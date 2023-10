Mitică Dragomir, caracterizare savuroasă a lui Rednic: “E antrenor bun Strâmbu’”

”Bătrâna Doamnă” , scor 2-2 cu formația lui Gică Hagi, însă au fost momente când merita și mai mult. Arădenii sunt la al cincilea rezultat de egalitate la rând în campionat.

Mircea Rednic, lăudat de Mitică Dragomir

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Mitică Dragomir a vorbit la superlativ despre Mircea Rednic, considerând că remiza din meciul cu Farul i se datorează în mare parte.

”Nu sunt probleme la Farul, sunt acolo destul de sus față de tinerețea echipei și față de valoarea echipei până la coadă. Iar ăsta, Strâmbu’ ăsta (n.r. – Mircea Rednic), e antrenor bun. Am văzut că Hagi a mai aruncat în luptă un puști de 16-17 ani (n.r. – Iustin Doicaru, băiatul lui Radu Doicaru, fost jucător la Farul), extraordinar.

Farul este o organizație foarte serioasă la această oră și cu ceva bani față de majoritatea echipelor din România. Mai puțin 3, CFR Cluj, FCSB și Craiova lui Rotaru. Hai să zicem și Rapidul, 4.

Rapid a luat un jucător de la Farul cu 1 milion de euro, dar asta e negustorie. Acest jucător se poate vinde cu 10 milioane. Farul nu se va mai bate la titlu în sezonul ăsta. Poate la primele 3 locuri, dar nici acolo nu au loc. Se vor bate pentru o cupă europeană, dar e greu”, a declarat Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

Rednic, nemulțumit de programările din SuperLiga

Mircea Rednic a fost mulțumit cu un punct pe terenul Farului Constanța. Tehnicianul celor de la UTA Arad s-a arătat îngrijorat pentru că urmează o perioadă complicată, cu multe deplasări.

”Sunt mulțumit, ținând cont de situațiile pe care le-a avut Farul în repriza a doua. În prima parte am fi putut să ne distanțăm, am avut și la 1-1 cu Fabry singur. A fost o repriză foarte bună. Farul este o echipă care joacă, mai ales acasă. Am avut momente în care i-am surprins. Păcat că în fața porții nu am fost lucizi.

În primul rând, trebuie să ne refacem. Avem drum la București, apoi la Craiova. Cum am spus, noi suntem ‘Cireșarii’. Sunt forțat în perioada asta. Trebuie să gestionez foarte bine. Jucătorii care au venit au adus calitate, dar fizic nu sunt ok”, a spus Rednic, după remiza cu Farul.

