Postarea cu care Cătălin Scărlătescu i-a surprins pe fani: “O să fie tătic!”

Cătălin Scărlătescu i-a surprins pe fani cu postarea făcută recent. Îndrăgitul chef este de ceva timp într-o relație cu partenera sa, iar internauții cred că aceștia vor deveni părinți.

Cătălin Scărlătescu i-a surprins pe fani cu postarea sa. Doina Teodoru, însărcinată?

formează un cuplu de aproape trei ani, iar relația lor merge foarte bine, după cum au dat de înțeles cei doi de-a lungul timpului.

De curând, îndrăgitul bucătar a postat câteva imagini pe pagina sa pentru a-i “testa” pe internauți. În fotografii este reprezentată o ceașcă de cafea, dar ceea ce s-a format în băutură a atras atenția utilizatorilor.

Bucătarul i-a întrebat pe aceștia dacă înțeleg mesajul transmis. Nu a durat mult până când internauții și-au dat cu presupusul privind imaginea postată.

“Înțelege cineva…?”, a scris fostul jurat de la Chefi la Cuțite în dreptul postării de pe Instagram. În ultima imagine, se poate vedea ceva asemănător cu silueta unei femei însărcinate, după cum au spus mai multe persoane.

“Evoluția unei sarcini văzută ecografic”, a scris cineva în secțiunea de comentarii. Și alți utilizatori au fost de acord cu această posibilitate.

“Un corp de femeie care se transformă până ajunge mamă”, “Un bebeluș!”, “O să fie tătic”, au fost alte răspunsuri lăsate de urmăritorii lui chef Scărlătescu.

Un alt utilizator a spus că tot ce se poate vedea în imagine este un espresso care a fost preparat foarte bine, deoarece are spuma vizibilă chiar și după câteva înghițituri.

“Este un espresso preparat corect, cu spuma densa si groasa care rezista pana la ultima picatură! Simplu!”, a scris acesta după ce a studiat imaginile.

Altcineva a crezut că bucătarul este în discuții pentru un nou proiect, după ce el și colegii săi de platou, chefii Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, au plecat de la Chefi la Cuțite. “Ești la discuții, tratative, proiect nou”, a scris acesta.

Doina Teodoru a dezvăluit secretul relației cu Cătălin Scărlătescu

Partenera lui Cătălin Scărlătescu a vorbit, recent, despre . Cei doi nu au întotdeauna aceleași activități și nici nu au doar prieteni comuni.

Actrița a spus că, pentru ca relația să funcționeze, partenerul trebuie să aibă și alte activități pe care să le facă separat, doar cu prietenii, așa cum se întâmplă și în cazul lor.

“Nu trebuie să faci totul împreună, nu trebuie să aveți doar prieteni comuni. Uite, eu cu Cătălin, spre exemplu, noi doi avem prieteni comuni și pe lângă asta el are prietenii lui care se duce și face diferite chestii și eu prietenii mei cu care am discuții ce nu le am cu prietenii lui.

Este important pentru sănătatea mintală în primul rând și pentru a merge lucrurile în relație în continuare”, a declarat fosta câștigătoare de la iUmor .

Acum ceva timp, vedeta a fost întrebată dacă este pregătită să devină mamă. Aceasta are deja un copil în serialul în care joacă la Antena 1, dar nu a spus dacă își dorește unul și în realitate.