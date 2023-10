Petrolul și Edi Iordănescu au fost la un pas să bată palma. Când au fost purtate negocierile

. Iordănescu a pregătit o formație ofensivă și a reușit o victorie la scor, 4-0. Valeriu Răchită îl cunoaște bine pe Edi Iordănescu. A vrut să-l aducă la Petrolul în 2012.

Edi Iordănescu a fost aproape de Petrolul

“În 2012 când eram manager general la Petrolul am pierdut cu Chiajna acasă, am zis că mă retrag de pe bancă, rămân manager general și pun antrenor. Știi pe cine am contactat? Pe Edi Iordănescu.

Am venit la București, am vorbit cu Edi, m-am întâlnit cu ‘Nea’ Puiu’ și am stat de vorbă cu Edi cred că două ore la masă. Mi-am dat seama cât de bine pregătit este și cum gândește. I-a fost lui frică că retrogradăm.

Deși i-am spus că sunt lângă el, că nu retrogradăm și că o să facem o echipă care să se bată la un trofeu. Ceea ce s-a și întâmplat în 2013 când a venit Rednic și după a rămas Contra și a câștigat”, a declarat Valeriu Răchită.

România ocupă primul loc în grupă

Naționala României este neînvinsă în grupă și ocupă primul loc cu 16 puncte. Pe locul secund se află Elveția, cu 15 puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat. România și Elveția se vor întâlni în meci direct pe 21 noiembrie.

“Deci, Edi este foarte, vine și din familie. Îl cunosc pe Edi de când era la Steaua și venea ‘Nea’ Puiu’ cu el și se juca cu Alin Stoica, cei doi copii se jucau pe lângă noi pe acolo.

Edi este foarte bine pregătit și are un bun simț din familie, pe doamna Valeria o cunoaștem foarte bine. Am fost și antrenor secund al lui Anghel Iordănescu, am fost și jucător, de 7 ani la Steaua.

Edi nu că își calcă pe orgoliu, așa este el construit”, a spus Valeriu Răchită, completat de Horia Ivanovici: “Da, pentru că este un băiat echilibrat, un băiat inteligent, care nu are o problemă să pună mâna și să lămurească lucrurile”.

