vrem pentru Petrolul asemenea lucruri, vrem ca toate arbitrajele să fie corecte.

Încep să-i dau dreptate și domnului Porumboiu cu ce a spus mai devreme. Noi de când am văzut cine ne arbitrează, noi și jucătorii, știam ce se va întâmpla. Domnul Becali nu e nebun, păi după ce s-a întâmplat aseară mai e nebun?”, a completat Claudiu Tudor.

