Poli Iași – Rapid, ora 20:00, în etapa 27 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Politehnica Iași – Rapid are loc sâmbătă, 24 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 27-a din SuperLiga. Moldovenii sunt pe loc de baraj, dar le este din ce în ce mai multă teamă de ascensiunea lui Dinamo și de faptul că ar urma să fie ei cei sacrificați pentru a fi salvată echipa lui Zeljko Kopic.

Unde se joacă meciul Politehnica Iași – Rapid

Confruntarea – Rapid se desfășoară sâmbătă, 24 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul Emil Alexandrescu din Parcul din dealul Copoului din Iași, în etapa a 27-a din SuperLiga. În mod incredibil ar exista posibilitatea ca meciul să se joace cu casa închisă, nu pentru că fanii alb-albaștrilor ar fi asaltat casele de bilete, ci urmare a numărului foarte mare de bilete solicitate de suporterii Rapidului.

Se așteaptă o cifră record de suporteri veniți din Capitală în ziua partidei dar și din toată Moldova, care are toate șansele să fie cel puțin egal dacă nu mai mare decât al susținătorilor locali. Un motiv foarte serios pentru ca forțele de ordine să primească serioase suplimentări, pentru a se evita producerea de incidente.

Cine transmite la televizor Politehnica Iași – Rapid

Partida Politehnica Iași – Rapid se joacă sâmbătă, 24 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul Emil Alexandrescu din Parcul din dealul Copoului din Iași, în etapa a 27-a din SuperLiga. și va fi televizată pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Iași, sâmbătă, 24 februarie, va fi o vreme frumoasă, cu puține momente în care soarele să se mai ascundă printre nori. Va predomina un cer senin pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade la ora amiezii, coborând apoi la 10-11 grade în apropiere de începerea partidei.

Ce absențe sunt în întâlnirea Politehnica Iași – Rapid

Ambii tehnicieni au și absențe la acest meci. Leo Grozavu nu poate conta în primul rând pe portarul de bază, Silviu Lung Junior, despre care nu știe încă dacă va fi recuperat la începutul play-out-ului iar al doilea este mijlocașul Ispas, accidentat în etapa anterioară, la Ploiești. Grozavu anunță schimbări în formula de start față de partida pierdută cu prahovenii în ultimul minut.

Cristiano Bergodi nu îl mai are în lot pe Sunt în continuare accidentați estonianul Kait, belgianul Emmers și Răzvan Onea, dar la ce lot are Rapid nici nu se simt. Jucători de calitate, precum Funsho, Petrila, Hasani și restul sunt doar pe bancă și pot oricând aduce un mare plus.

Cote la pariuri la jocul Politehnica Iași – Rapid

Cotele acordate la casele de pariuri pentru victoria giuleștenilor sunt extrem de generoase. Rapid are cotă 2,00 pentru a se impune pe terenul unei echipe care a mai pierdut meciuri acasă iar ieșenii au 3,80 pentru o mare surpriză. Șansă dublă X2 are cotă 1,25 iar șansă dublă 1X cotă 1,80. Gol marcat de oaspeți are cotă 1,25 iar reușita gazdelor are 1,75.

Paradoxal, nu există decât cinci precedente între cele două cluburi, primul meci având loc abia în 2012. Trei meciuri s-au terminat cu victoria Rapidului, unul în 2014, a revenit moldovenilor și s-a mai înregistrat un rezultat de egalitate. În tur, în Giulești a fost un meci neașteptat de aprig, câștigat de bucureșteni cu scorul de 3-2.