Pickles, căţelul care a salvat Campionatul Mondial din 1966! Cum au furat englezii trofeul acordat câştigătoarei

La 36 de ani de la prima ediţie a Campionatului Mondial, turneul final a ajuns, în sfârşit, în , patria fotbalului. Englezii visau la marele trofeu, însă selecţionata lui Sir Alf Ramsey a fost la un pas să nu primească râvnita cupa. Norocul jucătorilor s-a numit Pickles, un căţel care a descoperit trofeul furat.

Alarmă la Londra înaintea Campionatului Mondial din 1966. Trofeul a fost furat cu patru luni înaintea turneului final

În ianuarie 1966, Federaţia Engleză de Fotbal a primit trofeul “Jules Rimet”, care urma să fie acordat campioanei mondiale. Cupa a fost ţinută la sediul din Lancaster Gate, însă, după o lună, compania Stanley Gibbons a primit permisiunea de a folosi trofeul la o expoziţie.

Înainte să fie luată această decizie, trofeul a fost asigurat pentru 30.000 de lire sterline, chiar dacă fusese evaluat la 3.000 de lire sterline. Pe 19 martie 1966, cupa a ajuns la Central Hall Westminster, locul expoziţiei, însă şocul a venit a doua zi.

Poliţia Metropolitană asigura paza trofeului, însă în dimineaţa zilei de 20 martie s-a produs jaful. În timp ce poliţiştii coborâseră un etaj, pentru a asista la o slujbă religioasă a metodiştilor, hoţii au furat cupa şi s-au făcut nevăzuţi. “Nimic nu a fost în neregulă cu paza, cupa doar a fost furată”, a fost explicaţia autorităţilor, însă Poliţia Metropolitană trăia o ruşine istorică. Peste patru luni începea trofeul final, dar fără “Zeiţa de Aur”.

O săptămână de calvar pentru englezi. Hoţul nu a fost prins niciodată

Pe 21 martie, Joe Mears, preşedintele Federaţiei Engleze de Fotbal, a primit un telefon anonim. Hoţii cereau 15.000 de lire sterline, în caz contrar trofeul urma să fie topit. Oficialul a acceptat oferta, iar tranzacţia urma să fie efectuată în Battersea Park.

Joe Mears a mers direct la poliţie şi a fost ajutat să pună la cale acţiunea prin care hoţii urmau să fie prinşi. Într-o servietă au fost puse câteva sute de lire deasupra, în timp ce dedesubt se aflau hârtii. În plus, la întâlnire urma să vină şi un poliţist în civil.

La întâlnire a venit Edward Betchley, un hoţ cunoscut, dar care nu avea la activ jafuri de o asemenea amploare. Bărbatul a acceptat banii şi i-a dus pe Joe Mears şi pe poliţistul civil spre locul unde era ascuns trofeu. Pe drum, Betchley şi-a dat seama că maşina lui era urmărită şi a încercat să fugă, dar a fost imediat arestat.

La secţie, Edward Betchley a susţinut că un alt bărbat, poreclit “Polonezul”, îi oferise 500 de lire pentru intermedierea tranzacţiei. Cum nu s-a putut dovedi că a participat activ la jaf, bărbatul a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru intermediere și solicitare de bani. A fost singura persoană care a ajuns după gratii în acest caz, iar hoţul nu a fost niciodată descoperit.

Căţelul Pickles a găsit trofeul la o plimbare cu stăpânul

Pe 27 martie, la o săptămână după jaful de la Central Hall Westminster, trofeul a fost găsit în mod accidental. Dave Corbett ieşise seara să-şi plimbe căţelul Pickles, iar acesta a dat peste un pachet. Pe jos, înfăşurată în hârtie, era cupa “Jules Rimet”.

“A mers la mașina vecinului. Mirosea ceva, așa că m-am dus să îi pun lesa. Am observat un pachet pe jos, înfășurat în ziare, legat foarte bine, cu sfoară. Curiozitatea m-a făcut să îl ridic și am rupt o bucată din ziar. Am văzut că scria Brazilia… Germania de Vest… Fiind fan al fotbalului și știind toată mediatizarea furtului, mi-am dat seama despre ce e vorba. Inima a început să îmi bată foarte tare. Era Cupa Mondială”, a povestit Dave Corbett.

Pickles a devenit imediat eroul Angliei. Căţelul a primit hrană pentru un an de zile şi medalia de argint a Ligii Naționale de Apărare Canină, în timp ce stăpânul s-a ales cu 5.000 de lire sterline. Pe 30 iulie, , şi câştiga trofeul. La petrecerea de după meci, Pickles a fost invitat şi a ajuns în braţele lui Bobby Moore, căpitanul Albionului.

Un an mai târziu, în 1967, Pickles a murit. La o plimbare, căţelul a început să fugărească o pisică şi şi-a găsit sfârşitul după ce zgarda l-a sufocat când a căzut dintr-un copac. Dave Corbett l-a îngropat în cursa casei, dar niciodată nu a fost uitată aventura din 1966. Înaintea Mondialului din 2018, autorităţile din Londra au montat o placă comemorativă în locul unde Pickles găsise trofeul.