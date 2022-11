Plan de urgenţă în Austria, pentru întreruperile de curent: Oamenii vor primi alimente la uşa magazinelor, fără a intra înăuntru

Magazinele din Austria au convenit asupra unui plan de urgență pentru a asigura aprovizionarea cu alimente a națiunii în cazul unei pene masive de curent, relatează presa din această ţară.

Magazinele vor fi deschise între orele 10.00 şi 15.00

Acordul a fost parafat de întâlnirea de marţi cu ministrul Energiei, Leonor Gevesler, și cu ministrul Agriculturii, Norbert Tosting. “Ca infrastructură critică din punct de vedere sistemic, comerțul alimentar cu amănuntul are responsabilitatea socială de a fi pregătit pentru situații de urgență și de a putea asigura aprovizionarea populației cu produse de bază, chiar și în cazul unei pene de curent”, se precizează în anunț.

ADVERTISEMENT

Dacă Austria , toate magazinele se vor închide pentru a proteja proviziile. În a doua zi, magazinele vor fi deschise între orele 10:00 și 15:00, dar angajații vor înmâna pungi cu alimente proaspete în fața magazinelor, iar clienții nu vor putea intra.

Pungile vor conține alimente gata preparate, apă, pâine cu prospețime extinsă și conserve. Produsele pentru bebeluși și de igienă vor fi disponibile la cerere.

ADVERTISEMENT

Dacă întreruperea curentului persistă şi în cea de-a treia zi, oamenilor li se vor distribui numai hrană uscată. În plus, gospodăriile austriece , precum și în jur de 100 de euro în numerar per membru al familiei.

Cât de sigură este alimentarea cu energie în Austria

Austria este considerată o țară care are o aprovizionare stabilă cu energie electrică, care provine în mare parte din hidrocentrale și centrale eoliene. În 2020, energia hidroelectrică a reprezentat între 55 și 67% din energia electrică generată în această țară. Companiile energetice de top administrează aproximativ 130 de hidrocentrale.

ADVERTISEMENT

Potrivit Ministerului Energiei și Climei, energia eoliană a reprezentat 10%, iar energia solară 4%. În total, aproximativ 80% din energia electrică din Austria provine din surse regenerabile.

Viena are una dintre cele mai sigure aprovizionări din lume, conform autorităţilor independente de reglementare E-Control. În plus, cifrele actuale privind securitatea aprovizionării arată că vienezii au fost afectați de întreruperi de curent doar pentru puțin sub 18 minute pe an – o îmbunătățire față de 2021.

ADVERTISEMENT

Capitala este dotată și cu “centrale electrice repornitoare” , care pot porni independent, fără ajutor din exterior, asigurând aprovizionarea chiar dacă există o întrerupere pe termen lung în Europa.