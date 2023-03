Cum a ajuns Donald Trump să fie acuzat penal. Povestea mitei cu care a încercat să cumpere tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți

Lanțul de evenimente care decurge din întâlnirea din 2006 pe care vedeta de filme pentru adulți, Stormy Daniels, a declarat că a avut-o cu personalitatea de televiziune (la acel moment n.r.), Donald J. Trump, a dus la marginea unui eveniment istoric: prima punere sub acuzare penală a unui fost președinte american.

Povestea mitei cu care Donald Trump a încercat să cumpere tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți

La momentul respectiv, totul a fost mai mult de prost gust decât important. Un star de reality-show a invitat o actriță porno care avea jumătate din vârsta sa într-o cameră de hotel după o rundă la un turneu de golf al celebrităților. Ea a sosit într-o rochie aurie strălucitoare și cu sandale cu toc înalt. El i-a promis că o va ajuta să apară la televizor și apoi, spune ea, au întreținut relații sexuale.

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin L. Bragg, a cerut acuzații penale împotriva lui Trump, iar . Este de așteptat ca Bragg să îl acuze că a ascuns o plată de 130.000 de dolari către Stormy Daniels pentru a-i cumpăra tăcerea, plată făcută prin intermediul lui Michael D. Cohen, avocatul și impresarul lui Trump, în ajunul alegerilor prezidențiale din 2016.

O condamnare ar depinde probabil de faptul că procurorii vor dovedi că Trump l-a rambursat pe Cohen și că a falsificat registrele de afaceri atunci când a făcut acest lucru, eventual pentru a ascunde o încălcare a legii electorale, scrie .

Nu ar fi un caz simplu. Se așteaptă ca procurorii să folosească o teorie juridică care nu a fost evaluată în instanțele din New York, ceea ce ridică posibilitatea ca un judecător să respingă sau să limiteze acuzațiile. Episodul a fost examinat atât de Comisia Electorală Federală, cât și de procurorii federali din New York; niciunul nu a luat măsuri împotriva lui Trump.

Trump a negat că a întreținut relații sexuale cu Daniels și a declarat că nu a făcut nimic greșit. Fostul președinte, care încearcă să obțină nominalizarea republicană pentru Casa Albă, a lăsat să se înțeleagă că va cataloga acuzația drept o “vânătoare de vrăjitoare” politică și că o va folosi pentru a-și mobiliza susținătorii. Sâmbătă, el a prezis că va fi arestat marți și a făcut apel la proteste.

Fostul avocat al lui Trump, martorul principal al acuzării

Martorul principal al procurorilor ar fi Cohen, care a pledat vinovat de încălcări ale legislației federale privind finanțarea campaniilor electorale în august 2018, recunoscând că a ajutat la aranjarea plății către Daniels – și a unei alte plăți către un fost model Playboy – pentru a ajuta candidatura prezidențială a lui Trump, la ordinul acestuia.

O punere sub acuzare ar marca un alt episod extraordinar în epoca Trump: fostul președinte – al cărui mandat s-a încheiat cu o revoltă la Capitoliu, care a încercat să anuleze niște alegeri corecte și care este anchetat pentru că nu a returnat materiale clasificate – s-ar putea confrunta cu prima sa acuzație penală pentru că a plătit o vedetă porno.

Stormy Daniels, născută Stephanie Gregory și crescută în mare parte într-o fermă dărăpănată din Baton Rouge, Louisiana, avea 27 de ani în iulie 2006, când l-a întâlnit pe Trump, pe atunci în vârstă de 60 de ani, la turneul de golf al celebrităților din Nevada.

În copilărie, a scris ea în cartea sa de memorii din 2018, “Full Disclosure”, s-a simțit rușinată după ce l-a auzit pe tatăl unei prietene vorbind despre ea ca despre un “gunoi alb”. Atrasă de banii pe care îi putea face, Daniels a început ca dansatoare exotică chiar înainte de a termina liceul, lucrând la un local local numit Cinnamon’s. La 23 de ani, a început să joace în filme pornografice și în curând s-a căsătorit cu primul dintre cei patru soți ai săi: Bartholomew Clifford, care a regizat filme pentru adulți sub numele de “Pat Myne”.

O întâlnire la Lacul Tahoe

Când a întâlnit-o pe Daniels, Trump făcuse în mare parte tranziția de la mogul imobiliar la vedetă de reality-show. El a călătorit la turneul de golf fără , care a rămas acasă cu fiul lor nou-născut.

Trump și Daniels s-au intersectat pe terenul de golf și mai târziu în sala de cadouri, unde au fost fotografiați împreună la un stand pentru studioul ei porno, Wicked Pictures. El a invitat-o la cină. În timp ce discutau în acea seară în penthouse-ul domnului Trump de la Harrah’s Lake Tahoe – iar el purta pijamale de mătase neagră și papuci – Trump i-a spus că ar trebui să participe la “The Apprentice”, un reality show al NBC. Ea s-a îndoit că el ar putea face acest lucru să se întâmple. El a asigurat-o că poate, a povestit ea.

