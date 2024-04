PNL nu ar fi obținut paritate cu PSD pe listele pentru București. Ce pondere ar avea liberalii

După ce liberalii nu au reușit să-și impună candidatul pentru Primăria Generală, nu ar fi obținut nici paritate cu PSD pe lista pentru consilierii din Capitală.

Candidații PSD sunt majoritari pe . Ponderea ar fi de 60% – 40% în favoarea social-democraților, au dezvăluit surse din cele două partide pentru .

”Raportul de 1,5 la 1 a fost stabilit pe baza sondajelor de opinie, dar și în urma negocierilor. El nu se aplică în fiecare sector, ci prima dată este utilizat pentru Consiliul General al Municipiului București”, au declarat sursele citate.

Sursele social-democrate susțin că, de fapt, liberalii au avut de câștigat în urma acestei negocieri, deoarece forța lor reală este mult mai scăzută.

”Da, PSD va avea mai multe mandate de consilieri, dar oricum avea și acum mai multe. PNL a obținut victoria în București, în 2020, alături de USR, nu singur. Dacă fiecare era acum pe listă, PNL nu lua mai multe locuri”, au afirmat, social-democrați din PSD București.

Potrivit surselor citate, s-a ajuns la acest mecanism de stabilire a ponderii unuia dintre partide pe listă, ținându-se seama de ce formațiune are primarul într-un anumit sector sau candidatul mai bine plasat.

”PSD are dublu în sectoarele 3 și 4 pentru că are primarul în funcție. Același principiu se aplică pentru Sectorul 6, unde PNL are primarul prin Ciprian Ciucu”, au explicat surse din Coaliție.

Ponderea în București pe listele PSD – PNL arată astfel: Consiliul General – PSD 60% – PNL 40%; Sectorul 1 – PSD 50% – PNL: 50%; Sectorul 2 – PSD: 50% – PNL 50%; Sectorul 3 – PSD 67% – PNL 33%; Sectorul 4 – PSD 67% – PNL 33%; Sectorul 5 – PSD 50% – PNL 50%; Sectorul 6 – PSD 33% – PNL 67%.

din partea PSD, au declarat surse social-democrate. Atât Marcel Ciolacu, cât și Nicolae Ciucă au participat săptămâna trecută la evenimentul de lansare a candidaturii lui Negoiță.

Primăria Capitalei are 54 de consilieri generali, iar majoritatea a fost asigurată până în acest an de PNL – USR – PMP. PSD s-a aflat în opoziție în Consiliul General în perioada 2020 – 2024.