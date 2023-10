Planul nebun a lui Dragomir: „Cu 30 de milioane, iau titlul cu CSA în doi ani!” Pe cine pune antrenor și președinte

Gigi Becali anunța cu puțin timp în urmă că este sceptic că planul lui Victor Pițurcă de a aduce milionari la CSA Steaua, care să renască echipa, este posibil. Asta, pentru că doar marca ar valora 3.6 milioane de euro pe an, iar cine vine ar trebuie să ”verse” cel puțin 50 de milioane de euro în club.

„Cu 30 de milioane, iau titlul cu CSA în doi ani!” Pe cine pune antrenor și președinte

Cu toate acestea, cu CSA Steaua, dacă ar avea 30 de milioane de euro. Oracolul Fanatik și-a găsit deja inclusiv un antrenor și un președinte, dacă ar ajunge patron la Steaua pentru această sumă de bani. ”Crezi în asta ce a zis Pițurcă că poate să vină oricând cu milionari să facă echipă tare la CSA Steaua?”, a întrebat Horia Ivanovici.

”Păi, nu se poate oameni buni. Statutul nu le dă voie, legile țării nu le dă voie. Nu numai partea economică. Dar, să zicem că se găsește o soluție. Dacă se poate face o echipă de nivelul FCSB, al lui Gigi? Poți să facă așa echipă cu câțiva firfirici. Din CSA îți trebuie 25-30 de milioane, în doi ani dacă am 30 milioane să iau jucători, iau 3 jucători de la Hagi, 4-5 din străinătate. Dau scris că iau titlul, dacă nu iau în doi ani dau dublu înapoi. Îl pun pe Pițurcă antrenor și pe Borcea președinte, sau pe Nețoiu, sau pe Dani Coman”, a replicat Mitică Dragomir.

Așadar, Mitică Dragomir îi face pe fanii celor de la CSA Steaua să viseze frumos, deși rămâne de văzut dacă vreodată Peluza Sud s-ar bucura ca Steaua să fie condusă de Mitică Dragomir sau Cristi Borcea. ”Cu tine patron, 30 milioane, Pițurcă antrenor, Borcea președinte sau Dani Coman, dai în scris că iei titlul?”, a insistat Horia Ivanovici, într-un dialog cu Mitică Dragomir la Max Profețiile lui Mitică.

banii mei. 10 ani. Da. Mai iau co-patron pe unu care n-a reușit în fotbal, dar este Costel Bucur. Îl iau cu mine. Costel Bucur este un mare om de afaceri. Domnule, cu mine vine și Nețoiu și Borcea, chiar dacă-i Steaua. Eu vă spun, am putea să o ținem noi numai dacă am găsi regimul juridic favorabil.

Nețoiu și Borcea, dacă ar vrea, dar e greu să vină. Aș ține echipa fără probleme. Costel poate să bage și el în fiecare an 5 milioane, chiar 10. Cifra lui de afaceri luăm din Registrul Comerțului, a avut câștig de 21 milioane și ceva de euro. Deci 10 ar putea să bage la fotbal”, a completat Mitică Dragomir.

Ar accepta Peluza Sud ca Mitică Dragomir să fie patron la CSA Steaua?

Horia Ivanovici a subliniat marea problemă în toată această chestiune: cum ar fi acceptați de Peluza Sud acești oameni de fotbal propuși de Mitică Dragomir? ”Pe tine nu te-ar vrea Peluza Sud”, a remarcat Horia Ivanovici. ”Nu mă duc eu, cine nu mă vrea? Nu mă duc eu, cine nu mă vrea pe mine?

Păi eu sunt patron, ce are una cu alta. Dacă peluza vrea să nu vină la meci să nu vină. O mare tâmpenie, ce are una cu alta? Ce are peluza cu patronatul? Păi dacă faci echipă valoroasă, nu te înjură. Doar performanța face difrența. Dacă nu aveam performanță crezi că mă țineau pe mine? Cu bani poți să faci orice și puțină știință, să ai liniște din punctul de vedere al antrenorului”, a replicat, sigur pe el, Mitică Dragomir.

Planul nebun al lui Mitică Dragomir