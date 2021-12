De ce s-a retras, de fapt, Anda Adam de la Bravo, ai stil! Celebrities. Motivul dureros pentru care a renunțat

Gala din 11 decembrie a emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities a fost una plină de suspans, iar vedetele s-au întrecut în ținute care mai de care mai spectaculoase.

În timp ce pentru unele drumul în competiție continuă, pentru altele s-a sfârșit. din cadrul show-ului, spre uimirea tuturor.

Anda Adam: ”Este vorba de mama mea”

Artista a motivat că nu mai poate merge mai departe mai departe din cauză mama sa se confruntă cu probleme de sănătate și trebuie să treacă printr-o operație.

Mama Andei Adam este stabilită în SUA, iar acolo este singură, fiind divorțată de tatăl artistei. Tatăl Andei Adam este în Australia.

”Este vorba de mama mea. Ea trăiește în Statele Unite de 20 și ceva de ani și este foarte posibil să sar într-un avion și să fiu alaturi de ea în cazul în care vă face o operație.

Din păcate, este singura, nu s-a recăsătorit. Nu exista niciun alt membru al familiei mele acolo.Părinții mei sunt despărțiți, tatăl meu trăiește în Australia.

Nu are decât doua prietene și o vecina și daca vă trece printr-o intervenție chirurgicala, eu vă trebui să-i fiu alaturi indiferent de proiectele pe care le am.

Nu am stiu că exista și lucruri în viață care pot să iți sucească tot sensul sau cursul lucrurilor”, a mărturisit Anda Adam în cadrul emisiunii

Anda Adam, conflicte cu Roxi pe parcursul competiției

Anda Adam a avut parte de un parcurs cu multe provocări. De exemplu, iar despre aceasta solista nu și-a creat o impresie tocmai bună.

”Nu este vreo pitipoanca sau o fandosita. Eu cand am vazut-o pe ea in online, fix asa am perceput-o; asa cu sa moara Franta, sa…si banuiesc ca asta este ea, este credibila in online.

In emisiune este la fel, doar nu o veni sa o faca pe vreo finuta. Cand defileaza, gesturi, mimica, chestii. Ea intr-o defilare face o tarala. Sunt niste gesturi vulgare si asta face si in online.

Vine se ia de pantaloni. Fiecare defileaza diferit, insa in sensul ala vulgar si dur, ce prezinti aici, aia faci si in online. Eu nu am folosit aceste cuvinte. Nu ma mai justific. Nu poti veni sa fii ca Sensy. Cum numesti cand faci cand defilezi asa? Este aceeasi, nu? Ea e mai baietoasa…”, spunea cântăreața despre creatoarea de conținut.