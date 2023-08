Planul lui Trump pentru a rămâne la putere după pierderea alegerilor. Rechizitoriu: incitarea la „revolte în fiecare oraș mare”

Fostul președinte american Donald Trump, pus sub acuzare pentru conspirație “criminală” în vederea răsturnării rezultatelor alegerilor din 2020, este așteptat joi după-amiază în instanță, la un tribunal federal din Washington, unde urmează să fie trimis în judecată.

Trump, în instanță pentru subminarea democrației americane

Donald Trump a fost pus sub acuzare penală pentru a treia oară pe 1 august, un mare juriu din Washington votând pentru ca procurorii să-i aducă fostului președinte patru capete de acuzare legate de eforturile sale de a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2020 și de rolul său în evenimentele care au dus la luarea cu asalt a Capitoliului SUA la 6 ianuarie 2021, relatează .

Acuzarea pregătește o altă bătălie juridică complicată și explozivă, în timp ce Trump se luptă pentru nominalizarea republicană la președinția din 2024. Miercuri, Donald Trump a declarat că “nu a primit niciodată atât de mult sprijin”.

Ultimul act de punere sub acuzare, anunțat marți de Departamentul de Justiție și care face referire la șase coautori neidentificați, urmează unei anchete care s-a întins pe aproape opt luni condusă de către Jack Smith, a cărui echipă a interogat zeci de personalități din cercul lui Trump, inclusiv pe fostul vicepreședinte Mike Pence, cu privire la eforturile lui Trump de a perturba tranziția pașnică a puterii la 6 ianuarie.

Cele patru capete de acuzare includ conspirație în vederea fraudării guvernului, conspirație împotriva dreptului de vot, conspirație în vederea obstrucționării unei proceduri oficiale și obstrucționarea unei proceduri oficiale.

“Fiecare dintre aceste conspirații – care s-au bazat pe neîncrederea generalizată pe care inculpatul o crea prin minciuni omniprezente și destabilizatoare privind frauda electorală – a vizat o funcție fundamentală a guvernului federal al Statelor Unite: procesul național de colectare, numărare și certificare a rezultatelor alegerilor prezidențiale”, se arată în rechizitoriu.

Trump susține ca este atacat politic

Într-o postare pe Truth Social publicată cu puțin timp înainte ca Departamentul Justiției să anunțe acuzațiile, Trump a numit actul de acuzare “fals” și l-a acuzat pe Smith că încearcă să “interfereze” cu alegerile din 2024. “De ce nu au făcut asta acum 2,5 ani?”, a scris el. “De ce au așteptat atât de mult? Pentru că au vrut să o pună chiar în mijlocul campaniei mele.”

Guvernul l-a citat pe Trump să se prezinte în instanță, la tribunalul federal din Washington DC, pe 3 august, potrivit Departamentului de Justiție.

“Atacul asupra Capitoliului națiunii noastre din 6 ianuarie 2021 a fost un asalt fără precedent asupra sediului democrației americane”, a declarat marți Smith. “Ancheta noastră privind alte persoane continuă. În acest caz, biroul meu va încerca să obțină un proces rapid, astfel încât dovezile noastre să poată fi testate în instanță și judecate de un juriu format din cetățeni.”

Ce spune rechizitoriul

Rechizitoriul îl acuză pe Trump că a mințit în mod repetat cu privire la malversațiuni electorale, deși știa că aceste afirmații erau false. Actul de acuzare susține că mai mulți oficiali ai administrației i-au spus că nu a existat o fraudă generalizată care ar fi schimbat rezultatul alegerilor, inclusiv vicepreședintele Mike Pence, oficiali de rang înalt din cadrul Departamentului de Justiție, directorul Serviciului Național de Informații John Ratcliffe și avocați de rang înalt de la Casa Albă.

Dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Trump să meargă mai departe cu încercările sale de a se menține la putere. O componentă centrală a acuzațiilor provine din încercările lui Trump de a prezenta liste frauduloase de electori în state-cheie care au fost în favoarea lui Joe Biden, precum Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania și Wisconsin, potrivit actului de acuzare.

Rechizitoriul detaliază, de asemenea, convorbirile telefonice private din zilele de dinaintea atacului din 6 ianuarie dintre Trump și Pence, care a luat “note” ale conversațiilor, potrivit actului de acuzare. Într-una dintre ele, Trump i-ar fi spus fostului vicepreședinte că este “prea cinstit” după ce Pence a spus că nu are autoritatea de a respinge unilateral rezultatele alegerilor.

