Plecată la muncă în Dubai, Brigitte Pastramă face dezvăluiri fără precedent despre soțul ei

Brigitte Pastramă se poate relaxa, după o perioadă extrem de agitată. În interviul exclusiv pentru FANATIK, bruneta ne-a povestit cât de mari au fost eforturile pe care a fost nevoită să le facă. Totul pentru a se bucura de viața de lux pe care o trăiește acum în Dubai. În plus, vedeta ne-a mărturisit și cum merge relația cu Florin Pastramă, deoarece el face naveta București-Dubai. Toate acestea, dar și ce planuri de viitor are familia Pastramă, ne spune chiar Brigitte.

Brigitte Pastramă recunoaște: “Viața în Dubai e mai liniștită față de cea din România”

Brigitte, cum e viața în Dubai, comparativ cu viața din România?

– E mult mai liniștită viața în Dubai, față de cea din România, cel puțin pentru mine. Nu am așa multe business-uri aici. Acum am grijă de fiica mea, care merge la școală. Ea a început școala aici, în Dubai. Eu mi-am deschis o firmă aici, dar deocamdată nu am foarte mult de lucru. Prioritatea mea este copilul meu. Îmi petrec zilele cu ea.

Cum s-a adaptat fiica ta, Sara, în Dubai?

– Este în curs de adaptare. A fost puțin mai greu cu căldura. Ea cunoaște foarte bine limba engleză, e avansată. E foarte bine, și-a făcut și prieteni aici și cu siguranță își va face și mai mulți.

Îi place mai mult în Dubai decât în România?

– Normal că ei îi place mai mult România, pentru că are deocamdată mai mulți prieteni acolo. Ea este de 2 luni aici. Dar eu sper că în timp își va găsi și aici mai mulți prieteni. Ea oricum este o fire foarte sociabilă.

Soția lui Florin Pastramă și-a deschis afacere de amenajări interioare

La ce proiecte lucrezi tu acum? Știu că ești implicată într-o afacere cu decorațiuni interioare.

– Da, mi-am deschis împreună cu Florin o firmă de design interior și amenajări interioare. Avem o echipă cu care renovăm case. Schimbăm faianța, punem mozaic, avem 2 stiluri de design, frech riviera și italian. Noi vopsim pereții cu velvet, punem tapet, modificăm instalația electrică în funcție de design și preferințele fiecăruia. Putem să facem și rame pe pereți, cu lumini. Avem mai multe servicii pe care le oferim, dar toate merg pe design francez sau italian.

Îți e dor de activitățile din România?

– Fiind într-o țară străină, aici nu reprezint nimic. În afară de faptul că sunt influencer și mai sunt invitată poate la deschideri de magazine sau restaurante.

“Eu în Dubai mu reprezint nimic”

Mai mult de atât nu reprezint. Eu sunt doar o mamă aici, care are grijă de copilul ei. Eu am renunțat la toate lucrurile acelea pe care mi le-a oferit viața. Până la urmă, copiii sunt moștenirea noastră și încerc să găsesc echilibrul familiei mele.

Asta în ciuda tuturor problemelor, care în trecut ne-au adus multe încercări. Am zis că e momentul să fac această schimbare. Dumnezeu m-a ajutat să achiziționez o casă aici. Da, , până am reușit, dar acum suntem bine. Dormim în patul nostru, avem o mașină bună aici. Ne permitem să ducem o viață nu chiar foarte luxoasă, dar nici foarte modestă. Pot să mă bucur sufletește, dar și să îmi feresc copilul de problemele care ne-au afectat în trecut.

Cum mențin Brigitte și Florin Pastramă focul iubirii aprins

Cum reușiți, tu și Florin, să mențineți flacăra iubirii aprinsă, având în vedere faptul că el este și mult timp plecat în România?

– E mai frumoasă revederea, atunci când “poftești” o vreme după partener. E și mai frumos, nu este o problemă. Noi avem încredere unul în celălalt, deoarece avem încredere în Dumnezeu și încercăm să trăim cu frică de Dumnezeu. E puțin dificil, deoarece Florin ne vizitează aici, dar trebuie să se ocupe de afacerea din România.

Dar e un sacrificiu pe care ni l-am asumat. El e foarte implicat în proiectul cu locul pentru petreceri de copii. Iar până nu vom găsi un manager care să se ajute acolo, el nu va putea să vină și mai des aici. Sperăm să găsim pe cineva de încredere. Eu mi-aș dori să fie chiar fiul meu, dar nu știu. Am încredere și eu, și Florin, că toate se vor rezolva așa cum trebuie.

Nu au apărut gelozii între voi?

– Nu există așa ceva. Nu avem de ce, pentru că noi ne susținem unul pe celălalt. Timpul a demonstrat că atunci când am avut o încercare, am trecut-o biruitori. Iar Dumnezeu ne-a unit și mai mult. Nu suntem geloși, nici eu, nici Florin, nu ne dăm motive să fim. Și chiar dacă suntem uneori la distanță unul de celălalt, relația merge foarte bine.

