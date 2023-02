Pleacă „fenomenul” David Popovici din România? „Îi dă două, trei milioane la semnătură”. Video exclusiv

David Popovici a avut un an 2022 excepțional, reușind să obțină 14 medalii în competițiile la care a participat. Cel mai mare țel pe care și l-a propus sportivul român este o medalie la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, însă, Camelia Potec, președintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, a afirmat la un moment dat că . Dumitru Dragomir a vorbit despre posibila plecare a lui David Popovici în SUA .

Dumitru Dragomir a comentat posibila plecare a lui David Popovici din România: „Vrea să se ducă la condiții mai bune”

Prezent la Gala Sportivului Anului, David Popovici a vorbit despre plecarea din România, însă nu a oferit un răspuns precis și a lăsat loc de semne de întrebare. Dumitru Dragomir este convins că SUA va încerca să-l ademenească pe înotătorul român.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Nu ai ce să-i faci dacă vrea să plece. Dacă vrea să plece înseamnă că vrea să ducă la condiții bune, îți dai seama la un asemenea sportiv, un fenomen. Ușor, două, trei milioane la semnătură, îi dă case, îi dă de toate ca să pună mâna pe un asemenea sportiv și junior”, a declarat Dumitru Dragomir, la emisiunea FANATIK „Profețiile lui Mitică”.

David Popovici deține medaliile de aur în probele de 100 m și 200 m liber la Campionatul European de juniori, la Campionatul Mondial de juniori, la Campionatul European de seniori și Campionatul Mondial de seniori.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir de părere că David Popovici nu trebuie condamnat dacă va pleca din România

Dumitru Dragomir convins că David Popovici, dacă intenționează să părăsească România, va merge „la mai bine”. Fostul președinte al LPF a mărturisit că cel mai titrat înotător român nu trebuie pus la zid dacă va pleca în afară.

„Se duce la mai bine. Nu trebuie condamnat pentru așa ceva. Din contră, trebuie apreciat pentru că a muncit să ajungă acolo. Băi, frate! Ca român nu uiți. Sunt unii, cunosc în Dubai, patru-cinci multi-milionari, care au avere incomensurabilă. Bă, plâng de România.

ADVERTISEMENT

La televizor seara, se uită la toate programele românești. Ca român este imposibil să uiți obiceiurile, iar noi suntem o nație prietenoasă”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir s-a pus în locul lui David Popovici: „Pe jos mă duceam în America”

Fostul șef al LPF a mărturisit că și-ar dori ca David Popovici să rămână în România, însă dacă ar fi în postura înotătorului român ar pleca. „Eu mi-aș dori să stea în țara mea, aici.

ADVERTISEMENT

(n.r. îl încape țara asta micuță la cât e de mare?) Nu. Și eu dacă aș avea valoarea lui îmi luam viteză în America în joc de gleznă, pe jos mă duceam”, a mai spus „Oracolul din Bălcești” la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Ce a spus David Popovici despre plecarea din România

David Popovici a fost întrebat dacă va pleca din România, însă nu a dat un răspuns concret, lăsând loc de interpretat.

„A fost un an foarte bun şi îmi dă speranţe că mulţi ani de-acum încolo voi avea foarte multe reuşite, pentru că eu cred că am găsit reţeta. Anul 2023 este mult mai puţin plin. Îmi doresc să am rezultate cât mai bune şi să mă pregătesc cât mai bine pentru JO.

Am auzit şi eu că a spus asta, însă nu a venit de la mine, nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am. Nu am planuri, planurile sunt să îmi văd de treabă aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familia şi să văd unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a fost răspunsul lui David Popovici.