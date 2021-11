Povestea emoționantă a dinamovistului cu două trofee Champions League: “La trei ani am fost operat la ambii genunchi! Mi-am urât corpul!”

Cedric Sorhaindo a ales, surprinzător pentru mulți, să joace pentru Dinamo București, echipă care în ultimii ani a dominat autoritar handbalul pe plan intern.

El a răspuns provocării lansate de alb-roșii, mai ales că antrenor principal în Ștefan cel Mare este Xavi Pascual, cu care Sorhaindo a lucrat la FC Barcelona.

Copilărie cu probleme pentru Cedric

Pivotul echipei dinamoviste și-a spus povestea cutremurătoare pentru site-ul oficial al EHF,

ADVERTISEMENT

Având un titlu sugestiv, ”This is me”, povestea merge pe firul copilăriei și adolescenței marelui handbalist.

Născut în teritoriile franceze de peste mări, în Martinica, Cedric Sorhaindo a ales să plece la 7000 kilometri depărtare, pentru a ajunge pe Continent.

ADVERTISEMENT

„Handbalul nu m-ar fi putut iubi, dar l-am forțat eu să mă iubească. Povestea noastră a început într-un mod neobișnuit. Am făcut prima operație la trei ani, la ambii genunchi. A fost o lovitură uriașă la începutul vieții mele. Chiar dacă medicii au făcut o treabă grozavă, pe mine nu m-a ajutat. Mi-am urât corpul! Copilăria mea a fost, în cea mai mare parte, o traumă uriașă. Mama mi-a spus că am rupt toate fotografiile cu mine, atunci când eram adolescent. Eram foarte apropiat de mama. Ea a făcut totul pentru a mă ghida spre direcția bună. Și așa am început să joc handbal. Când eram adolescent, handbalul era ca un refugiu”, a povestit Sorhaindo, conform eurohandball.com, citat de dinamo1948.club.

Potrivit lui Sorhaindo, medicul care s-a oferit să îl opereze i-a dat asigurări că va putea merge normal, nu și că va mai putea juca handbal. A fost o veritabilă cumpănă pentru Cedric, care, la patru ani distanță de la intervenția chirurgicală, debuta în naționala Franței.

ADVERTISEMENT

”Fiecare medalie, fiecare titlu, au fost ca o răzbunare asupra vieții. Și așa le-am arătat degetul mijlociu celor care m-au criticat”, a fost concluzia lui Sorhaindo.

,,Xavi Pascual m-a primit cu brațele deschise la Barcelona. Este un alt om pe care îl numesc „tată”. A avut o influență imensă asupra mea, dovadă că vreau să devin antrenor după ce îmi termin cariera”, a mai adăugat handbalistul dinamovist.

ADVERTISEMENT

Cine este Cedric Sorhaindo

Sorhaindo a debutat la o echipă micuță, Angers, dar ulterior a câştigat cu naţionala Franţei , patru titluri mondiale (2009, 2011, 2015 şi 2017), două titluri europene (2010 şi 2014), precum și titlul olimpic în 2012, la Londra. În excepționalul palmares al lui Sorhaindo se mai găsește și un argint olimpic, la ediția din 2016, de la Rio de Janeiro.

Cu echipele de club, jucătorul francez este dublu câştigător al Ligii Campionilor, cu (2011 şi 2015). De asemenea are în palmares 5 trofee ale Cupei Mondiale a cluburilor (2013, 2014, 2017, 2018, 2019), 10 campionate câştigate în Spania, 8 cupe, 7 Cupe ale Regelui şi 9 Supercupe.

ADVERTISEMENT

Ca distincţii personale, Sorhaindo a fost desemnat cel mai bun apărător din campionatul francez (2006 şi 2009), cel mai bun pivot din campionatul francez 2009 și cel mai bun pivot la Jocurile Olimpice din 2016.

Urmare acestor succese, el a primit un titlu foarte râvnit în Franța, cel de Cavaler al Legiunii de Onoare.

În derby-ul din Liga Zimbrilor, Dinamo – Potaissa Turda, scor 43-39, Sorhaindo a marcat patru goluri.

Dinamo va juca diseară, de la ora 19.45, în grupele Ligii Campionilor, contra puternicei echipe germane Flensburg, în Sala Dinamo. Sorhaindo este anunțat între titulari.