Brigitte Pastramă și fiica Sara nu ratează nicio zi de plajă în Dubai: “Ne relaxăm”

Care este activitatea voastră preferată atunci când aveți timp liber?

– Avem câteva plaje preferate aici, mergem și ne relaxăm la plajă. Avem și 2 săli unde putem merge, dar încă nu am început, tot am amânat. Ne petrecem timpul frumos, sunt atâtea locuri unde poți să mergi aici. Ai ce să faci aici.

Sara merge și la parcul de distracții. Acum așteptăm să se mai deschidă lângă noi niște centre comerciale, de unde noi ne luăm și mierea. Vor fi și restaurante drăguțe, unde vom merge. Sunt multe chestii în care poți să te dai, care îți ridică adrenalina, eu nu am putut. Dar Sara merge des.

Pomeneai tu de sală. Aveți tu și Sara un ritual așa zilnic, de îngrijire?

– Am mers la sală până am început să renovăm casa. Acum, nu am mai apucat. Și eu, și Sara, ne-am făcut abonamente la sală și abia aștept să mergem din nou. Eu am slăbit un pic cam tare, dar nu îmi fac probleme, pentru că îmi place de mine și slabă. Încerc să mănânc proteine mai multe, când îmi aduc aminte. Am neglijat puțin partea asta în ultima vreme, pentru că am avut mult de lucru cu casa. Dar de acum, cum am mai mult timp liber la dispoziție, vreau să încep să am grijă mai multă.

Vedeta a renunțat la gene false și extensii: “Am sfătuit-o și pe Sara”

Am văzut că în ultima vreme ai adoptat un look mai natural. Cum ai luat această decizie?

– Nu am avut timp ( râde, n. red). Cu renovările, nu am mai avut timp să mă ocup de mine ca înainte. Lumea era obișnuită să mă vadă cu gene false, extensii, mai știu eu ce. Dar am fost extrem de ocupată și implicată în ultima perioadă. De aceea nu mi-am mai pus nici gene. Mi-a adus sora mea un tratament bun pentru gene și am observat că au crescut frumos.

I-am zis și Sarei să nu-și mai pună unghiile așa lungi, să renunțe la extensii, să se dea cu ojă semipermanentă. Iar apoi o să îi crească unghiile naturale. Am observat că a adoptat și ea stilul meu. Răbdarea e totul, noi nu prea avem răbdare, vrem totul deodată, chiar și când vine vorba de frumusețe.

Chiar mă uitam la Sara, că a postat ea un tutorial de makeup. Se gândește să facă ceva în direcția asta?

– Da, Sara a făcut cursuri de makeup și chiar se pricepe. A făcut 2 cursuri, în România, când avea 14 și 15 ani. Vorbisem eu cu niște cunoștințe din domeniu și am făcut în așa fel ca ea să facă acele cursuri.

Brigitte Pastramă, activități “de bogătași” pentru Sara: “Noi suntem membri la un club de echitație”

Sara și-ar dori, ca și hobby, să fie makeup artist. Îi place partea aceasta de beauty. Are de toate, i-am făcut o trusă foarte mare cu tot ce îi trebuie, cu multe palete și produse de makeup.

Dar poate pe partea asta de online, să fie influencer, nu ar vrea?

– Nu are timp momentan. Nici nu aș influența-o să își petreacă prea mult timp pe internet. Noi vrem să fim active în viața reală, aici, în Dubai. Aș vrea să facă și călărie, pentru că noi suntem membri și la un club de echitație. Aș vrea să fie implicată în proiecte care au legătură cu sportul, cu mișcarea.

Nu aș vrea să fie sedentară. Vreau să o scot din bula asta a statului pe internet. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am luat această decizie, pentru ca Sara să poată avea tot felul de activități frumoase aici.

Care sunt planurile voastre pe viitor?

– Ce am avut în plan, Dumnezeu a făcut în așa fel și s-a realizat. Acum avem un bilet de Crăciun să mergem în vacanță în Maldive. Nu avem alte planuri, deoarece ne-am concentrat și material și fizic să le facem pe toate. Atât aici, în Dubai, cât și în România.

Brigitte și Florin Pastramă au făcut eforturi financiare mari pentru viața pe care au astăzi: “Am investit tot bugetul”

Nu avem prea multe planuri de viitor, deoarece ne-am pus toată energia și bugetul în ce am făcut până acum. Acum vrem să respirăm. Am strâns destul de mult cureaua și am făcut eforturi substanțiale pentru a face pasul acesta. Acum vrem să ne bucurăm de tot. Planurile te subjugă, chiar dacă sunt planuri de concediu sau de a investi bani. Orice fel de plan aduce și o povară.

Iar noi abia am terminat proiectul acesta, care a implicat toate resursele noastre materiale. Este momentul Așa că nu avem planuri pe care vrem să le punem pe hârtie. Am făcut multe economii, să luăm casa și mobila în casă. Decizia pe care am luat-o a necesitat un efort foarte mare, din toate punctele de vedere. De aceea nu consider că e momentul să avem planuri noi. Ne bucurăm că am terminat și vrem să fim relaxați, cel puțin psihic.