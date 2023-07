Poliții ucraineni vor fi antrenați în România pentru a zbura cu avioane F-16. Decizia CSAT

În urmă cu două săptămâni, când apăruse această informație la nivel de zvon, propaganda rusă o luase razna și amenința România cu atacuri nucleare, care ar șterge țara noastră de pe fața pământului. ”Înseamnă că România nu va mai fi. Înseamnă că România va trebui atacată cu arme nucleare tactice”, a transmis în direct la TV Vladimir Soloviov.

Poliții ucraineni vor fi antrenați în România

Iată că NATO nu mai crede în amenințările Rusiei și în propaganda agresivă dinspre Moscova, astfel că țara noastră a fost propusă pentru principalul loc de antrenament al piloților ucraineni cu avioane F-16. Propunerea a fost acceptată de CSAT, astfel că scenariul ipotetic va deveni în curând realitate.

”Împreună cu alți aliați și cu compania care proiectează acest avion de luptă, va fi creat, în România, un hub regional pentru antrenamentul piloților care vor zbura pe aceste avioane. Aici vor fi pregătiți piloții români care operează aeronave F-16, urmând ca facilitatea să fie deschisă ulterior și participării piloților din statele aliate și partenere NATO, inclusiv din Ucraina”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale, conform

o flotă de 17 avioane F-16, second hand, cumpărate din Portugalia. De asemenea, țara noastră vrea să mai cumpere alte 32 de avioane din Norvegia, pe lângă faptul că Bucureștiul și-ar mai dori să cumpere mai multe avioane F-35. Asta, în condițiile în care România joacă un rol vital în misiunea de poliție aeriană a NATO.

Ședința CSAT a mai discutat o serie de obiective ale României pentru Summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc săptămâna viitoare. ”Reuniunea urmărește reconfirmarea unității și solidarității aliate și, totodată, va analiza progresele înregistrate în punerea în aplicare a deciziilor Summitului NATO din 2022, de la Madrid, cu accent pe consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare și a răspunsului NATO la amenințarea reprezentată de Rusia, continuarea adaptării Alianței și avansarea pe linia integrării euroatlantice a Ucrainei”, este menționat în comunicat.

va merge din nou cu temele făcute la summit și va discuta din nou despre securitatea Mării Negre, un subiect ignorat de NATO în urmă cu mai mulți ani, dar care acum ”arde”. ”Președintele Klaus Iohannis va aduce din nou în prim-plan aspecte care țin de securitatea regiunii Mării Negre, un subiect de interes strategic atât pentru România, cât și pentru întreaga securitate euroatlantică, așa cum a fost consacrat anul trecut la Summitul de la Madrid, tot la propunerea României”, mai este precizat în comunicat.

Cu ”dușmanul” la ușă, România e conștientă că are nevoie de ajutorul și implicarea NATO, astfel că un alt subiect abordat va fi consolidarea Flancului Estic al NATO. Țara noastră a anunțat deja că va suplimenta la 2.5% din PIB bugetul destinat apărării, încă din acest an 2023.

Potrivit ultimelor date, România va investi aproape 10 miliarde de dolari în armament nou, după ce Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat un astfel de program de achiziții. Majoritatea fondurilor vor ajunge în sisteme antirachetă, de apărare antiaeriană, însă țara noastră visează și la tancuri Abrams, avioane F-35 sau chiar submarine.

”Noi am semnat o scrisoare de intenție cu ministrul Apărării din Franța pentru un viitor proiect pentru care am început deja demersurile pentru a îl duce în Parlament. Este vorba de un proiect legat de submarine Scorpene și de elicoptere. E o scrisoare de intenție pe care am făcut-o cu Guvernul francez. Avem în vedere acest program în viitor pe care încercăm să îl fundamentăm”, declara ministrul Apărării Vasile Dîncu pentru Defense România în urmă cu un an.