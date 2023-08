Poli Iași – Universitatea Craiova 0-0, în etapa 5 din SuperLiga. Oltenii pot urca pe 2

Meciul Politehnica Iași – Universitatea Craiova are loc sâmbătă, 12 august, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 5-a din SuperLiga. Ieșenii au pierdut în ultima etapă la Arad, 0-1 cu UTA, antrenorul Leo Grozavu declarând că a fost deranjat de lipsa de incisivitate a echipei. Craiova a câștigat acasă, 1-0 cu FC Hermannstadt, dar fără a avea o evoluție convingătoare.

Unde se joacă meciul Politehnica Iași – Universitatea Craiova

Întâlnirea Politehnica Iași – Universitatea Craiova se dispută sâmbătă, 12 august, pe stadionul Emil Alexandrescu din parcul Copou al Iașului, în etapa a 5-a din SuperLiga. Este un meci foarte greu pentru nou promovata pregătită de Leo Grozavu, lucru recunoscut de tehnicianul gazdelor. Universitatea Craiova a anunțat că are ca obiectiv câștigarea titlului, Laurențiu Reghecampf cerând în contuinuare transferuri, după excelenta afacere realizată cu fostul jucător al Parmei, Kurtic.

Cu siguranță tribunele stadionului din frumosul parc al Copoului vor fi destul de populate la acest meci, mai mareu partidele dintre cele două formații aducând mult public la stadion. Și culorile sunt identice, alb-albastru iar de-a lungul timpului mai mulți jucători au îmbrăcat tricoul ambelor echipe. Se așteaptă un mecui frumos, de atac de ambele părți, nou promovata nefiind adepta parcării autobazei în propria jumătate.

Cine transmite la TV partida Politehnica Iași – Universitatea Craiova

Partida Politehnica Iași – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 12 august, de la ora 21:30, pe stadionul Emil Alexandrescu din parcul Copou al Iașului, în etapa a 5-a din SuperLiga.și va putea fui urmărită pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Sâmbătă, 12 august, la Iași va fi o zi foarte frumoasă, cu cer senin pe tot parcursul, dar o zi extrem de plăcută mai ales prin faptul că nu vor fi temperaturi foarte ridicate. Astfel. maxima zilei va ajunge la numai 27 de grade iar seara, când va începe meciul vor mai fi în jur de 23-24, mai mult decât perfect pentru spectacolul sportiv. Nu e nevoie de umbrele, ploaia nefiind o amenințare. Partida beneficiază de prezența arbitrului român nr.1, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Politehnica Iași – Universitatea Craiova

Leo Grozavu are aproape aceeași echipă care a pierdut etapa trecută la Arad, 0-1 cu UTA. Nu îl va putea folosi pe nou venitul Samayoa, eliminat în jocul de la Arad. În schimb nu va lipsi din centrul atacului slovacul Vojtus, dar toate privirile, deja și ale cluburilor din SuperLiga, vor fi îndreptate spre noua senzație care este

Universitatea Craiova a reușit o mare lovitură de mercato cu totul specială prin aducerea unui jucător cu mare experiență în Serie A, ultima oară la Parma, , dar mai degrabă nu va fi prezent, fiind declarat incert. Sigur va lipsi atacantul bosniac Elvir Koljic. Ndong pare a fi fundașul dreapta perfect pentru echipa craioveană.

Cote la pariuri la jocul Politehnica Iași – Universitatea Craiova

Nu e nici o surprizâ faptul că Universitatea Craiova este marea favorită la victorie în dulcele târg al Ieșilor la o cotă foarte bună, 2,00 în timp ce noua promovata locală are cotă de 4,00, pentru a produce o surpriză în acest debut de campionat. Șansă dublă X2 are cotă 1,25 iar șansă dublă 1X cotă de 1,85. Gol marcat de craioveni are cotă 1,30, gol al ieșenilor are cotă 1,75. Over 1,5 ajunge la cota de 1,40.

Universitatea Craiova s-a abonat la victorie la Iași în ultimele cinci meciuri, din 2018 până în 2021, unele succese fiind la diferențe clare, de două ori 0-3 și o dată 2-5. Dar dacă scormonim mai adânc, prin anii 2014-2016 se schimbă radical roate, pentru că vedem nu mai puțin de trei victorii consecutive ale echipei molodovene.