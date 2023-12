Plafonarea prețului petrolului rusesc, eșec la scară largă. „Sancțiunile” occidentale, bune de hrănit mașina de război a lui Putin

Efortul Occidentului de a limita veniturile din petrol ale Rusiei după ce Vladimir Putin a pornit războiul împotriva Ucrainei a eșuat în esență la un an de când a fost convenit inițial, potrivit unui nou raport, ceea ce a determinat Kievul să ceară din nou aliaților săi să ia măsuri mai dure împotriva Kremlinului.

Foamea de petrol și lacune în sancțiuni

Națiunile G7 și UE au impus un plafon de 60 de dolari pe baril pentru țițeiul rusesc în decembrie anul trecut, în încercarea de a menține stabilă aprovizionarea cu petrol la nivel global și, în același timp, de a slăbi fondul de război al Kremlinului. Dar ocolirea pe scară largă a sancțiunilor, lacunele multiple și comerțul de neoprit cu petrol au avut ca rezultat faptul că Moscova încă mai câștigă miliarde de dolari din exportul său de țiței. pe care, bineînțeles, le poate folosi pentru a prelungi războiu împotriva țării vecine.

Nu înseamnă ca plafonarea prețului petrolului rusesc nu a avut niciun efect. În ultimul an, schema sancțiunilor a costat Kremlinul 34 de miliarde de euro în venituri din exporturi, potrivit unei a think tank-ului Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Analiza arată că sancțiunile au avut un impact puternic asupra veniturilor din exportul de petrol rusesc în prima jumătate a anului – atingând un vârf de pierderi de 180 de milioane de euro pe zi în primul trimestru al anului 2023. În ianuarie 2023, a înregistrat o scădere semnificativă de 45% de la o lună la alta a veniturilor globale din combustibili fosili, doar țițeiul înregistrând o scădere de 25%.

Rusia vinde peste plafonul de 60 de dolari barilul

Dar este mult mai puțin decât au sperat cei care au conceput aceste sancțiuni. În plus, impactul a fost resimțit cel mai intens în prima jumătate a anului 2023, înainte de a începe să se estompeze. În prezent, petrolul rusesc se vinde în mod constant la un preț mai mare decât plafonul de 60 de dolari barilul.

„Impactul plafonării prețurilor a fost limitat din cauza unei monitorizări și aplicării inadecvate”, a declarat Isaac Levi, care conduce activitatea CREA în Europa și Rusia, națiunile occidentale nereușind să ia măsuri împotriva lacunelor din sancțiuni, scrie

Această situație sunt rezultatul în parte a faptului că comercianții pur și simplu ignoră plafonarea prețului, se arată în raport, iar petrolul rusesc se vinde cu aproximativ 70 de dolari pe baril. Mai grev, cercetătorii au constatat că aproximativ 48% din încărcăturile de petrol rusesc au fost transportate pe petroliere deținute sau asigurate în țările G7 și UE; în teorie, plafonul de preț ar trebui să se aplice acestor nave, care cuprind marea majoritate a flotei globale – dar, în practică, puțini operatori au fost vizați.

Complici precum India și Bulgaria

O „lacună în materie de rafinare” a , de asemenea, eforturile occidentale. Țări precum India cumpără volume uriașe de țiței rusesc pe bani puțini, îl prelucrează și apoi îl vând oricui dorește, fără restricții. Acest lucru înseamnă că consumatorii europeni ar putea folosi, fără să știe, benzină, motorină și combustibil pentru avioane produse din țiței rusesc, finanțând în același timp forțele armate ale Moscovei.

Datele susțin și alte suspiciuni. New Delhi a crescut importurile de petrol rusesc cu 134% în ultimul an, reprezentând aproape jumătate din comerțul maritim cu țiței al Rusiei. În același timp, exporturile indiene de produse petroliere către UE au crescut vertiginos. Deși, din punct de vedere tehnic, nu reprezintă o încălcare a sancțiunilor UE, Ucraina a cerut Bruxelles-ului să interzică aceste vânzări de la terți.

Un bun exemplu este și rafinăria Neftochim Burgas din , care este deținută de compania rusă Lukoil. O realizată de CREA împreună cu partenerii săi, Global Witness și Centrul pentru Studiul Democrației, a dezvăluit că, de la punerea în aplicare a interdicției UE privind importurile de țiței rusesc, Burgas a importat țiței rusesc în valoare de peste 1,1 miliarde de euro în venituri fiscale către Kremlin.

