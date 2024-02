Planta pe care trebuie s-o aibă în casă toți românii. Aduce noroc, atrage energii pozitive și purifică aerul

Planta pe care trebuie s-o aibă în casă toți românii. Aduce noroc, și purifică aerul. Pe lângă faptul că are numeroase beneficii pentru sănătatea umană are și un aspect care se integrează perfect în orice încăpere.

Floarea care nu trebuie să lipsească din locuința niciunui român. Specialiștii spun că aduce binecuvântări și curăță aerul, indiferent de camera în care este poziționată. E bine să o iei în calcul pentru casa ta.

Această este originară din Asia, potrivit , și este asociată adesea cu norocul. De asemenea, este cunoscută datorită frunzelor sale subțiri și aspectului distinctiv, care nu poate fi trecut cu vederea de nicio persoană.

Cei care o au deja spun că au simțit o stare de calm și prosperitate. Se numește bambus norocos, iar în termeni științifice poartă numele de Dracaena sanderiana. Planta face parte din familia Asparagaceae. Floarea are numeroase beneficii pentru sănătate.

Experții în Fenh Shui susțin că, pe lângă aspectul decorativ, are o semnificație culturală aparte, filtrează aerul din casă și elimină energiile negative. Bambusul norocos ține departe neșansa și aduce foarte mult noroc.

Ce avantaje aduce bambusul norocos într-o casă

Bambusul norococ aduce foarte multe avantaje atunci când este crescut și îngrijit de oameni în casă. Planta contribuie foarte mult la îmbunătățirea calității aerului pentru că absoarbe cantități mici de substanțe chimic.

Printre acestea se numără formaldehida și xilenul. De asemenea, are efecte psihologice pozitive și contribuie la o senzație generală de bine și relaxare. Floarea poate ajuta la reducerea stresului și a anxietății.

În plus, bambusul norocos are efect calmant și poate stimula creativitatea și inspirația. Oamenii pot găsi soluții mai bune la problemele cu care se confruntă dacă sunt într-o conexiune aparte cu vegetația verde și naturală.

În altă ordine de idei, pentru a avea parte de toate aceste beneficii oamenii trebuie să știe unde să poziționeze planta. Aceasta preferă lumina indirectă, motiv pentru care nu trebuie lăsată niciodată direct în Soare.

Cel mai bun loc este cel umbrit, cum ar fi o cameră cu ferestre orientate spre nord sau spre est. Bambusul norocos are nevoie de o cantitate moderată de apă pentru a crește armonios. Apa nu trebuie să stagneze în farfuria de la ghiveci.

În general, specialiștii recomandă să se ude o singură dată pe săptămână. Solul său trebuie să fie bine drenat, cu pH neutru sau ușor acid. Ar fi bine să se folosească un amestec de sol special pentru plantele de interior care asigură un drenaj bun și reține umiditatea.