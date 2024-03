Politehnica Iași – Dinamo LIVE STREAM ora 20:00 în etapa 29 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Politehnica Iași – Dinamo are loc vineri, 1 martie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 29-a din SuperLiga și este evident faptul că jucătorii ambelor echipei își doresc nespus să facă soțiilor sau fanelor cadou cele trei puncte. Mai mult, pentru prima dată în acest sezon dacă Dinamo va reuși să câștige va sălta de pe locul retrogradabil pe poziția de baraj, făcând rocada cu FC Voluntari.

Unde se joacă meciul Politehnica Iași – Dinamo

Întâlnirea se dispută vineri, 1 martie, de la ora 20:00, pe stadionul Emil Alexandrescu din parcul Copoului din Iași în etapa a 29-a din SuperLiga. Este un meci de mare importanță pentru ambele echipe, Politehnica Iași cu trei puncte ar ține la respect pe rivala din acest meci iar o victorie a oaspeților, pe lângă un moral uriaș, ar apropia cele două echipe la distanță mică înaintea ultimei partide din sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

Oficialii clubului moldovean au făcut deja apel la suporteri, ca după superba victorie cu Rapid să vină în număr cât mai mare la stadion la acest meci dar se anunță un contingent important, format din cel puțin 500 de oameni și din tabăra alb-roșiilor, care vor veni din localitățile limitrofe și cel puțin 150-200 de la București.

Cine transmite la TV partida Politehnica Iași – Dinamo

Partida Politehnica Iași – Dinamo se joacă vineri, 1 martie, de la ora 20:00, stadionul Emil Alexandrescu din parcul Copoului din Iași în etapa a 29-a din SuperLiga și va fi transmisă pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Iași, în ziua de mărțișor, prima de primăvară oficială a lunii martie, vremea va fi mai capricioasă, doar din punctul de vedere al faptului că soarele va ieși rar dintre nori, dar amenințări de precipitații nu există. Maxima zilei va ajunge la 12 grade la ora amiezii și va coborî cam la 4-5 grade la ora jocului care va fi arbitrat de Rareș Vidican din Satu Mare, lucru absolut anormal să se continue tocmai acum, când e mai important, delegarea arbitrilor cu meciuri puține în acest sezon.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Politehnica Iași – Dinamo

care deși a obținut acea victorie de senzație cu Rapid rămâne la fel de contestat de către suporterii ieșeni datorită manifestărilor mult prea nervoase, are doi jucători absenți, pe mijlocașul Bordeianu suspendat și pe Rareș Ispas, accidentat în meciul de la Ploiești.

ADVERTISEMENT

Dinamo are tot doi jucători out, Amzăr și Politic, ajunși la al treilea meci în care sunt simpli spectatori, problemele lui medicale nefiind încă rezolvate. Acum Dinamo are lotul complet iar ultimii veniți, fundașul Edgar și atacantul Selmeni intrând din prima în echipa de start și fiind folosiți în mod constant.

Cote la pariuri la jocul Politehnica Iași – Dinamo

Pentru casele de pariuri avem la Iași o partidă foarte echilibrată în care cotele la victorie sunt destul de apropiate. Ele variază între 2,50 pentru victoria moldovenilor și 3,20 pentru succesul câinilor. Șansă dublă 1X are cotă de 1,40 iar inversul, adică X2 ajunge la 1,50. Un gol al gazdelor are cotă 1,30 și unul al oaspeților cotă 1,40.

ADVERTISEMENT

Bilanțul general al meciurilor directe ne prezintă un echilibru total neașteptat în sensul în care Dinamo s-a impus de nouă ori, ieșenii de șapte ori și am mai consemnat șase remize din cele 22 de ciocniri în direct. Iar pe teren propriu este de-a dreptul alarmant pentru Dinamo care a câștigat doar de două ori și a mai făcut egal tot de două ori iar toate victoriile moldovene s-au consemnat la Iași. La București, în tur, a fost 0-0.