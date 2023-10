Doina Teodoru, gata să facă următorul pas în relația cu Cătălin Scărlătescu? Ce spune despre copil

Cunoscuta actriță din serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este gata să facă următorul pas în cu Cătălin Scărlătescu? Ce spune despre copil. Fosta concurentă de la America Express are planuri serioase.

Doina Teodoru, pregătită să meargă mai departe alături de Cătălin Scărlătescu? Ce crede despre rolul de mamă

Doina Teodoru simte că este pregătită să meargă mai departe alături de Cătălin Scărlătescu? Aceasta este întrebarea la care vedeta de la Antena 1 a fost nevoită să răspundă recent. Ce crede despre rolul de mamă.

În producția în care joacă, fosta participantă de la iUmor este deja părintele unei fetițe, însă în viața reală nu dorește să discute despre acest subiect. Actrița preferă să se concentreze pe carieră, unde nu duce lipsă de proiecte.

„Pentru copil cred că nu ești niciodată pregătit, nici în serial nu eram pregătită pentru un copil și puf a apărut! Ai copil! E ok. Nu am ce să răspund la asta. Am un copil deja!”, a spus vedeta pentru .

„Ne dorim să supraviețuim în primul rând”, a completat Doina Teodoru legat de planurile pe care le are în sectorul personal. În plus, șatena consideră că America Express a fost un test pentru relația cu Cătălin Scărlătescu.

Cei doi nu formau un cuplu de foarte multă vreme când au dat curs propunerii de la Antena 1. S-au aruncat într-o nebunie, le-a fost mai greu decât se așteptau, dar au trecut cu bine peste această etapă din viața lor.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, un cuplu de 3 ani

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu de aproximativ de 3 ani. S-au cunoscut în stațiunea Vama Veche și de atunci sunt de nedespărțit, mai ales că au decis să se mute împreună de foarte multă vreme.

În prezent, nu au foarte mult timp liber la dispoziție, dovadă că nu sunt văzuți foarte des unul lângă celălalt. Ambii au filmări și un program foarte încărcat, subliniind că se vede foarte rar cu juratul de la Chefi la cuțite.

Totodată, au o legătură foarte frumoasă care nu este trecută cu vederea nici de apropiații și familiile lor. Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu se iubesc și se înțeleg din priviri, dar încă nu se gândesc la căsătorie.