Petrolul – FC U Craiova 1948 1-1, în etapa 21 din SuperLiga. Două goluri, câte unul de fiecare parte, anulate de VAR. Video

Meciul Petrolul – FC U Craiova 1948 are loc duminică, 18 decembrie, cu începere de la ora 14:30, în cadrul etapei a 21-a, ultima din anul acesta, al SuperLigii. Prahovenii ocupă locul 8, cu 29 de puncte, la trei lungimi de Sepsi Sf. Gheorghe, locul 6, ultimul de play-off iar oltenii au urcat până pe poziţia a 10-a, dar au 22 de puncte, fără şanse de play-off.

Unde se joacă meciul Petrolul – FC U Craiova 1948

Întâlnirea Petrolul – FC U Craiova 1948 se dispută duminică, 18 decembrie, de la ora 14:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti şi ţinând cont că acesta este ultimul meci din 2022 pentru lupii galbeni este de aşteptat ca în tribune să se afle cât mai mulţi suporteri, mai ales că evoluţia echipei a fost una chiar bună.

în sensul în care se doreşte intrarea în insolvenţă a clubului, ca urmare a gravei situaţii financiare existente, cu neplata salariilor pe mai multe luni pentru jucători, care la un moment dat nici nu au mai vrut să se antreneze, fiind convinşi cu greu să revină şi să joace aceste ultime etape.

Cine transmite la TV partida Petrolul – FC U Craiova 1948

Partida Petrolul – FC U Craiova 1948 se joacă duminică, 18 decembrie, de la ora 14:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa 21 din SuperLiga şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploieşti este duminică fără soare, cu cer acoperit pe tot parcursul zilei, dar cu toate acestea cu posibilităţi foarte reduse de a ploua. Maxima din termometre la ora prânzului nu va sări de 3 grade, deci foarte rece, dar cu toate acestea se speră la prezenţa a cel puţin 5000 de spectatori. Arbitrul meciului este cel care a fost prezent la turneul final al al CM din Qatar ca rezervă, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Petrolul – FC U Craiova 1948

Antrenorul gazdelor, Nicolae Constantin, nu are probleme de lot înaintea acestui meci, însă ştie foarte bine că, fără a veni în această iarnă un investitor la Petrolul, care să achite datoriile de aproape 2 milioane de euro, are şanse mici să mai vadă toţi jucătorii pe care îi are acum la dispoziţie la reunirea lotului în ianuarie 2023.

u are probleme din acest punct de vedere şi revenirea pentru a noua oară la echipă a antrenorului Nicolo Napoli a însănătoşit considerabil calitatea evoluţiilor echipei, care a obţinut câteva rezultate notabile. La Ploieşti nu vor fi prezenţi, pe motive medicale, portarul titular Popa, fundaşul central Papadapoulos şi fundaşul dreapta Enache.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – FC U Craiova 1948

Este o partidă foarte echilibrată inclusiv pentru casele de pariuri, lucru care se reflectă în cote. Cum echipa olteană a jucat cu foarte puţin timp în urmă pe acest stadion în grupa de Cupa României şi a învins cu 1-0, calificându-se în sferturi, şi acum oaspeţii pleacă în uşor avantaj: au 2,60 la victorie faţă de 3,00 pentru prahoveni. Şansă dublă X2 are cotă 1,45 iar şansă dublă 1X cotă 1,50. Tot 1,50 valorează un gol marcat de Petrolul şi 1,45 de olteni.

În turul acestui sezon, în Bănie, lovitura liberă a brazilianului Jair din minutul 45 a adus cele trei puncte în contul Petrolului. Oltenii s-au revanşat în Cupă, dar cele mai multe meciuri au avut loc la nivel de Liga 2, fiind două succcese craiovene la Ploieşti şi doar o victorie a gazdelor.