Pleacă Daniel Oprița de la CSA Steaua în iarnă?! Ce echipă insistă să-l semneze

Instalat pe banca lui CSA Steaua în iulie 2019, Daniel Oprița termină vara viitoare contractul cu echipa Armatei, fără să o poată conduce în SuperLiga din cauza lacunelor administrative perpetuate în forma de organizare a clubului. Tehnicianul nu va mai continua în Ghencea, iar unul dintre rivalii „militarilor” din Liga 2 a pus deja ochii pe tehnicianul în vârstă de 42 de ani.

Daniel Oprița, în capul listei celor de la Chindia pentru a-l înlocui pe Vasile Miriuță

Este vorba despre Chindia Târgoviște, care plănuiește să-l angajaze pe Oprița încă din această iarnă, sperând ca antrenorul să găseasă o cale de încheiere anticipată cu 6 luni a înțelegerii cu Steaua.

Pe banca dâmbovițenilor se află momentan Vasile Miriuță, care, la rândul lui, mai are contract lângă Turn tot până la sfârșitul campionatului. Dar în cazul lui există o clauză de reziliere care arată că poate fi îndepărtat în decembrie, numai cu plata la zi a salariilor, dacă echipa nu se află pe locurile 1-4 la finalul lui 2023.

Momentan, Chindia ocupă poziția a 9-a în L2, cu 17 puncte în 12 etape. O despart patru lungimi de locul 4, ocupat de FC Buzău, și cu trei partide grele programate până la pauza competițională: acasă cu Mioveni și Chiajna, deplasare la Tunari.

Daniel Oprița pentru FANATIK: „Le las lor Steaua, să facă mai bine”

Într-o declarație oferită recent, în exclusivitate pentru FANATIK, „Mai am puțin și mi se termină contractul și nu mai vreau să vorbesc despre cine va veni și cine va pleca. Ăștia sunt jucătorii pe care îi am și îmi voi duce treaba la bun sfârșit.

Dacă m-ar fi dorit, clubul probabil că mi-ar fi făcut o ofertă. Dar nu am discutat nimic. Atât timp cât mai ai puțin și intri în ultimul an sau în ultimele șase luni și nu ți se face ofertă, e clar că cineva… Le las lor Steaua, să facă mai bine decât am făcut eu, dacă am greșit față de cineva îmi cer scuze, dar nu vreau să mă cert cu nimeni”.

A mai punctat apoi: „Dacă e cineva mulțumit, poate te abordează și cu un an înainte ca să construiești o strategie, să urmărești jucători. Așa ar fi normal, ca să nu semnezi în altă parte. Eu pentru ce să mă gândesc însă la sezonul viitor? Mai ales că mulți jucători își termină contractele”.

Daniel Oprița, război fără sfârșit cu Florin Talpan

După remiza cu Rapid din Cupa României, 0-0, juristul lui CSA Steaua.

„Domnul Oprița este plătit foarte bine, mii de euro, mii de euro! Nu vreau să intru în polemică, dar e plătit cu mii de euro, e plătit mai bine decât unii antrenori din Liga 1.

El trebuie să facă strategia, să aducă jucători, să promoveze de la Academie. Se plângea că nu avem jucători. El e plătit cu mii de euro, 7-8 mii de euro, poate mai mult. E plătit foarte bine. Să facă strategia, să aducă jucători și echipa să câștige”, a spus Talpan.

„Eu am dus-o pe Steaua pe loc de promovare. Nu și-a făcut treaba altcineva, care s-a bătut cu pumnii în piept. Eu am dus echipa acolo. N-am luat nici bonus de promovare în liga 1. Cam asta trebuie să știe. Poate alți antrenori care au promovat anul trecut, au luat. Că așa se face. Să fie atent când vorbește de sume pentru că se pot controla lucrurile astea. Nu vreau să comentez. Am vrut să știe oamenii”.

11 e locul pe care-l ocupă Steaua în Liga 2 după 12 etape: a acumulat 16 puncte și a realizat numai 3 victorii