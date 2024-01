Planta medicinală uitată. Este cea mai sănătoasă din lume și are numeroase beneficii pentru sănătate

Cu toate că românii nu prea știu de existența sa, există o plantă medicinală care este supranumită cea mai sănătoasă din lume. Are multiple beneficii pentru organism, iar medicii recomandă să fie inclusă în meniul zilnic.

Care este cea mai sănătoasă plantă medicinală din lume

Există o din lume. Acesta este foarte bogat în antioxidanți și contribuie la încetinirea procesului de îmbătrânire prematură și mai multor afecțiuni cronice.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre năsturelul de apă, al cărui consum zilnic este recomandat de specialiști, printre beneficiile pe care le are pentru sănătate se numără și și menținerea stării generale de bine.

În plus, planta cunoscută sub numele de Nasturtium officinale are și un gust deosebit. Potrivit cercetătorilor, năsturelul de apă are în compoziția sa vitamina C, care nu doar că ajută sistemul imunitar, dar contribuie și la producția de colagen.

ADVERTISEMENT

Astfel că, are un impact pozitiv asupra pielii și a țesuturilor conjunctive. În plus, năsturelul de apă este bogat în calciu- important pentru sănătatea oaselor și a dinților, dar și fier- vital pentru transportul eficient al oxigenului în sânge.

Te ajută în lupta cu kilogramele

Pe de altă parte, năsturelul de apă este de mare , fiind bogat în potasiu, care are efect diuretic și elimină excesul de apă din organism. În plus, mai conține și fibre, ceea ce ajută la prevenirea constipației și a altor probleme de natură gastrointestinală.

ADVERTISEMENT

De asemenea, are un conținut ridicat de iod despre care se cunoaște faptul că are un rol foarte important în menținerea glandei tiroide sănătoase și totodată, are puține calorii.

Năsturelul mai poate sprijini și sănătatea ficatului datorită glucozinolaților- fitochimicale care conțin sulf. Prin urmare, planta reglează enzimele ficatului și îi stimulează activitatea.

ADVERTISEMENT

Totodată, planta medicinală luptă cu infecțiile din organism, o singură cană conținând 24% din doza zilnică recomandată de vitamina C. Acest lucru face ca organismul de dezvolte rezistență la agenții infecțioși, după cum notează