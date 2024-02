Poli Iaşi vrea să oprească seria Rapidului: „Se poate întâmpla orice! Am bătut U Cluj după 0-6 cu Sepsi”

Poli Iași nu este într-o formă de zile mari, însă gruparea din Copou nici nu se gândește să renunțe la puncte fără luptă cu Rapid București. Cornel Șfaițer spune că elevii lui Leo Grozavu sunt în stare să producă surpriza și să pună stop seriei de victorii a giuleștenilor.

Poli Iași i-a pus gând rău Rapidului: „Echipa va avea o altă față, va avea reacție”

Deși este fără succes de trei etape consecutive în SuperLiga, Poli Iași speră să găsească resursele necesare pentru a învinge Rapid București. Pe giuleșteni îi așteaptă o atmosferă de meci mari în Copou, iar Cornel Șfaițer anunță un stadion plin la ora confruntării.

ADVERTISEMENT

Conducătorul celor de la Poli Iași este încă frustrat de modul în care ieșenii au pierdut în ultimele partide din campionat. Totuși, acesta spune că Leo Grozavu va schimba fața formației din Copou pentru confruntarea cu .

„Rapid a demonstrat lucruri bune în ultimul timp, cu un punctaj maxim în cinci joci. A intrat în lupta pentru titlu, își doresc să se apropie de FCSB, este o echipă periculoasă, cu jucători de foarte bună calitate de la mijloc în sus. Clar vom avea în stadion plin, vom avea o asistență mare pentru că sunt mulți rapidiști în zona Moldovei.

ADVERTISEMENT

Este cel mai plăcut când joci pe un stadion plin, bănuiesc că și echipa va avea reacție, sperăm să nu fim timorați de importanța jocului. Suntem într-o perioadă destul de dificilă pentru că am suferit la ultimele două deplasări, am înregistrat înfrângeri în minutul 93.

Un lucru pe care de 26 de ani de când sunt în fotbal nu l-am pățit. După ce am condus cu 1-0 ne-au întors adversarii noștri, în condițiile în care tu nu marchezi în minut 86 ai bară și după care iei gol, este destul de neplăcut. Cred că echipa va avea o altă față cu Rapid, întâlnim un adversar care va veni să joace, va dori să nu plece cu mâna goală de la Iași”, a declarat Ștaițer.

ADVERTISEMENT

„Îl cunoaștem foarte bine pe Bergodi. Va veni cu gânduri mari”

„Este un lucru care sper că ne va ajuta. Să fim realiști, trebuie să avem și puțină șansă. Neșansă chiar am avut în debutul acestui an, începând cu meciul slab făcut la Sepsi când am avut două autogoluri, două penalty-uri. Întâlnim o echipă Rapid cu un antrenor pe care îl cunoaștem destul de bine, îl cunosc personal și eu.

Va veni cu gânduri mari la Iași, la fel și noi. Am discutat cu băieții, să avem încredere în noi și să abordăm partida cu încredere și să obținem un rezultat. Repet, întâlnim o echipă Rapid cu jucători cu multă calitate. Își dorește să se bată la titlu și CFR la fel.

ADVERTISEMENT

Nici CFR nu va avea o misiune ușoară cu Dinamo, la fel Hermannstadt cu FC U Craiova. Sunt dispute foarte echilibrate din punctul meu de vedere. Le-am spus jucătorilor să fie încrezători”, a declarat Șfaițer la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Absență importantă la Poli Iași: „Este o fisură”

în minutul 21. Fotbalistul de 23 de ani a suferit o fisură și va rata nu doar partida cu Rapid București, ci și următoarea lună din campionat.

„Din păcate este o fisură, nu o să îl avem minim o lună de zile. Este o pierdere mare pentru noi, în afară de faptul că Paul Papp trebuia să fie eliminat. S-a discutat mult pe tema acestui fault, nu a fost cazul să mai intervin și eu. Am avut de suferit, cea mai mare supărare este că avem tehnologia pe care o avem și specialiști în cabina VAR.

De ce nu? Se poate întâmpla orice, am venit după acel 0-6 de la Sfântu Gheorghe, echipa a avut reacție și am bătut 1-0 pe U Cluj. Am revenit chiar dacă am fost conduși cu 3-0, cu CFR 3-3, cu FCSB au fost acele două penalty. La 2-1 am dominat FCSB.

Bănel știe foarte bine de când juca la Steaua sau FCSB că toate echipele se mobilizau cu echipele din fruntea clasamentului. Nu sunt meciuri ușoare pentru că toată lumea își dorește cu Rapid, FCSB și chiar cu Voluntari, noi ne-am dorit dar nu am putut”, a mai spus președintele.

TOTUL despre Poli Iasi - Rapid | REUSESC giulestenii a 6-a VICTORIE CONSECUTIVA IN 2024?!