După aceea, el o suna ocazional de pe un număr blocat, spunându-i “Honeybunch”. S-au mai văzut de cel puțin două ori în 2007, la o petrecere de lansare a companiei Trump Vodka, care a avut o viață scurtă, și la Beverly Hills Hotel, unde au urmărit “Shark Week”. Dar nu au mai întreținut relații sexuale. Iar Trump nu a invitat-o niciodată la “The Apprentice”. Cu toate acestea, el a continuat să sune, a spus ea. În cele din urmă, ea a încetat să mai răspundă.

Vânzarea poveștii

Începând cu anul 2000, Trump a organizat campanii prezidențiale de lungă durată care semănau mai degrabă cu cascadorii publicitare decât cu candidaturi serioase la o funcție. El a dat startul unei alte campanii în 2011, promovând teorii ale conspirației conform cărora președintele de atunci, Barack Obama, s-ar fi născut în afara Statelor Unite.

În timp ce el făcea acest lucru, Daniels, încă înverșunată a început să lucreze cu un agent pentru a vedea dacă ar putea vinde povestea legăturii lor. Ei au negociat un contract de 15.000 de dolari cu Life & Style, o revistă de celebrități, spunându-i reporterului că Daniels credea că oferta domnului Trump de a o face concurentă a fost o minciună, potrivit unei transcrieri publicate ulterior online.

“Doar pentru a vă impresiona, pentru a încerca să se culce cu dumneavoastră?”, a întrebat reporterul. “Da”, a răspuns Daniels. “Și a funcționat.”

Când revista a contactat Organizația Trump pentru comentarii, Michael Cohen a răspuns la telefon. Avocat care se alăturase companiei cu patru ani mai devreme, Cohen devenise cel care îi rezolva problemele lui Trump, aruncându-se cu capul înainte în rezolvarea unor probleme spinoase pentru șeful său și pentru familia Trump.

Cohen a amenințat cu un proces, revista a renunțat la articol, iar Daniels nu a fost plătită. Trump, la rândul său, s-a retras din cursă și a continuat să prezinte “The Apprentice”.

În luna octombrie a aceluiași an, povestea lui Stormy Daniels despre Trump a ieșit la suprafață pentru scurt timp după ce agentul ei a divulgat-o pe un blog de bârfe numit “The Dirty”, încercând să stârnească interesul unei publicații plătitoare.

Câteva instituții media au dat curs acestei informații, dar niciuna nu a oferit bani. Daniels a negat povestea, iar agentul ei a pus un avocat din Beverly Hills, California, Keith Davidson, să facă să fie retrasă postarea.

Apare o nouă poveste cu iz sexual

În timp ce Obama se pregătea să părăsească funcția în 2015, Trump a decis să candideze din nou la președinție. În acel august, el s-a întâlnit în biroul său din Trump Tower cu Cohen și David Pecker, editorul American Media Inc. și al tabloidului său emblematic, The National Enquirer.

Pecker, un prieten de lungă durată al lui Trump, folosise The Enquirer pentru a impulsiona candidaturile anterioare ale lui Trump la președinție. El a promis că va publica povești pozitive despre Trump și negative despre adversari, potrivit a trei persoane familiare cu întâlnirea. De asemenea, Pecker a fost de acord să lucreze cu Cohen pentru a găsi și a suprima poveștile care ar putea dăuna noilor eforturi ale lui Trump, o practică cunoscută sub numele de “catch and kill”.

În primăvara anului 2016, Daniels a încercat, prin intermediul agentului său, să își vândă din nou povestea – de data aceasta pentru mai mult de 200.000 de dolari. Dar publicațiile pe care le-a abordat au refuzat toate, inclusiv The Enquirer.

Cam în aceeași perioadă, Karen McDougal, fost model Playboy, a început să exploreze cum să își monetizeze propria poveste despre faptul că s-a culcat cu Trump. McDougal, Playmate a anului 1998 a Playboy, a declarat că a avut o aventură cu Trump începând cu 2006, când avea 35 de ani.

Ei au petrecut timp împreună în apartamentul său din Trump Tower și la același turneu de golf unde Daniels l-a întâlnit. Dar McDougal a pus capăt relației în 2007, a spus ea. Trump a negat aventura. În 2016, cu cariera ei de modeling în declin, McDougal l-a angajat pe Davidson, același avocat care o ajutase pe Stormy Daniels să elimine postarea din 2011 de pe blog.

Avocatul l-a abordat pe editorul The Enquirer, Dylan Howard, pentru a vinde povestea lui McDougal, iar Howard și Pecker l-au informat pe Cohen, au declarat trei persoane care au cunoștință despre discuții. La sfârșitul lunii iunie, Trump a apelat personal la Pecker pentru a cere ajutor pentru a o face pe McDougal să păstreze tăcerea, potrivit unei relatări pe care Pecker a oferit-o procurorilor federali.

Dar tabloidul nu a făcut nimic până când McDougal nu a fost pe cale să acorde un interviu pentru ABC News. La începutul lunii august, American Media a fost de acord să îi plătească lui McDougal 150.000 de dolari pentru drepturile exclusive asupra poveștii sale despre Trump, camuflând scopul real al înțelegerii prin garantarea că va apărea pe două coperte de revistă, printre altele, au declarat cinci persoane familiare cu evenimentele.

