Povestea de film a lui Mitică Dragomir. Urmărit de Securitate după ce a jucat poker cu popii

din perioada de dinainte de Revoluția din 1989, când era președinte de club. Omul de afaceri a mărturisit că a fost urmărit de Securitate după ce a jucat poker cu popii în urmă cu aproape 50 de ani.

Povestea de film a lui Mitică Dragomir

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a relatat . Fostul președinte al LPF a explicat cum a fost urmărit de Securitate după ce a jucat poker cu popii la o mănăstire de pe lângă Horezu. Omul de afaceri a dezvăluit că totul s-a întâmplat la începuturile carierei sale de conducător în fotbalul românesc, pe când era președinte la Chimia Rm. Vâlcea. Nea Mitică susține că a scăpat de securiști după ce a făcut o mișcare inteligentă cu dolarii pe care îi avea la el.

“Eram tânăr și tocmai o promovasem pe Vâlcea în prima ligă și luasem Cupa României. Iar inspectorul-șef voia să îmi ia apartamentul și să o mute pe fiica lui acolo. Mă arestaseră în perioada aia, dar mi-au dat drumul și eram urmărit.

M-am dus la Drăgășani cu niște jucători de jocuri de noroc. Aveam o Dacie 1300 nouă. Aveam cam 27 de ani și îmi spune un popă de acolo, că am jucat poker cu popii la o mănăstire de lângă Horezu, «Băi tinere, vezi că ești urmărit».

De ce să fiu urmărit, că tocmai ce ieșisem de două săptămâni? Mă arestaseră tot pentru jocuri de noroc, dar nu au avut ce să îmi facă și am scăpat, dar aia nu a fost pușcărie.”

Mitică Dragomir, urmărit de Securitate după ce a jucat poker cu popii

„Plec de acolo. Văd în spate două mașini. Eu aveam bani mulți la mine, chiar și valută. Dacă te prindeau cu valută atunci de băgau la pușcărie. Nu aveam scăpare. Eram și pe raza județului Vâlcea și acolo eram în dușmănie cu toți.

Văd o mașină de Poliție trasă pe dreapta la intrare în Vâlcea. Cine avea atunci 1.000 de dolari la el era boier. Mă urmăreau două mașini de la Securitate în spate. Trag paralel cu mașina de poliție, mă dau jos repede, iau banii din buzunar și îi spun polițistului că am găsit banii într-o benzinărie și să mă ducă la Poliție.

Era în 1972, îți dai seama că mă cunoșteau mulți. Pentru că am jucat și fotbal acolo și am fost și președinte de club. I-am dat banii pe geam și am mers cu mașina după el spre secția de Poliție, banii erau la el. Am mers ca să îi declar.”

Dumitru Dragomir: „Cred că unul dintre popi m-a dat în primire”

„Am ajuns în parcare acolo și cei din mașinile alea două au venit la mine, m-au luat pe sus să mă percheziționeze într-un birou. După am mers la mașină și mă făceam că nu știu. M-au întrebat dacă am bani la mine și le-am zis că am doar bani românești.

Unul dintre popi mă dăduse în primire sau unul dintre ai mei. Le-am zis că în mașină am 10.000 de lei. Le-am zic că sunt banii mei, că am avut salariu mare și e treaba mea. Eu căutau valuta.

Mi-au desfăcut în curte acolo mașina de nu o mai cunoșteam. M-au ținut vreo 6-7 ore să le dau valuta. Dar eu o dădusem deja polițistului. Mi-a zis un general atunci că am fost inteligent cu ceea ce am făcut”, a povestit Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

