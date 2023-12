Petrolul riscă să-l piardă gratis pe brazilianul Jair, dorit de U Craiova. „Vom discuta contractul meu”. Interviu Exclusiv

Sosit în urmă cu un an și jumătate în tabăra Petrolului, brazilianul Jair Tavares da Silva, 29 ani, s-a înșurubat rapid în primul „11” al „lupilor” și a devenit un om de bază la Ploiești. E și unul dintre favoriții suporterilor, pe care i-a încântat prin stilul său sud-american. Aflat acum în vacanță, el e surprins de

Dorit de Universitatea Craiova, Jair se relaxează în Brazilia: „Familie, plajă, cocos, feijoada și samba”

În plus, mai are contract cu Petrolul până în vara lui 2024, intră deja în ultimele 6 luni de angajament, iar prahovenii l-ar putea pierde în orice moment dacă nu se grăbesc pe subiectul unei prelungiri.

Jair, cum e vacanța în Brazilia? Unde ți-o petreci?

– Acasă, aproape de Salvador de Bahia și vreau să profit de aceste două săptămâni libere pentru a mă relaxa. Încerc să mă reîncarc cu noi energii. Am lăsat complet deoparte fotbalul, stau cu familia, cu prietenii, mult timp la plajă. Facem baie, fotografii, ne mai băgăm și la o miuță pe nisip, pentru că trebuie să-mi mențin, totuși, tonusul fizic.

Ce bei și ce mănânci în perioada asta?

– Apă de cocos! Rece, reconfortantă, perfectă la plajă. Și mâncare tradițională braziliană: feijoada, moqueca, acaraje. Ascult muzică, în special samba. Cânt uneori și eu, dar numai în cercul familiei.

Brazilianul Jair despre sitiația de la Petrolul: „Putem termina sezonul pe locul 4-5”

Ai plecat acasă puțin dezamăgit de finalul de an mai șubred al Petrolului?

– Nu e o situație plăcută, suntem momentan pe locul 10, dar nimic nu e pierdut. Suntem la trei puncte distanță de play-off, iar eu mă bazez în continuare mult pe atmosfera foarte bună din vestiar, pe relațiile acestea care s-au legat în grup. Ăsta e punctul forte de azi al Petrolului.

S-au pierdut însă ușor niște puncte care ar fi trebuit să fie în dreptul Petrolului, de acord?

– Ăsta e fotbalul! Apar momente când nu-ți iese nimic, pierzi patru-cinci meciuri la rând, dar mergem înainte cu capul sus. Eu spun că suntem în grafic pentru play-off, iar echipa are potențial să termine prima parte a sezonului chiar pe locurile 4-5.

Jair: „Vom discuta în Antalya despre contractul meu”

Hai să lămurim o temă care arde! Termini contractul vara viitoare, ți s-a propus deja prelungirea din partea clubului?

– E în derulare o discuție pe această temă, am stabilit cu clubul să vorbim pe durata cantonamentului din Antalya sau când revenim la Ploiești. Nu vreau însă să intrăm acum în prea multe detalii. Cert e că voi da în continuare sută la sută pentru club, sunt profesionist și îmi fac treaba în fiecare zi pentru echipă.

Ai deja pe masă și alte oferte?

– Repet, nu vreau să intrăm în amănunte acum. Mi-am propus să stau deocamdată liniștit în vacanță, voi discuta și cu agentul situația și vom vedea ce se va întâmpla în stagiul de pregătire din Turcia. Voi merge acolo direct din Brazilia.

Jair despre antrenorul Florin Pârvu: „Are o relație excelentă cu vestiarul”

Presupun că-ți mai arunci ochii pe știrile din SuperLiga, te-a mirat vestea că Marian Copilu pune la cale în culise demiterea lui Florin Pârvu?

– Am o relație bună și cu Marian Copilu, cu Pârvu, cu colegii. Dar am rămas surprins când am citit informația că e posibilă plecarea antrenorului. A fost o surpriză pentru mine să văd așa ceva. Asta pentru că Florin Pârvu are o relație excelentă cu vestiarul, așa că nu-mi dau seama despre ce ar putea fi vorba în posibila lui înlăturare. Am mai schimbat niște impresii în privat și cu o parte dintre colegi.

Ar fi o greșeală să fie dat afară acum?

– Nu știu. Nu e treaba mea să răspund la această întrebare. Spun doar că Florin Pârvu e un antrenor bun, dar nu poți câștiga non-stop. Uitați-vă și la FCU Craiova, care a traversat la un moment dat o perioadă groaznică, fără victorie vreo șapte-opt partide, după care au legat trei succese consecutive! Asta e viața: azi ești jos, mâine – sus. Trei puncte în plus sau în minus îți pot schimba total poziția în clasament. Și, repet, echipa nu mi se pare acum într-o situație grea, fără ieșire.

„E dreptul președintelui să decidă antrenorul”

Pari, totuși, un susținător al păstrării lui Florin Pârvu, nu?

– Uite, eu sunt jucător profesionist. Nu e problema mea să decid cine antrenează echipa. Firește, decizia îi va aparține președintelui. Eu voi da totul pentru Petrolul, indiferent de cine va sta pe banca tehnică. Dar, când lucrezi foarte bine cu un antrenor vreme de un an și ai o relație OK cu el, poți spune: „Wow, îmi va lipsi acest om dacă pleacă!”. Atât! Îl respect! Pe el și munca lui!

Spune-mi o întâmplare amuzantă trăită la Petrolul?

– Primesc numeroase mesaje pe Instagram din partea fanilor. Mulți părinți îmi vorbesc despre copiii lor, că ar vrea să devină fotbaliști, că mă admiră, unii mă roagă să facem poze împreună, să le ofer un tricou. Mi-a plăcut dintotdeauna interacțiunea cu suporterii Petrolului, i-am invitat pe unii chiar la antrenamente pentru fotografii împreună. Le mulțumesc tuturor pentru felul cum susțin echipa!

55 meciuri a jucat Jair pentru Petrolul și a marcat de 8 ori

850.000 de euro este cota actuală a lui Jair pe portalul transfermarkt.com, cea mai mare din întreaga sa carieră

5 echipe se află pe CV-ul lui Jair: Ituano (Brazilia), Oulu, Ilves Tampere, HJK Helsinki (toate Finlanda) și Petrolul