Pleacă Mutu de la Rapid? Conducerea, mesaj ferm: „Noi vrem titlul!”

Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a explicat în ce condiții poate pleca Adrian Mutu de la Rapid, dar și ce înlocuitori sunt pe lista giuleștenilor, în cazul în care „Briliantul” se va despărți de echipă.

Conducerea Rapidului a vorbit despre plecarea lui Adi Mutu

Conducerea Rapidului a vorbit despre plecarea lui în ce condiții poate pleca antrenorul: „Adrian Mutu are contract și o clauză de reziliere. Dacă vreun club îl vrea, achită clauza și se înțelege cu el, poate să plece. Când am vorbit cu Adi, nici eu, nici domnul Șucu nu am avut discuții pe acest subiect.

Poate o fi avut Nico. Trebuie să fim informați, să ne contacteze clubul. E o clauză în oglindă, de aproape 200.000 de euro. Dacă se achită clauza, trebuie să găsim o soluție. Suntem pregătiți tot timpul”.

„E normal să ai mereu o soluție de avarie. Nu am vorbit cu nimeni deocamdată. În cazul în care se va activa clauza, vom căuta sigur. Acum, e pe lista respectivă, sunt șanse mai mari să plece.

Mutu poate pleca doar dacă cineva îi plătește clauza. Noi vrem titlul în acest sezon. În condițiile în care ar pleca Mutu, Marius Șumudică ar putea fi o variantă, Daniel Pancu ar putea fi o variantă și Cristiano Bergodi ar putea fi o variantă.

Am avut rezultate mai slabe, dar sunt meciuri amicale. Am avut meciuri și mai bune și mai slabe, Adi nu a vrut să forțeze unii jucători”, a mai spus Adrian Mutu, la TV .

„Sunt 100% convins că Adi e foarte atașat de Rapid!”

„Yuri a picat! Nu l-am dorit niciodată pe Cristi Manea, nu am avut nicio discuție pentru el. Am avut o discuție de principiu cu Gică pentru Grameni, dar mi-a spus că vrea ca jucătorii săi să plece în străinătate și atât.

Din discuțiile cu Adi, am înțeles că își dorește acest sistem, eu n-aș putea să comentez pentru că nu mă pricep. Omar e un copil foarte inteligent, cu talent la fotbal, preocupat de fotbal, nouă ne place. Pănoiu e un tip foarte inteligent la fel.

Cîrjan e un copil foarte motivat, rar am văzut un fotbalist tânăr să aibă o asemenea atitudine pozitivă. Se antrenează foarte mult, Adi i-a și spus să o lase puțin mai moale. El își dorește să se întoarcă la Arsenal”, a .

„Noi avem o clauză de cumpărare și dacă performează cum trebuie, probabil că o vom activa. E o sumă mare, dar e o sumă bună pentru ce credem că poate să reprezinte Cîrjan. Nu ar crea probleme bugetului.

Sunt 100% convins că Adi e foarte atașat de Rapid, dar dacă va avea o ofertă foarte bună financiar pot să-l înțeleg. E greu să nu iei în calcul unele sume care nu se pot plăti în România”, a mai spus Victor Angelescu.