Washington Post publică înregistrarea ”Acces Hollywood”

American Media avea să recunoască mai târziu, într-o înțelegere pentru a evita urmărirea penală federală, că scopul principal al acordului a fost de a suprima povestea lui McDougal, pe care compania nu avea nicio intenție de a o publica. Stormy Daniels, între timp, nu găsise încă niciun cumpărător pentru povestea ei. Norocul ei s-a schimbat la începutul lunii octombrie.

Vestea a lovit cursa prezidențială ca o bombă. La 7 octombrie 2016, The Washington Post a publicat ceea ce avea să devină cunoscut sub numele de caseta “Access Hollywood”, în care Trump, fără să vrea, la un microfon în direct, a fost înregistrat descriind în termeni obsceni cum pipăia femeile.

Persoanele din jurul lui Stormy Daniels și-au dat seama imediat că noua vulnerabilitate a lui Trump o făcea pe aceasta mai amenințătoare și, astfel, dădea valoare poveștii sale. Davidson, avocatul din Los Angeles, era, de asemenea, prieten cu agentul lui Daniels, Gina Rodriguez, și cu editorul The Enquirer, Howard.

În ziua următoare apariției înregistrării din “Access Hollywood”, Davidson și Howard au trimis mesaje text despre daunele pe care aceasta le-a provocat campaniei lui Trump. Rodriguez l-a contactat pe Howard, iar acesta l-a rugat pe agentul lui Daniels să trimită o altă prezentare pentru șeful său, Pecker.

Directorii Enquirer l-au alertat pe Cohen, iar Cohen i-a cerut ajutorul lui Pecker pentru a o opri pe Stormy Daniels. Howard s-a târguit cu agentul lui Daniels, dar când i-a prezentat lui Pecker o ofertă de cumpărare a poveștii pentru 120.000 de dolari, editorul a refuzat. “Poate că îl sun pe Michael și îl sfătuiesc și el poate prelua de acolo”, a scris Howard.

În acea noapte, Cohen a vorbit la telefon cu Trump, Pecker și Howard, potrivit înregistrărilor obținute de autoritățile federale. Howard l-a pus în legătură cu avocatul, Davidson, care urma să negocieze înțelegerea pentru Daniels.

Stormy Daniels primește 130.000 de dolari

La trei zile după publicarea înregistrării “Access Hollywood”, Cohen a acceptat să plătească 130.000 de dolari într-un acord care o amenința pe Daniels cu sancțiuni financiare severe dacă va vorbi vreodată despre aventura sa cu Trump. Contractul folosea pseudonime: Peggy Peterson, sau “P.P.”, pentru Daniels, și David Dennison, sau “D.D.”, pentru Trump. Identitățile lor au fost dezvăluite doar într-o scrisoare suplimentară.

Daniels și-a semnat exemplarul pe portbagajul unei mașini în apropierea unui platou de filmare porno din Calabasas, California. Cohen a semnat în numele lui Trump. Dar Cohen a întârziat să plătească. El a spus că a încercat să se gândească de unde să facă rost de bani în timp ce Trump făcea campanie electorală.

Potrivit lui Cohen, Trump aprobase plata și îi delegase lui și directorului financiar al Organizației Trump sarcina de a o aranja. Aceștia au luat în considerare opțiuni pentru a canaliza banii prin intermediul companiei, a declarat Cohen, dar nu au ajuns la o soluție.

Daniels a început să creadă că Trump încerca să tragă de timp până după alegerile din 8 noiembrie. Dacă pierdea, povestea ei și-ar fi pierdut valoarea. La jumătatea lunii octombrie, după ce Cohen a ratat două termene limită, avocatul lui Daniels a anulat înțelegerea, iar actrița porno a început din nou să vândă povestea.

Trump îl rambursează pe Cohen

Săptămâna următoare, Howard i-a trimis un mesaj lui Cohen că, dacă Daniels va ieși în public, s-ar putea ca și munca lor de a mușamaliza întâlnirea sexuală să devină cunoscută. “Ar putea arăta îngrozitor de rău pentru toată lumea”, a scris Howard.

Cohen a fost de acord să facă el însuși plata. El a vorbit scurt la telefon cu Trump, de două ori. Apoi a transferat aproximativ 130.000 de dolari din linia sa de credit imobiliar în contul unei companii fantomă din Delaware și i-a transferat avocatului lui Daniels.

Davidson a întocmit un nou acord de tăcere. Daniels l-a semnat și l-a autentificat la un magazin UPS de lângă un supermarket Walmart din Forney, Texas, în apropiere de casa ei. “Sper că suntem bine”, i-a trimis Cohen un mesaj text lui Davidson după aceea. “Vă asigur că suntem foarte bine”, i-a răspuns avocatul.

Daniels a rămas tăcută. O săptămână și jumătate mai târziu, Trump a câștigat alegerile. Odată ajuns la Casa Albă, Trump s-a mai ocupat de o afacere legată de Stormy Daniels. El a semnat cecuri pentru a-l rambursa pe Cohen pentru plata ei.