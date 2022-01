Apelul la 112 al polițistului care a ucis o fată pe trecerea de pietoni: „Ce să-i fac? Ce să-i fac? Spuneți-mi ce să-i fac?”

Înregistrările apelurilor făcute de polițistul care a lovit cu mașina două fete pe trecerea de pietoni, dintre care una a murit, au fost difuzate, duminică seara, într-o emisiune la .

Din înregistrări reiese că polițistul a sunat de mai multe ori la 112, fiind pasat de la un dispecer la altul, astfel că primii trei dispeceri i-au adresat întrebări similare, în timp ce victima agoniza pe caldarâm.

În apelurile următoare, polițistul dă semne că își pierde cumpătul și cere insistent sfaturi despre ce ar trebui să facă pentru a-i oferi fetei primul ajutor.

„Am lovit pe cineva mortal pe trecerea de pietoni”

Prezentăm mai jos transcrierea primei discuții la numărul de urgență 112:

„-Sunt agent de poliție Popescu Constantin. , cred.

-Pieton?

-Da, da.

-Unde vă aflați?

-Laminorului.

-Stradă?

-Laminorului. Laminorului 51.

-Laminorului 31 ca și punct de reper?

-51.51.51.”

Abia după ce convorbirea este preluată de al doilea dispecer, polițistului i se spune că vor fi trimise echipaje de intervenție:

„-Agent de poliție Popescu. Am lovit mortal pe cineva pe trecerea de pietoni.

-Dumneavoastră?

-Da, da, da.

-Respiră? E conștient? E prins sub mașină?

-Nu, nu, nu.

-Laminorului 51. Vin echipajele, vorbesc eu cu colegii.”

Urmează apoi o convorbire cu un al treilea dispecer care solicită informații suplimentare:

„-Bună ziua. Agent de poliție Popescu. Am lovit pe cineva mortal pe trecerea de pietoni

-Am înțeles. Erai în timpul serviciului?

-Da, da, da.

-Cu echipaj de poliție?

-Da, da, da.

-Am înțeles. A, ce vreau să te întreb… Erai în misiune?

-Da, da, da.

-Poți să-mi dai numărul de înmatriculare al echipajului? La ce secție?

-Cinci.

-Am înțeles. Bine. Să nu urci în echipaj. Venim noi acolo.”

„A pierdut foarte mult sânge”

Din a patra convorbire, reiese că fata dădea semne că trăiește, iar polițistului i se dau asigurări că echipajele sunt pe drum.

„-Bună ziua. Ce urgență aveți?

-Laminorului. Am mai sunat o dată. Vă rog urgentați ambulanța. Vă rog, pe Laminorului 51.

-Sigur. Ați sunat acum patru minute. SMURD-ul e pe drum.”

Oamenii care se adunaseră la locului accidentului îi cereau polițistului să o ajute pe fată, iar acesta răspunde, la un moment dat urlând, că nu are voie să mute din poziția în care se afla.

„-Nu am voie să o mut de aicea. Nu am voie să o mut.

–

-Nu am voie să o mut!”

Următoarea convorbire arată faptul că polițistul era din ce în ce mai disperat pe măsură ce starea fetei se agrava:

„-S-au trimis ambulanțe. Dacă aveți mai multe detalii să ne dați de acolo, ce s-a întâmplat…

-Am lovit-o. Am lovit-o pe trecerea de pietoni, mi-a sărit în față. Un copil, un copil, un copil.

-Are puls?

-Are, are, da.

-Am trimis deja echipajele, sunt în drum către dumneavoastră.

-Ce să-i fac? Ce să-i fac? E plină de sânge, a pierdut foarte mult sânge! Dar se mișcă. Ce să-i fac? Spuneți-mi ce să-i fac!

-Să rămână jos acolo, să nu se miște. Să nu stea pe spate. Eventual, pe stânga.

-Pe partea stângă?

-Dar s-o miște cât mai puțin…

-Trimiteți pe cineva, vă rog!”