În actul de acuzare, procurorii susțin că Trump și cercul său de apropiați aveau planuri de a incita “revolte în fiecare oraș mare” pentru a pune bazele invocării legii insurecției și a institui o represiune militarizată. Aceste planuri implicau și grupuri extremiste.

„Citind textul acuzării lui Trump, devine clar că dacă Mike Pence ar fi făcut ceea ce voia Trump, lovitura de stat ar fi putut foarte bine să reușească. Singurul lucru care ar fi putut să o oprească în acel moment ar fi fost intervenția armatei americane – ceea ce ar fi fost în sine o tragedie.

Nu sunt convins că tulburările civile ar fi pus capăt loviturii de stat. Planul lui Trump a fost de a alimenta diviziunea și de a folosi revoltele pentru a folosi forța grea pentru a reprima și a consolida puterea. I-ar fi plăcut o revoltă de stânga. În acest caz, s-ar fi ajuns într-adevăr la forțele armate/poliție”, a comentat pe Twitter, istoricul militar .

Reacția lui Mike Pence

Actul de acuzare mai spune că avocatul lui Trump, John Eastman, a făcut, de asemenea, presiuni asupra lui Pence pentru a submina certificarea Colegiului Electoral. După ce un consilier senior a avertizat că o astfel de manevră ar fi galvanizat revolte în stradă, Eastman ar fi susținut că “au existat anterior puncte în istoria națiunii în care violența a fost necesară pentru a proteja republica”.

Pence a reacționat marți la punerea sub acuzare a fostului președinte printr-o declarație, spunând în parte: “Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Pe 6 ianuarie, fostul președinte Trump mi-a cerut să aleg între el și Constituție. Am ales Constituția și o voi face întotdeauna”.

În momentul în care eforturile lui Trump de a anula alegerile au ajuns la un crescendo pe 6 ianuarie, se susține în rechizitoriu, Trump a exploatat violențele refuzând să aprobe un mesaj prin care le cerea revoltaților să părăsească clădirea. Cu toate acestea, chiar și după ce mulțimea s-a dispersat câteva ore mai târziu, Trump nu a renunțat la afirmațiile sale potrivit cărora alegerile au fost fraudate.

“Echipa juridică a Casei Albe l-a sunat pe acuzat pentru a-i cere să își retragă orice obiecție și să permită certificarea”, se arată în rechizitoriu. “Acuzatul a refuzat.”

Necazurile juridice ale lui Donald Trump

Acuzația este cea mai recentă dintr-un lung șir de necazuri juridice ale lui Trump. El se confruntă, de asemenea, cu acuzații dintr-o investigație separată a anchetatorului special Smith, care susține că și a obstrucționat eforturile guvernului de a le recupera.

La New York, procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, l-a pus sub acuzare pe Trump în aprilie pentru acuzații potrivit cărora și-ar fi falsificat registrele de afaceri pentru a ascunde .

Trump s-ar putea confrunta în curând cu încă o urmărire penală în Georgia, unde procurorul districtului Fulton County, Fani Willis, a convocat un mare juriu pentru a investiga presupusele încercări ale fostului președinte de a anula rezultatul alegerilor din 2020 în acest stat.

În mod normal, un candidat prezidențial important care se confruntă cu acuzații penale în mai multe locuri ar fi o lovitură mortală pentru ambițiile sale la Casa Albă. Dar, în cadrul contururilor primarelor republicane, Trump și-a transformat vulnerabilitatea juridică într-un avantaj politic.

Trump rămâne favoritul republicanilor

Imediat după primele două inculpări, Trump a strâns milioane de dolari și a urcat vertiginos în sondaje. De atunci, el din 2024, devansându-l pe cel mai apropiat rival al său, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, cu peste 30 de puncte procentuale în majoritatea sondajelor naționale.

“Lipsa de legalitate a acestor persecuții împotriva președintelui Trump și a susținătorilor săi amintește de Germania nazistă din anii 1930, de fosta Uniune Sovietică și de alte regimuri autoritare și dictatoriale”, a declarat marți echipa de campanie a lui Trump într-un comunicat. “Președintele Trump a respectat întotdeauna legea și Constituția, sfătuit de avocați foarte pricepuți.”

