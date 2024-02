Laurențiu Popescu a revenit între buturile Universității Craiova cu FC Voluntari, iar David Lazar nici măcar nu s-a aflat în lotul „alb-albaștrilor”. FANATIK a aflat că titularul grupării din Bănie a suferit o fractură parțială la mână și va rata sfârșitul sezonului regular din SuperLiga.

Pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular ratează sfârșitul sezonului regular

„Alb-albaștrii” lui Ivailo Petev s-au impus la limită cu FC Voluntari, iar maniera de arbitraj a lui u. „Centralul” din SuperLiga era gata să acorde un penalty trupei lui Nicolae Dică în minutele de prelungire, însă VAR l-a salvat și a schimbat decizia inițială.

ADVERTISEMENT

Una dintre absențele lui Ivailo Petev din lotul Universității Craiova pentru confruntarea cu FC Voluntari a fost David Lazar. Totuși, portarul „alb-albaștrilor” a apărut în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” pentru a fi aproape de colegii săi.

FANATIK a aflat în exclusivitate că David Lazar are o fractură parțială la mână și va fi nevoit să folosească o orteză în următoarele trei săptămâni. La această durată de timp se adaugă și perioada de recuperare de care va avea nevoie portarul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Astfel, David Lazar are șanse mici să mai joace la Universitatea Craiova în ultimele partide din sezonul regular din SuperLiga. Acesta a revenit între buturile trupei lui Ivailo Petev la Sfântu Gheorghe și de atunci nu a mai lăsat postul de titular.

Astfel, principala soluție pentru Ivailo Petev rămâne Laurențiu Popescu la Universitatea Craiova. În lotul „alb-albaștrilor” se mai află și Matei Goga, produs al Centrului de Copii și Juniori din Bănie, însă fără experiență la nivelul din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„România are arbitri foarte buni, cei care nu fac fașă să se ducă la liga a 4-a”

, scor 2-1. Antrenorul bulgar speră ca astfel de situații să se rezolve curând în SuperLiga, gruparea din Bănie fiind dezavantajată în mai multe situații din etapele trecute.

„În acest moment nu e ușor, am pierdut foarte multe puncte. Cred că până acum arbitrii ne-au luat 8 sau 10 puncte. Asta este un fapt! Eu nu știu din ce motiv arbitrii se comportă așa cu echipa noastră. Asta se întâmplă la fiecare meci. Nu vreau să intru în detalii să vă enumăr 5-6 situații. Acum două luni am spus ceva.

ADVERTISEMENT

România are arbitri foarte buni și cei care nu fac față la acest nivel să se ducă la liga a 4-a, a 5-a. Prima dată trebuie să se recupereze jucătorii pentru că avem meci în 3 zile. O să avem un adversar foarte dur, mai ales că joacă acasă (n.r. Petrolul). O să jucăm pentru victorie.

Noi în fiecare zi lucrăm ca să curățăm aceste greșeli. Sper ca într-o zi aceste greșeli să dispară. Arbitrul ne-a dat emoții. Vreau să felicit jucătorii, suporterii noștri. Eu cred că meritam mai mult să câștigăm decât adversarul nostru.

Am făcut o primă repriză foarte solidă. Nu am intrat foarte concentrați în a doua repriză. Penalty-ul ne-a făcut să cădem psihic. Am obținut cele 3 puncte dintr-o fază fixă. Au fost combinații foarte bune, mai ales în prima parte”, a spus Petev.