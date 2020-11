Piețele închise, raiul speculanților! Cum ne-a aruncat Guvernul înapoi în anii ’90

FANATIK îți prezintă cum ne-a aruncat Guvernul înapoi în anii ’90! Pentru că, fără doar și poate, decizia de a închide piețele din toate orașele a făcut ca peste noapte să reapară o „faună” pe care o credeam de mult timp apusă. Vorbim despre speculanți, categorie aparte care și-a făcut mai mereu veacul pe lângă, dar care părea redusă la un rol minor în ultima perioadă.

Doar părea, pentru că, în realitate, decizia Executivului a fost una cu două tăișuri. Astfel, pe lângă haosul în care au fost aruncați producătorii agricoli, nevoiți să vândă în disperare de cauză marfa pe care o aveau, adevărații beneficiari sunt bișnițarii.

Vorbim despre o categorie aparte, una care nu deține absolut niciun act, nu este impozitată, dar care a pus în trecut stăpânire pe anumite locuri prin forță și cu ajutorul interlopilor locali. FANATIK a mers în două piețe bucureștene pentru a vedea cum s-au pregătit autoritățile și ce soluții au găsit pentru producătorii care știu să facă diferența între cazma și lopată. Am găsit nu foarte multe la Crângași, în timp ce Oborul pare că a redevenit un paradis al tuturor.

Este ora 09.30 dimineața și pentru prima oară în ultimii mulți ani de zile, Piața Crângași își prezintă trecătorilor liniștea. Mașinile care aduceau marfă sunt acum aliniate până aproape de Secția 20 Poliție. Oamenii privesc în gol, par să aștepte un semn, unul care nu vine de nicăieri.

În ciuda faptului că noul primar, Ciprian Ciucu asigura pe toată lumea că începând cu data de 10 noiembrie, piața va fi funcțională în aer liber, lucrurile sunt încă departe de promisiune. Au fost amplasate câteva corturi, dar, deocamdată, nimeni nu are acces la ele. În tot acest timp, paznicii au propriile războaie și explică deja nervoși că nu se poate intra.

„Bă, fraților, voi trăiți pe lună? Au zis ăștia clar că piața e închisă. Închisă a fost și ieri, închisă e și azi și o să tot fie așa. Ce credeați? Lasă că mă duc, poate nu mă vede ăla și intru să cumpăr. Ce să cumperi? E gol tot, cară ăștia marfă zi lumină”, se adresează un bodyguard unui domn ușor vocal la adresa guvernanților.

Altădată deja cu safteaua făcută la ora aceasta, o precupeață își plânge necazul și supărarea în buza pieței. „Dumnezeu știe ce o să mai fie. Numai Dumnezeu. O să ne mutăm la corturi, în parcare, cine știe, maică”, spune femeia.

Bișnițarii, marii beneficiari după ce s-au închis piețele

E în vârstă, o cunosc mai toți care vin în piața Crângași și e căutată pentru legumele și zarzavaturile pe care le propune clienților. Acum a rămas singură și caută să înțeleagă dimensiunea unui virus care a schimbat din temelii viața tuturor.

Câțiva metri o despart de cei care aproape că-i râd în nas. Bișnițarii și-au așezat marfa direct pe trotuare și vând fără nicio jenă. Sunt înconjurați de ajutoare, unele fără de care nu s-ar putea. În limbajul lor, ajutoarele acestea se numesc „iepuri” sau „ochi”.

În realitate, cel care vinde se află în mijloc, în timp ce ajutoarele au un rol cât se poate de clar. Ele trebuie să observe prezența Poliției sau a Jandarmeriei. „Știți cum sunt? Nu degeaba le spun ăștia aşa. Şi dacă vin poliţişti în civil îşi dau seama. Aici îşi fac veacul, cunosc toţi poliţiştii de la secţie, tot ce mişcă”, spune sub protecția anonimatului un angajat al Pieței Crângași.

Alții, mai curajoși din fire, vând direct din mașini. ”El Dorado, asta a făcut Guvernul. Ăla mai tupeist, ăla cu neam mai mare vinde. Ăia cu munca, să fie sănătoși”, își continuă povestea acesta. Și lumea nu întârzie să apară. „Cumpăr, de ce să nu cumpăr. Nu trebuie să mănânc? Mor de covidel sau de foame?”, își spune o femeie supărarea.

Piața Obor, piața țigărilor fără timbru și a telefoanelor „împrumutate”

Pe vremuri cea mai importantă piață a Bucureștiului, Oborul și-a păstrat renumele. Este impunătoare și atrage oameni din toate colțurile orașului în ciuda pandemiei. A rămas deschisă și este plină de mușterii. Până la intrare însă, te izbești de realitatea unei țări ruptă în două.

Zeci de vânzători ambulanți te invită să cumperi țigări fără timbru sau telefoane ieftine, noi și ușor „împrumutate”. De altfel, cei care se ocupă cu „împrumutatul” sunt și ei prezenți în număr mare. Cu ochii în patru după orice „neatent”, aceștia nu ezită să „lucreze” chiar și ziua în amiaza mare. Neatenție să fie, căci talent e cât cuprinde, vorba aceea.

