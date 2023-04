Adrian Porumboiu, reacție savuroasă despre Elias Charalambous: „E greu când mai ai un director tehnic în spate! Gigi e antrenorul suprem”. Video exclusiv

Adrian Porumboiu nu vede deloc cu ochi buni venirea lui Elias Charalambous la FCSB și a declarat că are mai mult rol de decor.

Adrian Porumboiu e de părere că Elias Charalambous e un antrenor cuminte: „N-am ce să spun de băiatul ăsta”

Fostul finanțator al lui FC Vaslui a lucrat cu Elias Charalambous și a vorbit despre debutul său cu dreptul pe banca FCSB-ului: „Domne, eu n-am ce să spun de băiatul ăsta vreun cuvânt. E la locul lui, omul și-a intrat în ritm, se agită, văd că l-au ascultat jucătorii”.

În privința carierei sale de antrenor, Adrian Porumboiu e destul de sceptic: „E un om care nu mi-a creat absolut niciun fel de problemă și chiar un profesionist. N-am cuvinte decât de laudă și îi doresc tot binele din lume, să ajungă un antrenor, dar e greu”.

Însă Elias Charalambous are un mare obstacol în cale în persoana patronului FCSB, mai crede Porumboiu: „Dați-i dreptul pe care îl are vă rog, antrenorul suprem. De ce director tehnic? Îl coborâți pe Gigi! Lăsați-l la locul lui! Dar fiecare își face treaba așa cum vede el. Pe drepte vorbind, are cel mai bun lot. Dacă ar avea și fundași centrali chiar că n-ar avea treabă cu nimeni”.

Ioana Cosma a adus din nou în discuție bilanțul FCSB din ultimele sezoane: „N-a luat campionatul de 7 ani. Așa își face treaba! În Europa mai puțin, s-au schimbat mai mulți antrenori, dar poate că va lua titlul la un moment dat și atunci va trebui să-l felicităm, nu?”.

Adrian Porumboiu nu se teme că vor fi probleme de comunicare cu Gigi Becali: „Sistemul îl are foarte bine pus la punct”

: „(n.r. cum se fac schimbările) E greu să…? Crezi că-i transmite direct? Sunt cei de pe bancă. Sistemul îl are foarte bine pus la punct”.

În privința criteriilor de alegere a unui antrenor la FCSB, lucrurile sunt și mai clare pentru omul de afaceri: „În rest, îi doresc succes. A fost la locul lui să zic așa. Probabil, vine într-un loc unde va fi și mai la locul lui. Aici trebuie să fii cuminte, trebuie să mergi la Biserică. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le îndeplinești. Sunt criteriile fiecăruia”.

Porumboiu a dezvăluit cine a fost omul care l-a adus pe cipriot în România: „Şi pe Gigi trebuie să îl înţelegi uneori. L-a adus Șumudică. L-am cunoscut puţin. La vremea aia, ce era acolo, ce să fie lider? Era greu să se impună ca lider acolo. Au fost jucători de mare mare valoare. Un fotbalist la locul lui, dar nu avea stofă de lider. Putea să o aibă, dar nu era îmbrăcat cu ea.

Acolo nu aveai cum. Erau alţi jucători mult peste el. Dacă Gigi vrea să piardă campionate, le pierde. Ce presiune să fie acolo? Îţi iei salariul, respecţi ordinele şi asta e. Că îţi faci praf cariera, asta este”.

