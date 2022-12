Exclusiv. Ce transferuri face FC U Craiova 1948 în iarnă! Anunțul lui Adrian Mititelu

. Patronul oltean a făcut dezvăluirea în cadrul . Pentru a își atinge obiectivul, alb-albaștrii pregătesc câteva transferuri tari în următorul mercato.

FC U Craiova 1948 se întărește pentru cupele europene. Ce transferuri vrea să facă Adrian Mititelu în iarnă

După victoria cu FC Argeș, scor 1-0, FC U Craiova 1948 este pe locul 10 în SuperLiga, cu 22 de puncte, la opt lungimi de play-off. Mititelu are nevoie de întăriri și pentru că în iarnă l-ar putea pierde pe . Patronul oltean are însă și alți fotbaliști interesanți pe care a ținut să îi laude.

„Bauza cred că încă patinează un pic, dar returul va fi al lui. Și el e un pilon important pentru a avea un retur foarte bun. Să nu uităm de Baeten, care, la 25 de ani, este un jucător foarte bun. Mi se pare un jucător complet.

Nu îl vede cine nu are ochi, dar cine are îl vede. Ce rol are în teren, ce travaliu. E un stangaci adevărat. Nu am mai văzut în România un stângaci care să dea atât de bine cu dreptul”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Unul dintre remarcații lui Mititelu este și Ionuț Gurău, portar care profită din plin de accidentarea lui Robert Popa: „Nu știu dacă l-a scos, dar apără și pentru că Robert a avut o accidentare, dar să stiți că Gurău la antrenamente deja cerea postul de titular. Robert e în atenția unor echipe din afara țării. L-au urmărit. Dar și Gurău vine din urmă. Plus doi juniori de mare perspectivă. Avem patru portari în curte foarte buni”, a adăugat patronul lui FC U Craiova 1948.

FC U Craiova 1948 vrea să meargă pe aceeași linie și să se întărească tot cu fotbaliști din străinătate: „Listă de sosiri nu am făcut, dar sper să găsim doi jucători. Ne trebuie un fundaș stânga și un stoper.

Mie mi se pare că soluția cea mai bună e tot de afară pentru că vrem jucători cu experiență. Să nu mai jucăm cu improvizații. Mai avem un tânăr, Alexandru Vodă, 24 de ani, craiovean la origine și e clar că e bun. Negru va avea o concurență mare. E tot cu viteză, stilul lui Negru, puțin mai înalt”, a mai spus Adrian Mititelu.

Pleacă Bauza și Asamoah?

„Sunt discuții pentru Asamoah, dar doar discuții. Poate vine o ofertă. Și Bauza dacă nu se accidenta, era foarte dorit în Golf. Se caută un decar în Golf și el era în pole-position. Dacă nu se accidenta cu FCSB, cred că acum era aproape transferat, dar deocamdată e în România și lumea așteaptă să își revină. Ofertă concretă nu există niciuna”, a conchis Adrian Mititelu.