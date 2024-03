Portretul nefardat al lui Eugen Voicu, patronul lui Dinamo: „Tata plătea cotizații, am avut clubul în minte de mic!”

Trecutul lui Eugen Voicu nu este cunoscut pentru mulți dintre suporterii „câinilor roșii”, însă patronul de la Dinamo și-a creionat portretul la FANATIK SUPERLIGA. Acționarul Red&White a trăit în casă cu spiritul trupei din Ștefan cel Mare, iar tatăl său chiar plătea cotizații la club.

Portretul lui Eugen Voicu, patronul lui Dinamo: „Tata plătea cotizații, am avut clubul în minte de mic!”

Horia Ivanovici l-a avut invitat la FANATIK SUPERLIGA pe Eugen Voicu, iar . Patronul „câinilor roșii” și-a dezvăluit și trecutul dinamovist, copilăria și primii pași în afaceri.

Eugen Voicu s-a născut la Năsăud, însă copilăria l-a împins înspre Aiud, acolo unde tatăl său era contabil șef la penitenciar. Acționarul Red&White mergea la partidele formației locale din Divizia B, însă dragostea pentru fotbal a descoperit-o la meciurile lui Dinamo.

„O să vin în altă emisiune, dacă vreți să vă povestesc mai multe. M-am născut la Năsăud, am copilărit în Aiud, am locuit în Cluj după care am venit în București. Era o echipă Metalul Aiud, care la un moment dat a ajuns în Divizia B și mă ducea tata la meciuri.

Tatăl meu a fost șef contabil la penitenciarul din Aiud, deci era civil. Nu spun ce echipă avea Dinamo atunci cu Lucescu, Dumitrache, cred că jumătate din naționala României era echipa de fotbal Dinamo. Așa am ajuns să țin cu Dinamo pentru că tata spunea: «Eu plătesc cotizație la Dinamo, deci ținem cu Dinamo».

Văzând și performanțele am devenit suporter, am avut doar clubul Dinamo în minte. Am fost și perioada cu Universitatea Craiova, când toată lumea ținea cu Craiova pentru că reprezenta România, dar a fost o perioadă intermediară în care ne bucuram că avem o echipă care performează la nivel european”, a spus Voicu.

Traseul în business al lui Eugen Voicu: „Fotbalul este dintr-un alt scenariu”

„Dinamo a rămas în suflet. Nu am vorbit despre fotbal cu băiatul meu cel mic, dar l-am întrebat cu cine ține și mi-a spus puțin sfios: «Țin cu Dinamo». Avea niște prieteni care sunt fani dinamoviști, l-au dus la niște meciuri, dar Dinamo pierdea când mergea la meci. Atunci a zis că nu se mai duce la meci.

Relația mea cu Dinamo este veche, iar virusul este foarte puternic. Am vrut să fac ceea ce am reușit să fac, să intru în servicii financiare. După 90 am avut acest vis, am făcut o societate de administrare a investițiilor, o societate de leasing, o societate de brokeraj pe piața de capital.

Am avut câteva inițiative, am fost acționar și într-o companie de asigurări. Compania mea a fost cumpărată de grupul Aviva și Certinvest s-a numit Aviva Investors timp de trei ani de zile. După care am răscumpărat compania de la grup, dar între timp am redevenit președinte-director general la compania de pensii și printr-un concurs de împrejurări am fost și președintele companiei de asigurări de viață Aviva în România.

După care am luat-o pe cont propriu, mi-am răscumpărat compania și am contribuit decisiv la două companii care sunt listate pe piața de capital astăzi: Holde Agri Invest și Meta Estate Trust. M-am implicat în acest proiect, care este cu totul dintr-un alt scenariu”, a declarat Voicu.

Amintiri grele pentru Eugen Voicu: „Viața era grea, nu ai cum să uiți”

Viața lui Eugen Voicu nu a fost întotdeauna roz, iar patronul de la a dezvăluit că a trăit momente grele înainte de Revoluție. Acesta a povestit o amintire, care i-a rămas în minte și până în ziua de astăzi.

„Este un business foarte complex, dar cu atât mai frumoasă provocarea. Înainte de 90 nu pot să mă plâng, dar viața era grea. Am prins perioada cu cartele la ouă, ulei, carne și pâine. Când eram chiar foarte mic îmi amintesc că mă trimiteau părinții să cumpăr pâine și era o cartelă pe care o tăia vânzătoarea cu foarfeca.

O bucățică mică în fiecare zi și îmi mai dădea o porție în plus, nu ai cum să uiți așa ceva”, a dezvăluit Eugen Voicu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, transmisă live pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