Într-o postare anterioară pe Truth Social, înainte de anunțarea ultimei inculpări, Trump a susținut: “Am dreptul să protestez împotriva unor alegeri care sunt pe deplin convins că au fost trucate și furate”.

În centrul răspunsului lui Trump la acuzații a fost acela de a stârni un sentiment de nemulțumire colectivă în rândul credincioșilor MAGA. “Nu vin după mine, ci după voi”, le spune adesea susținătorilor săi la mitinguri. De asemenea, el a susținut, fără dovezi, că acuzațiile sunt o vânătoare de vrăjitoare motivată politic, menită să îl îngenuncheze pe cel care blochează calea președintelui Biden spre un al doilea mandat.

Cea mai așteptată punere sub acuzare a lui Trump

Dintre toate acuzațiile de până acum, cea mai recentă a lui Smith ar putea fi cea după care au tânjit cel mai mult criticii lui Trump. În timp ce democrații și republicanii Never Trump au savurat să îl vadă pe Trump confruntându-se cu orice formă de pedeapsă legală după 50 de ani de eschivare de la investigații, ei au dorit în special ca acesta să răspundă pentru rolul său în atacul din 6 ianuarie de la Capitoliul SUA și pentru încercările de a împiedica transferul pașnic de putere.

Eforturile multiple ale lui Trump de a anula alegerile din 2020 au fost subiectul comisiei istorice dedicată evenimentelor din 6 ianuarie, care a organizat audieri în prime-time vara și toamna trecută, care au adunat peste 20 de milioane de telespectatori. Comisia bipartizană formată din nouă membri a încercat să demonstreze în detalii minuțioase că Trump a fost principalul vinovat în spatele tentativei violente de insurecție.

“Cauza centrală a zilei de 6 ianuarie a fost un singur om, fostul președinte Donald Trump”, a scris comisia în raportul său final. “Niciunul dintre evenimentele din 6 ianuarie nu s-ar fi întâmplat fără el.”

Ancheta de 18 luni a comisiei și cele 10 audieri publice au culminat cu un moment dramatic, când membrii acesteia au votat în unanimitate în decembrie anul trecut pentru a trimite Departamentului de Justiție acuzații penale împotriva lui Trump.

Trump vrea să amâne lupta în instanță după alegeri

În calitate de candidat, Trump a prezentat în mod constant numeroasele anchete penale împotriva sa ca fiind instrumentul unor forțe sistemice care conspiră pentru a-l doborî. Aceasta i-a determinat pe unii să speculeze că Trump și-a lansat oficial candidatura mai devreme – la o săptămână după alegerile parțiale – pentru a complica situația procurorilor care au o politică de lungă durată de a încerca să evite chiar și aparența influențării alegerilor.

Criticii lui Trump suspectează, de asemenea, că acesta vrea să amâne lupta în instanță după alegeri. În acest fel, dacă va câștiga, ar putea încerca să se grațieze singur în cazurile federale sau să îl determine pe procurorul său general să înăbușe pur și simplu întreaga chestiune.

Dar judecătorul districtual american Aileen Cannon, care prezidează cazul documentelor clasificate, a amânat acest proces pentru 20 mai 2024. Iar la New York, cazul “banilor tăinuiți” este programat să înceapă pe 25 martie 2024 – ambele în toiul alegerilor primare.

Nu este clar dacă Trump ar ajunge în instanță pentru acuzațiile legate de 6 ianuarie înainte ca alegătorii să se îndrepte spre urne, dar unii foști procurori federali cred că eforturile de amânare ale lui Trump au șanse să funcționeze.

Întârzierile de ani de zile sunt obișnuite în majoritatea cazurilor penale în care sunt implicați înalți funcționari ai statului și va fi și mai greu să se accelereze urmărirea penală fără precedent și cu mize mari a unui fost președinte care este, de asemenea, principalul candidat la nominalizarea republicană din 2024.

Chiar dacă Trump va fi condamnat de avocatul special, acuzațiile care i se aduc , potrivit experților juridici. Conform Constituției, toți cetățenii născuți pe cale naturală care au cel puțin 35 de ani și sunt rezidenți în SUA de 14 ani pot candida la președinție.

Nu există niciun impediment legal ca Trump să își continue campania prezidențială în timp ce se confruntă cu acuzații penale – chiar dacă ar fi încarcerat.