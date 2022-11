Portarul „durduliu” al Dumbrăviței, discurs sincer după 0-5 cu CFR Cluj: „Știu că am multe kilograme în plus. A fost o onoare pentru mine”

Alex Ciui a explicat că mai are un alt job, pe lângă cel de fotbalist la Dumbrăvița, post despre care a spus că este mai mult de antrenor cu portarii decât de jucător.

Portarul „durduliu” al Dumbrăviței, discurs sincer după 0-5 cu CFR Cluj

Alex Ciui, portarul „durduliu” al Dumbrăviței, a avut un discurs sincer după înfrângerea suferită de echipa sa împotriva CFR-ului. Acesta a intrat pe teren în minutul 35, când l-a înlocuit pe Robert Mikloș, .

„A fost un meci destul de greu, mai ales din postura mea, eu sunt antrenor cu portarii, dar circumstanțele m-au adus pe teren. A fost o onoare să joc împotriva campioanei României și m-am bucurat să evoluez.

Bălgrădean mă cunoaște pe mine de când eram mic, suntem amândoi din Sântnicolau Mare

Știu că am multe kilograme pentru viața cotidiană, lucrez în învățământ, încep să lucrez de la 5:30 și până seara. Încerc să îmi fac un rost în viață”.

„A fost o onoare pentru mine, dar știind nivelul pregătirii mele, am avut emoții. Am fost surclasați din toate punctele de vedere. Am făcut cât am putut, păcat că am cedat pe final, dar țin să îmi felicit colegii pentru ce au făcut pe teren”, a mai spus Alex Ciui la finalul meciului.

„Am auzit că Robert e bine!”

Alex Ciui a continuat și a vorbit despre Robert Mikloș, colegul său care nu a mai putut termina : „Am auzit că este bine, sper să fie așa!”.

Robert Mikloș era portarul de rezervă al Dumbrăviței, deoarece titularul este indisponibil, iar după accidentarea sa horror, Alex Ciui, al treilea portar din lot, a fost nevoit să intre.

CFR Cluj a înscris toate golurile în a doua repriză, majoritatea fiind reușite după minutul 80, Dumbrăvița rezistând bine în fața campioanei României, în prima parte a meciului.