Măsurile nu au redus apetitul lui Putin pentru război

Doar câteva persoane au fost acuzate de guvernele occidentale pentru nerespectarea regulilor, iar investigațiile privind presupusele abateri sunt rare. Între timp, Rusia a ignorat în mod deschis interdicția, în timp ce o flotă obscură de petroliere îmbătrânite (așa numitele petroliere-fantomă) se străduiește să ascundă adevărata origine a livrărilor sale.

Schimbarea regulilor pentru a interzice aceste practici și asigurarea faptului că încălcarea sancțiunilor atrage consecințe ar face mai dificilă pentru Kremlin plata armelor și a salariilor militarilor în cadrul războiului împotriva Ucrainei, se arată în raport. „Sancțiunile nu au redus hotărârea Kremlinului pentru război”.

Ucraina a avertizat de mult timp cu privire la această situație și la comportamentul Moscovei. „Aceste constatări nu sunt o surpriză – plafonarea prețului petrolului a fost concepută foarte bine, dar partea cea mai slabă a fost întotdeauna aplicarea”, a declarat Oleg Ustenko, consilier economic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Când regulile au fost introduse în urmă cu un an, a fost aproape panică pe piața rusă. A existat o scădere semnificativă a veniturilor lor. Dar ei au încercat să găsească toate portițele disponibile și, în cele din urmă, le-au găsit”, a spus el. Ustenko solicită acum urmărirea penală a tuturor celor care sunt implicați în eludarea restricțiilor privind energia rusă.

Un șurub ce mai trebuie strâns

Impactul limitat al plafonării prețului petrolului este „dezamăgitor”, dar „nu complet surprinzător”, a declarat un diplomat al UE căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis. Aceste rezultate, a continuat el, ar trebui să încurajeze acum „reflecții suplimentare asupra a ceea ce putem face pentru a elimina lacunele, pentru a preveni eludarea sancțiunilor, fiind în același timp conștienți de faptul că nu va fi niciodată 100 % realizabil”.

Țările UE discută în prezent noi modalități de a înăspri aplicarea plafonului în cadrul celei de-a 12-a runde de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit unui proiect consultat de sursa citată, inclusiv noi obligații pentru comercianți și navlositori de a furniza date despre transporturi. Însă, potrivit lui Janis Kluge, asociat senior la Institutul german pentru afaceri internaționale și de securitate, o modalitate mai eficientă de a asigura respectarea legislației ar fi amenințarea comercianților și expeditorilor cu sancțiuni.

„Acest instrument mai are încă o anumită durată de viață și are încă un anumit potențial de a restricționa veniturile din exporturile rusești, dar modul în care este aplicat trebuie schimbat pentru a avea un succes”, a spus el.

Petrolierele-fantomă fac slalom cu UE

O altă posibilitate este reducerea nivelului de plafonare a prețurilor, lucru pe care Kievul îl solicită de mult timp. Un plafon de preț de 30 de dolari pe baril (încă mult peste costul de producție al Rusiei, care este ) ar fi redus veniturile Rusiei cu 49% (59 de miliarde de euro) de la impunerea sancțiunilor până la sfârșitul lunii octombrie.

Pedepsele pentru încălcarea sancțiunilor ar putea impune, de asemenea, o interdicție de 90 de zile pentru navele care asigură servicii maritime. De asemenea, ar trebui interzise vânzările de petroliere de către țările din coaliția pentru plafonarea prețului petrolului rusesc către proprietari înregistrați din afara coaliției, pentru a împiedica accesul tot mai mare al Rusiei la „fantomă”, care nu sunt supuse respectării acestei politici. În cele din urmă, țările care impun sancțiuni ar trebui să interzică importurile de produse petroliere fabricate din țiței rusesc.

Impactul modest al sancțiunilor asupra monetarului rusesc înseamnă că UE ar trebui, de asemenea, să își ajusteze așteptările privind sancțiunile, a spus Kluge, în măsura în care slăbiciunea rublei (care favorizează exporturile) și exporturile mari de petrol vor menține un flux suficient de bani în bugetul Kremlinului.

„La prețurile actuale, și chiar dacă Rusia câștigă acești 60 de dolari grație plafonării prețurilor, acest lucru nu va afecta veniturile suficient de mult pentru a forța vreo schimbare de strategie sau pentru a limita resursele Rusiei suficient de mult pentru a face o diferență pe câmpul de luptă”, a spus el.