Culmea, preț de aproape 3 ore, Poliția și Jandarmeria au lipsit cu desăvârșire. Într-un final am putut observa trei mașini, dar poziționate undeva departe de „zona roșie”. Așezate în așa fel încât să nu-i deranjeze prea mult pe cei cu țigările sau cu împrumuturile.

Legume, zarzavaturi, banane, portocale, kiwi, producătorii din piața Obor vând de toate, semn că a fost o vară bună. Beneficiază din plin și de anumite condiții. Aici au putut fi ridicate imediat obloanele și piața s-a transformat repede.

Vânzătorii ambulanți, blamați și nu prea

Lângă ei, prin parcări, pe lângă tarabe, plimbându-se printre oameni își fac loc și cei care vând din mers. Au lădițe cu lămâi, gutui, cartofi sau avocado. Toate asezonate cu șosete groase, brichete, ceva râme pentru pescuit și șervețele umede.

„Vrei un telefon, boss? Am de toate, am tot ce vrei. Țigări are frati-miu, dacă vrei te duc la el. Ce fumezi? Nu contează, îți dau ce trebuie”, își spune povestea un individ care ne propune o afacere de zile mari. O refuzăm, dar peste alte 30 de secunde suntem abordați de alți negustori. În cele din urmă a intervenit un polițist local care a reușit măcar să îndepărteze pentru o clipă „bâlciul”.

„Dacă îi scuturi pe ăștia, Dumnezeu știe ce găsești. Dar nu-i scutură nimeni. Nu se bagă nimeni peste ei, aici vor rămâne. Nici măcar o pandemie nu îi oprește pe ăștia”, ne spune din mers un domn aflat între cele două vârste.

„Eu cumpăr mereu țigări de la ei, de ce să nu cumpăr? Sunt mai ieftine, asta e. De ce nu se vând și la magazin atât de ieftine”, ne spune o doamnă la puține momente după ce și-a achiziționat un cartuș întreg.

Continuăm incursiunea prin piața Obor și observăm cum speculanții și-au mutat afacerile nestingheriți în stradă. Sunt mulți și nu par prea impresionați de măsurile pe care Guvernul le-a anunțat. Închiderea piețelor a fost chiar o mană cerească pentru ei. Până la reorganizarea celorlalți, bișnițarii sunt stăpâni peste vânzări.

Care este situația piețelor din București

În Sectorul 1, toate piețele care își desfășurau activitatea la interior se mută în parcare sau pe trotuar. Doar Piața Domenii, care funcționa la exterior și până acum rămâne la fel.

În Sectorul 2, rămân deschise 5 piețe – Obor, Delfinului, Cremenița, Piața Galați și Dobroiești. Pentru Obor, care va funcționa practic la interior în continuare, s-a găsit soluția ca pereții de sticlă să fie în permanență ridicați, astfel încât spațiul să fie ventilat.

În Sectorul 3, bucureștenii își pot face deocamdată cumpărăturile din 3 piețe: Sălăjan, Râmnicu Sărat și cea volantă de la Nerva Traian. Piața Sudului din Sectorul 4 se mută la parterul parcării supraetajate din vecinătate, Piața Progresul pe acoperișul parcării, iar Piața Apărătorii Patriei pe o platformă de lângă, unde se organiza târgul de miei.

Cât privește magazinele situate în piețele din sectorul 4, cu obiect de vânzare altul decât comercializarea de fructe și legume, acestea vor rămâne deschise, cu obligația administratorilor piețelor de a stabili noi circuite de intrare/ieșire, astfel încât să fie respectate cu strictețe noile reglementări specifice privind limitarea infecțiilor cu noul coronavirus.

Ce piețe sunt închise și care s-au reorganizat

În Sectorul 5, doar la Piața Rahova tarabele au fost scoase la exterior. Deocamdată nu se cunoaște nicio altă decizie. Piața “Valea Ialomiței” din Sectorul 6 este piață închisă, cele 60 de tarabe fiind relocate pe platoul parcării supraterane, cu asigurarea măsurilor suplimentare

Piața “Orizont” este deschisă. Sunt tarabe libere, poate primi producători de la alte piețe – 44 de tarabe. Piața „Apusului” rămâne deschisă, având, de asemenea, 44 de tarabe. Piața „Giulești”rămâne deschisă – 6 tarabe.

Piața “Crângași” este închisă, cele 48 de tarabe vor fi relocate în parcare și în parcarea de peste linia tramvaiului 41. Aceasta va fi operațională de marți, 10 noiembrie. Piața “Drumul Taberei 1” este piață închisă, cele 60 de tarabe vor fi relocate pe platoul lateral și pe trotuarul din fața pieței și parțial în parcare.

Piața “Veteranilor I” este parțial deschisă, poate funcționa parțial. Se va stabili împreună cu Poliția Națională care sunt părțile care vor rămâne funcționale. Același lucru este valabil și pentru Piața “Gorjului”

Când se deschid piețele din întreaga țară

Curios este că, între timp, deputaţii au decis că, pe durata stării de alertă, pieţele agroalimentare în spaţii închise, târgurile, bâlciurile, pieţele mixte şi volante, talciocurile îşi vor putea continua activitatea, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Legea, care conţine şi amendamentul lui Marcel Ciolacu, a fost votată cu 173 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 93 de abţineri. Legea merge acum la promulgare la preşedintele Iohannis. De remarcat că acesta o poate retrimite Parlamentului dacă nu este de acord cu ea.